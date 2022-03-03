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Україну запросили на термінову зустріч НАТО - Київ просить нове ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україну запросили на термінову зустріч НАТО - Київ просить нове ППО

Україна хоче отримати від держав НАТО принципово нові комплекси протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба повідомив що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО, що відбудеться 4 березня та буде присвячена загрозам, пов’язаним з російською агресією проти України. "Я візьму зустріч у ній по відеозв’язку", - заявив міністр.

Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду.

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Дмитро Кулеба наголосив, що проситиме союзників надати Україні новітні системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора. Постачання зенітних ракетних комплексів Stinger та "Стріла", як відомо, цю проблему не вирішує, особливо що стосується протиракетної оборони.

"Треба говорити не лише про закриття неба, але і про системну і серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важного протиповітряного озброєння. Одна справа, коли нам передають Стінгери та інші ПЗРК, але нам потрібна набагато серйозна протиповітряна оборона і ми над цим активно працюємо", - заявив міністр.

Кулеба відмовився прогнозувати успішність цих переговорів, заявивши, що не хоче ані обнадіювати, ані розчаровувати до того як будуть досягнуті домовленості.
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Топ коментарі
+29
руський яндекс, йди на ***
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03.03.2022 17:56
+28
Срочно помогите с ПВО ибо не с кем будет НАТО уже встречаться, остальное мы сами сделаем.
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03.03.2022 17:47
+27
Здрасьте , ПОСЫЛАТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО
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03.03.2022 17:52
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шуууухеррр, "гради" к бою єдут задом..!

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські «Гради» розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону.

У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.

Просимо максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію. https://t.me/operativnoZSU/10618
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Я от не розумію. Ну от обстріляють вони рашку. І що? Війна почнеться?
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03.03.2022 17:50 Відповісти
Та це залишки логіки для бидла, щоб оголосити мобілізацію, нехай стріляють.
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03.03.2022 17:53 Відповісти
У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ із розпізнавальним знаком - червоним прямокутником

Колону помітили сьогодні о 9:54 (мінський час) на трасі М-10 у бік Пінська неподалік Дрогичина (Брестська область).

Це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі - військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС «Кайман», «Волати» з 122 мм нарізними мінометами «Нона».

Розпізнавальний знак - червоний прямокутник на борту. https://t.me/operativnoZSU/10631
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03.03.2022 17:53 Відповісти
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03.03.2022 17:55 Відповісти
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03.03.2022 17:56 Відповісти
Вони планують масову мобілізацію, це для того щоб виправдати оголошення воєнного стану
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Ну якщо можеш аналізувати - кажу таке. Завтра буде звернення ***** до держдури де він зажадає ввести військови стан по всій кацапляндії. Також ходять чутки, що завтра він повинен оголосити мобілізацію 500 тис резервістів по всієї мокшандії. Питання, чи дуже орки хочуть лізти в українську мʼясорубку? Як їх можна підштовхнуи та підняти "патріотичні" настрої?
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03.03.2022 17:59 Відповісти
Мені здається, йому насрати на це все. Треба буде - мобілізує. І всі кацапи підуть, навіть не пікнуть.
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03.03.2022 19:08 Відповісти
Я от амерів та інших союзників України не розумію..Невже їм не цікаво як відбиватимуть їхні системи ПРО кацапські ракети? На що вони потратили сотні мільйонів доларів? Це ж оборонна зброя! А Кулеба скаже який класний воєнторг ! Або що в шахті відкопали...
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03.03.2022 18:35 Відповісти
Срочно помогите с ПВО ибо не с кем будет НАТО уже встречаться, остальное мы сами сделаем.
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03.03.2022 17:47 Відповісти
https://youtu.be/kGVZHLOV60E


BAYRAKTAR - Official Song
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03.03.2022 17:48 Відповісти
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03.03.2022 17:49 Відповісти
Здрасьте , ПОСЫЛАТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО
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03.03.2022 17:52 Відповісти
руський яндекс, йди на ***
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03.03.2022 17:56 Відповісти
Приєднуюся !!!
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03.03.2022 18:16 Відповісти
Они этого не видят. Цензор для поисковых систем мат запикивает звездочками.
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Я пишу так і ніяких зірочок немає 😉 наприклад "путин ×уйло, чи кацапи йдуть на ×уй"
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03.03.2022 19:04 Відповісти
У тебя да, но я не тебе это писал, а автору выше. А ему запикает. Возьми анонимную вкладку для этой страницы и убедись в этом.
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03.03.2022 19:48 Відповісти
Якщо ***** проведе мобілізацію та кине в бій 140 мильонів та ще й ОДКБ підключать то ніяке ПВО нам вже не допоможе. Нам потрібна вся сила країн НАТО.
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03.03.2022 17:51 Відповісти
Когда орки кончатся, то пойдут женщины, а потом дети
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03.03.2022 17:53 Відповісти
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03.03.2022 17:53 Відповісти
По перше там нема 140 млн, по друге співвідношення таке саме як у Ірака з Іраном свого часу, по треттє, ми в обороні.
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03.03.2022 17:54 Відповісти
Ещё нужно не забывать, что примерно четверть всего населения РФ - это разные чукчи, эвенки и прочие народы севера, которые живут традиционными промыслами и по уровню развития сознательно держатся в средневековье. Автомат им руки можно дать, но даже мехводы из них никакие. Потом, значительная часть населения РФ находится "во внутренней эмиграции" - они нигде не работают (потому что ничего хорошего делать не умеют, а рабского ручного труда на всех желающих не хватает), а колесят по мокшанским болотам в поисках случайного заработка. можно на них, конечно, облавы устраивать, но для них всегда будет нужен загранотряд сзади, опять таки, где взять столько людей для загранотрядов? Попытка манипулировать цифрами населения ошибочна без учета всех факторов.
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03.03.2022 18:38 Відповісти
це разом з дітьми та бабами ?
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Так. Але там дітей як колись в гітлеюгенді накачують. Школярі автомати розбирають аж бігом. В Криму надивився на цю гидоту.
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03.03.2022 18:03 Відповісти
Те що розбирають не значить що потім збирають. Стрельнути може поки сам не получить. Іт і все.
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03.03.2022 18:16 Відповісти
Ну це все фантазії Цих всіх людей треба вдягнути, дати амуніцію, техніку і потрібно ще вміти стріляти і користуватись цим всім. Тому не час для паніки, навіть якщо він оголосить мобілізацію це нічого для нас не змінить.
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03.03.2022 18:02 Відповісти
Я не панікую. Просто фактаж. Та можливий розвиток. Тож і маю бажаня аби захід вже долучався щільніше. Бо це їх також зачепить.
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03.03.2022 18:05 Відповісти
"Якщо ***** проведе мобілізацію та кине в бій 140 мильонів" - якщо таких мильонів як ти , писака , то я їх один покладу (( Звідки ти видрався - із мокшандії чи з дурляндії ?99
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03.03.2022 18:02 Відповісти
Мабуть ти не читаєш моїх дописів. Я не з кацапії і не зі Львову. Прямо зараз в парі км від мене бій йде. Це недалеко від Київа.
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03.03.2022 18:08 Відповісти
Немішаєво?
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Уже ближче до столиці.
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03.03.2022 18:40 Відповісти
Небо закрывайте!
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03.03.2022 17:52 Відповісти
Небо пусть закроют над Украиной !!
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03.03.2022 17:53 Відповісти
Заспокойтесь, ніхто не закриє нам небо, крім нас самих, нехай дають ППО, вони просто сцять психопата.
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Може, для того й на переговори в Брест поперлися, щоб потягнути час?! Але ж навіщо публічно говорити про переговори з НАТО щодо ППО?!
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03.03.2022 17:57 Відповісти
Вы зря тратите буквы на нереальные призывы. Закрыть воздушное пространство- равносильно начать войну. Не требуйте нереального! Вам уже четко и ясно дали ответ.
Дать ПВО ,только какое? Может в странах бывшего соцлагеря и остались совдеповские , это бы подошло, а другое навряд ли. Просто по той причине, что обучение займет минимум две недели ,а скорее больше. Ну и ПВО это целый род войск объединенный в один комплекс.
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03.03.2022 18:16 Відповісти
Угу, и советников к нам не пришлют, чтобы не быть обвиненными, что тут вместо Украины воюет НАТО.
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03.03.2022 18:40 Відповісти
і грубу швабру для *****...
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Міхалі Подоляк озвучив вимоги української сторони на сьогоднішніх переговорах: - Припинення вогню; - Перемир'я; - Гуманітарні коридори для вивезення мешканців із зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Припинення вогню -это что значит все войска врага останутся на местах?
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03.03.2022 17:56 Відповісти
Ну да.
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03.03.2022 17:58 Відповісти
Це щось на кшалт капітуляції. Якось гидко чується.
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03.03.2022 18:11 Відповісти
НАТО-ЯКОМОГА СКОРІШЕ НАДАЙТЕ УКРАЇНІ ЗАСОБИ ППО
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03.03.2022 17:57 Відповісти
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Ризик вибуху двох АЕС є достатнім приводом НАТО гарантувати чисте небо від ракет і літаків в радіусі хоча б 30км. З цього треба починати перемовини.
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03.03.2022 18:53 Відповісти
Так,повітряна парасолька зараз дуже потрібна Україні.
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03.03.2022 19:07 Відповісти
 
 