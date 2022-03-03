Україну запросили на термінову зустріч НАТО - Київ просить нове ППО
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Україна хоче отримати від держав НАТО принципово нові комплекси протиповітряної оборони.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба повідомив що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО, що відбудеться 4 березня та буде присвячена загрозам, пов’язаним з російською агресією проти України. "Я візьму зустріч у ній по відеозв’язку", - заявив міністр.
Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду.
Дмитро Кулеба наголосив, що проситиме союзників надати Україні новітні системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора. Постачання зенітних ракетних комплексів Stinger та "Стріла", як відомо, цю проблему не вирішує, особливо що стосується протиракетної оборони.
"Треба говорити не лише про закриття неба, але і про системну і серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важного протиповітряного озброєння. Одна справа, коли нам передають Стінгери та інші ПЗРК, але нам потрібна набагато серйозна протиповітряна оборона і ми над цим активно працюємо", - заявив міністр.
Кулеба відмовився прогнозувати успішність цих переговорів, заявивши, що не хоче ані обнадіювати, ані розчаровувати до того як будуть досягнуті домовленості.
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Дать ПВО ,только какое? Может в странах бывшего соцлагеря и остались совдеповские , это бы подошло, а другое навряд ли. Просто по той причине, что обучение займет минимум две недели ,а скорее больше. Ну и ПВО это целый род войск объединенный в один комплекс.
Припинення вогню -это что значит все войска врага останутся на местах?