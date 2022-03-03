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Білоруські військові відмовляються наступати на Україну - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруські військові відмовляються наступати на Україну - ЗМІ

Білоруська військова колона, яка вже вишикувалася в стрій у селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі в бік України.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР бензовози та а/м з піхотою.

Джерело  зазначає, що командири військ "бігають по колоні та змушують виконувати наказ".

1 березня речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов підтвердив, що в Чернігівську область зайшли білоруські війська.

Тим часом самопроголошений президент РБ Аляксандр Лукашенко заявляє, нібито республіка не планує брати участь у війні Росії проти України. Те ж саме говорив й Владімір Путін, поки о 05:00 24 лютого не розпочав повномасштабне вторгнення.
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Топ коментарі
+71
Путін провів термінову нараду. Але без результатів. Бо вже не чути

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03.03.2022 17:58
+64
"Вимоги путіна: насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії"

А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!

Пусть уничтожит все свое оружие!

Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!

И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!
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03.03.2022 17:59
+51
Командиров повязать или расстрелять и направить войска на Минск!
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03.03.2022 17:59
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Путін провів термінову нараду. Але без результатів. Бо вже не чути

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03.03.2022 17:58 Відповісти
Польше нужно объявить учения у границ с Белорусью - у Усатого сразу появится отмазка НЕ вводить войска в Украину! И все довольны)
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03.03.2022 18:04 Відповісти
а що то за 2 кнопочки і люк по ходу під кріслом?!
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03.03.2022 18:04 Відповісти
визов фсошників
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03.03.2022 18:28 Відповісти
кнопка виклику охорони напевно і "тривога". Набагато цікавіший шнув рід переноски на підлозі..Ним )(уйла можна за хвилину вдавити...
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03.03.2022 18:28 Відповісти
Перша кнопка, щоб терміново провалитися під підлогу, а друга для зміни памперсів
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03.03.2022 18:35 Відповісти
Викликати конвоїрів незгодним
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03.03.2022 18:36 Відповісти
кнопка слива по-большому и по-маленькому...
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Скоро как "Великий Гудвин" из-за шторки будет говорить
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03.03.2022 18:11 Відповісти
Гарно аде не путин а *****.
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03.03.2022 19:02 Відповісти
"Вимоги путіна: насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії"

А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!

Пусть уничтожит все свое оружие!

Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!

И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!
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03.03.2022 17:59 Відповісти
На московії необхідно провести демілітаризацію та дешовінізацію кацапів.
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03.03.2022 18:30 Відповісти
смцут бульбо фбюрера вояки ведь тут стреляют и каждый их них может стать груз 200 мамка он на месте
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03.03.2022 17:59 Відповісти
Там дуже потужно діють партизани!
Інформаційні партизани!
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03.03.2022 18:03 Відповісти
они не так обработаны настойкой боярышника и соловьиным пометом
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03.03.2022 18:04 Відповісти
Білоруси в переважній своїй частині - притомні люди. Вони в шоці від того, що відбувається, але шкода, що занадто слабкі духом, що б чинити справжній опір
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03.03.2022 18:18 Відповісти
БІЛОРУСИ-УКРАЇНЦІ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ А ВИ МОЖЕТЕ ЩЕ ПОЖИТИ...
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03.03.2022 17:59 Відповісти
Командиров повязать или расстрелять и направить войска на Минск!
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03.03.2022 17:59 Відповісти
100% Ещё и героями станут
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03.03.2022 18:01 Відповісти
У них там сім'ї. Вони фактично в заручниках.
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03.03.2022 19:36 Відповісти
Надеюсь у них хватит мозгов слинять полями или сдаться с оружием и перейти на нашу сторону.
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03.03.2022 18:00 Відповісти
ну, или просто стройными рядами уйти назад в Беларусь и скинуть усатого картофельного фюрера))
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03.03.2022 18:07 Відповісти
відмова ще не робить їх братами...розвертайтесь...
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03.03.2022 18:00 Відповісти
ну так пусть разворачиваються и батька стреляют. Силы есть.
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03.03.2022 18:01 Відповісти
Не вимагай від запрожця швидкість Феррарі!
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 18:02 Відповісти
білоруське всу звучить і пристойно,і прикольно...
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03.03.2022 18:02 Відповісти
Сябри, заходите, робите коло, і лупашим рашистів разом.
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03.03.2022 18:03 Відповісти
У них там вже діють інформаційні партизани, але такого рівня, як ви бажаєте, там ще немає фахівців!
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03.03.2022 18:08 Відповісти
пентагон сказал что их тут нет....кому верить?
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03.03.2022 18:09 Відповісти
Что Пентагон сказал?
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03.03.2022 18:18 Відповісти
что они не принимают участие и лоцир-ся в беларуси
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03.03.2022 18:22 Відповісти
От щеб вони владу захопили і почали гатити в спину поскалям
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03.03.2022 18:10 Відповісти
А просто насипати 2 жмени песка в баки в них мозга не хватаэ чи командування бояться "брати-сябри"срани
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Подлая вонючая бульба здохни.
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03.03.2022 18:13 Відповісти
Непогане поповненя для іноземного легіону.
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03.03.2022 18:14 Відповісти
Нужно распространить официально что белорусских оккупантов не будут брать в плен.Может дебилы хоть немного одумаються
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03.03.2022 18:14 Відповісти
Сомневаюсь, что в бою кто-то будет спрашивать национальность.
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Треба попереджувалі залпи по сябрам зробити, щоб звалили нах.
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03.03.2022 18:17 Відповісти
Пусть флаг поменяют на погоню и на Минск
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03.03.2022 18:26 Відповісти
Сябры, давайте за нас. Присоединяйтесь! Вам, разве, не надоел этот усатый чОрт!
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03.03.2022 18:30 Відповісти
Якщо білоруси підуть в наступ на Україну то це вже не буде народ, а ********** м'ясо.
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03.03.2022 19:30 Відповісти
 
 