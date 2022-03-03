Білоруські військові відмовляються наступати на Україну - ЗМІ
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Білоруська військова колона, яка вже вишикувалася в стрій у селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі в бік України.
Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР бензовози та а/м з піхотою.
Джерело зазначає, що командири військ "бігають по колоні та змушують виконувати наказ".
1 березня речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов підтвердив, що в Чернігівську область зайшли білоруські війська.
Тим часом самопроголошений президент РБ Аляксандр Лукашенко заявляє, нібито республіка не планує брати участь у війні Росії проти України. Те ж саме говорив й Владімір Путін, поки о 05:00 24 лютого не розпочав повномасштабне вторгнення.
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А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!
Пусть уничтожит все свое оружие!
Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!
И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!
Інформаційні партизани!