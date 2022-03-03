Окупанти за 4 км від найбільшої в Європі АЕС, - "Енергоатом"

Збройні сили Російської Федерації наблизилися на відстань 4 км до Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог підійшов на відстань 4 км від Запорізької АЕС. Тероборона міста Енергодар веде героїчний бій. Снаряд влучив у школу", - йдеться у повідомленні.

Трохи раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на блок-посту, обладнаному енергодарцями на дорозі до міста для стримування ворожих військ, розпочався бій.

Також, за його словами, за попередньою інформацією на бульварі Каштановий та вул.Молодіжній в Енергодарі під час обстрілу російськими військами постраждали кілька будинків, почалася пожежа, інформація про поранених уточнюється.

Дивіться: Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

Раніше він закликав енергодарців залишатися вдома, оскільки російські війська розпочали обстріл блок-поста і великою колоною військової техніки, що налічує понад 100 одиниць, рухається до міста.

У середу на протест проти захоплення Енергодару вийшли понад 22 тисячі жителів міста та працівників ЗАЕС.