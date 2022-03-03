Окупанти за 4 км від найбільшої в Європі АЕС, - "Енергоатом"
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Збройні сили Російської Федерації наблизилися на відстань 4 км до Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі.
Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог підійшов на відстань 4 км від Запорізької АЕС. Тероборона міста Енергодар веде героїчний бій. Снаряд влучив у школу", - йдеться у повідомленні.
Трохи раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на блок-посту, обладнаному енергодарцями на дорозі до міста для стримування ворожих військ, розпочався бій.
Також, за його словами, за попередньою інформацією на бульварі Каштановий та вул.Молодіжній в Енергодарі під час обстрілу російськими військами постраждали кілька будинків, почалася пожежа, інформація про поранених уточнюється.
Раніше він закликав енергодарців залишатися вдома, оскільки російські війська розпочали обстріл блок-поста і великою колоною військової техніки, що налічує понад 100 одиниць, рухається до міста.
У середу на протест проти захоплення Енергодару вийшли понад 22 тисячі жителів міста та працівників ЗАЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
Але ось вбити робітників й замінити їх на своїх . А "убійсьтффа пєрсАналА АтступАющімі бАндєрАмАбілями" видати так , що вони в Україну приперлись , що врятувати людство від планів "бандєрАффцєфф і наркАмАнАфф"
Дуже верогідно, що вони цей сценарій готували кілька місяців .
Якщо вони вірили , що захоплять Київ за 3 дні , то можливо , щоб світу спробувати довести "злочини" "наркоманобандеровцев" це дуже й дуже великий аргумент .
Однак , зразу усе пійшло не так , але ж це алканафти не були б такими , якщо б були гнучкими й ось можут й таке "розіграти" .
Якщо ні - не розганяй зраду!
Вони на танках по Чорнобилю їздять, бо Уйло сказав, що вони всі потрапляти в РАЙ!
Рівень радіації там вже піднявся у 10-20 разів від пилюки.
очень надеюсь, что тут какой-то глубинный смысл, но выглядит это полной ж*