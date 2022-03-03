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Окупанти за 4 км від найбільшої в Європі АЕС, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти за 4 км від найбільшої в Європі АЕС, -

Збройні сили Російської Федерації наблизилися на відстань 4 км до Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог підійшов на відстань 4 км від Запорізької АЕС. Тероборона міста Енергодар веде героїчний бій. Снаряд влучив у школу", - йдеться у повідомленні.

Трохи раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на блок-посту, обладнаному енергодарцями на дорозі до міста для стримування ворожих військ, розпочався бій.

Також, за його словами, за попередньою інформацією на бульварі Каштановий та вул.Молодіжній в Енергодарі під час обстрілу російськими військами постраждали кілька будинків, почалася пожежа, інформація про поранених уточнюється.

Дивіться: Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

Раніше він закликав енергодарців залишатися вдома, оскільки російські війська розпочали обстріл блок-поста і великою колоною військової техніки, що налічує понад 100 одиниць, рухається до міста.

У середу на протест проти захоплення Енергодару вийшли понад 22 тисячі жителів міста та працівників ЗАЕС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Європа -НАТО, прокидайся! Бо буде піздно! Згадайте дзвони Чорнобиля!
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03.03.2022 18:19
+13
армии там, я так понимаю, нет. только тероборона?
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03.03.2022 18:21
+12
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 18:17
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🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 18:17 Відповісти
22 тысячи да если бы даже 2 тысячи коктейлев спалили бы нафик эту колонну ....
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Думаю хотят захватить станцию для - а) давления на переговорах, б) отключить реакторы и этим самым запустить в стране неуправляемые веерные отключения.
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Перший варіант. Щоб відключити реактори, потрібні спеціалісти. Самі військові не відключать. Хоча скоріше за все можуть почати таку процедуру для залякування. Але це вже зовсім не смішно
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03.03.2022 18:25 Відповісти
Вони на все готові.
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03.03.2022 18:28 Відповісти
Ні , не так , бо для цього в них є вже ЧАС .

Але ось вбити робітників й замінити їх на своїх . А "убійсьтффа пєрсАналА АтступАющімі бАндєрАмАбілями" видати так , що вони в Україну приперлись , що врятувати людство від планів "бандєрАффцєфф і наркАмАнАфф"
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03.03.2022 18:35 Відповісти
Вже експерти писали, що під саркофагом чаес радіаційне паливо в закамянілому стані і взірватись не може. Можуть бомбанути саркофаг і радіаційний пил розлетиться на десятки км. А от діючий реактор, то зовсім інше
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03.03.2022 18:42 Відповісти
у России не хватает опытных специалистов данного профиля
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03.03.2022 19:08 Відповісти
Дуже просто , вони можуть вбити усіх працівників станції , й тому що "бандерАффци отступая убілі пєрсАнал" замінити його на своїх московитів . .
Дуже верогідно, що вони цей сценарій готували кілька місяців .

Якщо вони вірили , що захоплять Київ за 3 дні , то можливо , щоб світу спробувати довести "злочини" "наркоманобандеровцев" це дуже й дуже великий аргумент .

Однак , зразу усе пійшло не так , але ж це алканафти не були б такими , якщо б були гнучкими й ось можут й таке "розіграти" .
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Європа -НАТО, прокидайся! Бо буде піздно! Згадайте дзвони Чорнобиля!
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Ти фсбшник?
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03.03.2022 18:22 Відповісти
А что он не так сказал : cбу говорит,что у врага низкий моральный дух и он массово сдаётся в плен ,а в то же время враг захватывает очередной город с самой большой в мире АЭС где тут логика . Надеюсь хоть те новые байрактары ,что только что нам доставили уже отправил разбомбить эту колонну иначе будет полная жопа если враг захватит ещё одну и уже рабочую аэс
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03.03.2022 18:28 Відповісти
Низький моральний дух там, де получили пізди. На півдні вони просовуються майже без боїв. Там з Криму найбільша групіровка суне. Ще будуть бої за Одесу.
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03.03.2022 18:47 Відповісти
А шо там мэр расказывал , что оккупант хочет сфоткаться у АЭС и сразу уйдёт ?
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03.03.2022 18:21 Відповісти
армии там, я так понимаю, нет. только тероборона?
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Та хрін його знає що там є. Такі об"єкти мали посилено охороняти.
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03.03.2022 18:32 Відповісти
Там охорона є обов"язково , але не проти окупційних військ , не проти танків , а проти терористів .
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03.03.2022 18:37 Відповісти
В общем-то, да. Видимо в штабе решили что это не место для боев, и, мол, пусть эта территория переходит туда-сюда по ситуации.
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03.03.2022 18:43 Відповісти
токо сводный отряд магатэ,вооружённый до зубов,спасэ руссодыбило...
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Якщо дурепа, то починай!
Якщо ні - не розганяй зраду!
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03.03.2022 18:24 Відповісти
Ну той що?!
Вони на танках по Чорнобилю їздять, бо Уйло сказав, що вони всі потрапляти в РАЙ!
Рівень радіації там вже піднявся у 10-20 разів від пилюки.
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03.03.2022 18:22 Відповісти
что себе думает генштаб? сдать все яд. объекты чтоб путин сэкономил на запуске яд. ракеты??
очень надеюсь, что тут какой-то глубинный смысл, но выглядит это полной ж*
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03.03.2022 18:25 Відповісти
Где армия? Вторые сутки они толкутся возле АЭС,а в ответ тишина!!!
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Даже байрактарами не разбомбили технику,которая уже сутки стоит возле города
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03.03.2022 18:43 Відповісти
Двое суток
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03.03.2022 19:14 Відповісти
Новина не актуальна. Вони вже 1,5 години гатять з танків по місту. І не тільки з танків
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03.03.2022 18:41 Відповісти
А в сам город не зашли ещё .Пишут ,что на блокпосте около вьезде в город был бой
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03.03.2022 18:44 Відповісти
Пишіть тут одразу новини, які отримуєте. Серце болить.
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03.03.2022 18:54 Відповісти
А хто обороняв блокпост, ви цікавились? Цивільні люди з Тероборони з мисливською зброєю та "коктейлями". Повторюється "оборона" Херсона.
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03.03.2022 19:17 Відповісти
Дам совет жителям Энергодара где прятаься во время обстрелов и куда оккупанты точно не будут стрелять . Я надеюсь все уже догадались ,что это место на территории самой аэс
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03.03.2022 18:57 Відповісти
Погана порада. Ви явно не уявляєте про що говорите.
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Почему .Думаешь оккупанты таки будут стрелять по ней ?
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03.03.2022 19:04 Відповісти
Не буду вдаватись в особливості охорони такого об'єкту
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Чому, чому цю колонну не розстріляли з байрактарів ще зранку?????
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03.03.2022 19:22 Відповісти
****** Европа и Америка, как можно быть такими отмороженными? Пустили обезьян к атомной кнопке
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03.03.2022 19:26 Відповісти
 
 