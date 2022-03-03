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Львівська єпархія УПЦ МП виступила за повну незалежність церкви від Москви

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Львівська єпархія УПЦ МП виступила за повну незалежність церкви від Москви

Священнослужителі Львівської єпархії УПЦ московського патріархату першими в Україні виступили за повну незалежність від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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"Сьогодні маски скинуті. Очевидно всім, що за словами про братерську любов і створення єдиного духовного простору "руського миру" ховалося людиноненависницьке прагнення захопити і пригнобити вільний і боголюбивий український народ. Ми маємо Каїна – в особі президента Росії В. Путіна", - йдеться у зверненні до правлячого Архиєрея митрополита Філарета із проханням щодо проголошення повної автокефалії від РПЦ на Архиєрейському соборі.

Звернення священнослужителів Львівської єпархії є першим в Україні колективним зверненням духовенства цілої єпархії щодо бажання вийти зі структури РПЦ, яка, за словами отців, "мовчазно погоджує війну".

"Перебування в молитовній і євхаристичній єдності з Московським Патріархатом, навіть після прийняття рішення не поминати за Божественною літургією Патріарха Кирила, виставляє вірних УПЦ перед їхніми друзями, родичами та побратимами ворожими колабораціоністами і зрадниками. Хоча насправді так не є. Ми всі – патріоти. Ми любимо свою Батьківщину й доводимо це на полі бою і в тилу. Православні священники Галичини завжди зі своїм народом!", - зазначає духовенство.

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священники Української православної церкви Московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.
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Топ коментарі
+48
Тільки проснулись попи? В нас уже є незалежна церква. Лапи до гори і здаватись Єпіфанію
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03.03.2022 18:49
+38
У нас в Україні не може бути церков московського патріархату.
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03.03.2022 18:50
+32
Переходьте до ПЦУ, двері відчинені.
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03.03.2022 18:51
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Тільки проснулись попи? В нас уже є незалежна церква. Лапи до гори і здаватись Єпіфанію
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03.03.2022 18:49 Відповісти
Только ПЦУ -- все остальное от лукавого
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03.03.2022 18:53 Відповісти
Та хто ж їх визнає автокефальною церквою. Тільки покаяння і "стройними колонами" в УПЦ
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03.03.2022 18:57 Відповісти
ПЦУ
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Не все одразу
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03.03.2022 20:11 Відповісти
так
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03.03.2022 21:59 Відповісти
Почему только? Я предлагаю им свое название Церковь имени троянского коня.
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03.03.2022 20:50 Відповісти
У нас в Україні не може бути церков московського патріархату.
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03.03.2022 18:50 Відповісти
"...звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату."
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03.03.2022 19:00 Відповісти
В нас і колишніх попів того патріархату немає залишитись. Вони просто переберуться у вишиванки. Це вороги і потужні. Їх гнати ***** молитися на московію пішки
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03.03.2022 19:31 Відповісти
Вінничани, прочитайте уважно і поширюйте. Які у нас під боком "душевні" московитські попи.

Таня Коваленко
Опублікуйте, будь ласка.Країна повинна знати своїх «героїв в лице».
Я мама, дружина, донька і жінка. І не буду приховувати - я боюсь. Живу я на Космонавтів, поруч з церквою ( що біля кінотеатру «мир») . Під час прогулянки з сином, пролунала чергова сирена. Найближче місце, куди можна було сховатись - це була церква. Забігши туди, я запитала чи у них є підвальне приміщення, щоб сховатись.
Відповідь їхня мене шокувала. Я почула наступне : « Від кого ховатись ви маєте? Скоро прийдуть визволителі, на яких ми так довго чекаємо, визволять нас і все буде добре». В підвальне приміщення вони мене не пустили, та і після таких слів, я зрозуміла що під відкритим небом - напевно буде спокійніше!!!
Скоро ця війна закінчиться! Люди почнуть жити звичайним життям та ходити до церкви! Тому ідучи в храм, переконайтесь - люди там , чи нелюди, з якими я особисто сама зустрілась. Слава Україні!
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Врут и перегрупировываются. Только украинская церковь, никакой "незавивимой" - это просто дешёвый отвлекающий трюк
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03.03.2022 18:51 Відповісти
Переходьте до ПЦУ, двері відчинені.
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03.03.2022 18:51 Відповісти
Обов'язково з пильним контролем ПЦУ та випробувальним терміном років 10,
все інше - від лукавого.
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Це добре.Смерть цапам!
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03.03.2022 18:51 Відповісти
Немає ніякого московського патріархату. В них немає Томоса. Це просто секта. І зараз усі це бачать.
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03.03.2022 18:52 Відповісти
рукаліцо
ДОЖИЛИ
РПЦ МП УКРАЇНИ ЗРОЗУМІЛО, ЩО ГОЛОВНЕ В ЦЬОМУ СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

УКРАЇНИ

не думала, що доживу, чесно
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03.03.2022 18:53 Відповісти
не было бы счастья да несчастье помогло
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03.03.2022 18:53 Відповісти
Хай валять до Епіфанія, той відпустить гріхи та томосом мож поділиться
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03.03.2022 18:54 Відповісти
Очень хорошая новость. Может наконец появится шанс на воссоединение церкви.
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03.03.2022 18:54 Відповісти
Та вже назад дороги нема. Після війни їх залишиться від сили пару процентів у порівнянні з довоєнною кількістю. Навіть зараз у нас на західній Україні, коли мова доходить до церкви, є упороті, які в очі кидаються, що церкву не чіпати, то інше. Війна війною, а батюшок промосковських захищають
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03.03.2022 18:58 Відповісти
хитрі хтиві гандони! вже зрозуміли, що будуть їх вішати на стовах
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03.03.2022 18:55 Відповісти
ви іуди і нема вам місця в украіні
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03.03.2022 18:56 Відповісти
Шануймося українці!
Єдине,що може спасти РПЦ в Україні від розгрому-
Негайне проголошення АНАФЕМИ *****!!!!!!!!!!!!!
І то ,по доброті нашій!!!!!!!!
Смерть ворогам!
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03.03.2022 18:56 Відповісти
спочатку нехай московські попи знімуть погони ,здадуть зброю,списки диверсантів і покаються..
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03.03.2022 18:58 Відповісти
Пагони не чіпай. То святе
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Там погонів уже давно не має

Одні "Бізмісмєни"
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Якого нах Каїна? Українці не мали і не мають ніякого відношення до помісі угрофінів і орди
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03.03.2022 18:58 Відповісти
А зробити це раніше на 7 років було не можливо ?
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03.03.2022 18:59 Відповісти
і не кажіть... Тільки дана цитата, звучить як слони з Антарктиди: Священнослужителі Львівської єпархії УПЦ московського патріархату Джерело: https://censor.net/ua/n3321139
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03.03.2022 19:29 Відповісти
Вигнати на хер шоблу Онуфрія з усіх наших Лавр. Мені одній здається що там і наводчики обстрілів Києва можуть бути ?
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Навряд, там офіцери ФСБ, які розуміють влучність московських ракет, який гебнявий викличе вогонь на себе, це ж не кіно.
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03.03.2022 19:02 Відповісти
Нашо на себе? Процшовся містом і навів на тебе, на мене... Чого б і ні
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03.03.2022 19:08 Відповісти
Львівська єпархія московського патріархату звучить як єврейський хор хлопчиків Освенциму. Треба з Лавр московитів виганяти, раз пішла така заруба, там і зброї трохи надибаємо.
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03.03.2022 19:01 Відповісти
У Львові сидять як миші за віником, там люди майже не ходять. Купка перестарілих, що живе поруч
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03.03.2022 19:10 Відповісти
грантоїди кончені.
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03.03.2022 19:32 Відповісти
В Одессе один монастырь находится прямо на границе, так называемого, школьного аэродрома. 99% прихожан - вата. Ну а попы 100%. Надеюсь они под пристальным присмотром сбу
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03.03.2022 19:07 Відповісти
лейтєнант бакланов теж їхній, то ж яке сбу???
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03.03.2022 19:18 Відповісти
Вигнати негайно, намєстніка товстопуза пішки і вже на Московію, мерседеси на допомогу потерпілим. Вони мамоні моляться, а не Богу. Та про що я? Їх мабуть вже й не знайдеш, здриснули завчасно. А може хліб-сіль і вишивані рушники готували для зустічі *****-блискавичного з гауляйтером якимось
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03.03.2022 19:07 Відповісти
Ага, мав пес хату...
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03.03.2022 19:10 Відповісти
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Львівська єпархія УПЦ МП, звучит как Антарктическая колония жирафов или Сахарская колония голубых китов що вона там робить у Львові стільки років, а тепер намагаеться перевзутися в повітрі
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03.03.2022 19:17 Відповісти
прикро, що розмістив власний коментар не дочитавши 03.03.2022 19:29, але приємно, що хід наших думок- майже ідентичний.
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03.03.2022 19:36 Відповісти
Дуже просто : парафіяни переходять у ПЦУ - а попи-фсбешники тудою, за кораблем...
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03.03.2022 19:17 Відповісти
Не лукавте. Ніяких масок не було. кацапи ніколи не приховували своєї справжньої мети.
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03.03.2022 19:19 Відповісти
НЕ ВІРТЕ цим чортам в московських ФСБешних сутанах...!!!
Хай ПИ*ДУЮТЬ в МОСКОВІЮ...!!!
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Незалежна Церква вже в нас є.
ПЦУ називається.
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03.03.2022 19:26 Відповісти
Як же українці і без розколу.
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03.03.2022 19:55 Відповісти
Не хочу багато говорити, але московський патріархат сам вимолив війну з кацапами.
ВИ ВИННІ
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03.03.2022 19:27 Відповісти
Це дуже сильний і грізний для кацапії дзвін, похоронний...
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03.03.2022 19:29 Відповісти
Филарет в этом тексте - Митрополит Львівський і Галицький Філарет
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03.03.2022 19:30 Відповісти
Ага, независимый отдел ФСБ Рассеи хотят организовать.
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03.03.2022 19:42 Відповісти
Не бавтеся в секту: хто в ПЦУ, а хто в сибірські єпархії.
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03.03.2022 19:54 Відповісти
записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату Джерело: https://censor.net/ua/n3321139
А куди виходити Є вже ПЦУ, хай каяться і приєднуються.
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03.03.2022 21:01 Відповісти
Не вірю! Брешуть.
Нібито виходять, але створюють свою церкву, в Православну Церкву України не переходять, хоч це було б зробити легше ніж якусь ще одну "окрему" московську церкву в Україні.
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03.03.2022 21:46 Відповісти
 
 