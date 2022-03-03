Львівська єпархія УПЦ МП виступила за повну незалежність церкви від Москви
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Священнослужителі Львівської єпархії УПЦ московського патріархату першими в Україні виступили за повну незалежність від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.
"Сьогодні маски скинуті. Очевидно всім, що за словами про братерську любов і створення єдиного духовного простору "руського миру" ховалося людиноненависницьке прагнення захопити і пригнобити вільний і боголюбивий український народ. Ми маємо Каїна – в особі президента Росії В. Путіна", - йдеться у зверненні до правлячого Архиєрея митрополита Філарета із проханням щодо проголошення повної автокефалії від РПЦ на Архиєрейському соборі.
Звернення священнослужителів Львівської єпархії є першим в Україні колективним зверненням духовенства цілої єпархії щодо бажання вийти зі структури РПЦ, яка, за словами отців, "мовчазно погоджує війну".
"Перебування в молитовній і євхаристичній єдності з Московським Патріархатом, навіть після прийняття рішення не поминати за Божественною літургією Патріарха Кирила, виставляє вірних УПЦ перед їхніми друзями, родичами та побратимами ворожими колабораціоністами і зрадниками. Хоча насправді так не є. Ми всі – патріоти. Ми любимо свою Батьківщину й доводимо це на полі бою і в тилу. Православні священники Галичини завжди зі своїм народом!", - зазначає духовенство.
священники Української православної церкви Московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.
Будь ласка, зачекайте...
Таня Коваленко
Опублікуйте, будь ласка.Країна повинна знати своїх «героїв в лице».
Я мама, дружина, донька і жінка. І не буду приховувати - я боюсь. Живу я на Космонавтів, поруч з церквою ( що біля кінотеатру «мир») . Під час прогулянки з сином, пролунала чергова сирена. Найближче місце, куди можна було сховатись - це була церква. Забігши туди, я запитала чи у них є підвальне приміщення, щоб сховатись.
Відповідь їхня мене шокувала. Я почула наступне : « Від кого ховатись ви маєте? Скоро прийдуть визволителі, на яких ми так довго чекаємо, визволять нас і все буде добре». В підвальне приміщення вони мене не пустили, та і після таких слів, я зрозуміла що під відкритим небом - напевно буде спокійніше!!!
Скоро ця війна закінчиться! Люди почнуть жити звичайним життям та ходити до церкви! Тому ідучи в храм, переконайтесь - люди там , чи нелюди, з якими я особисто сама зустрілась. Слава Україні!
все інше - від лукавого.
ДОЖИЛИ
РПЦ МП УКРАЇНИ ЗРОЗУМІЛО, ЩО ГОЛОВНЕ В ЦЬОМУ СЛОВОСПОЛУЧЕННІ
УКРАЇНИ
не думала, що доживу, чесно
Єдине,що може спасти РПЦ в Україні від розгрому-
Негайне проголошення АНАФЕМИ *****!!!!!!!!!!!!!
І то ,по доброті нашій!!!!!!!!
Смерть ворогам!
Одні "Бізмісмєни"
Хай ПИ*ДУЮТЬ в МОСКОВІЮ...!!!
ПЦУ називається.
ВИ ВИННІ
А куди виходити Є вже ПЦУ, хай каяться і приєднуються.
Нібито виходять, але створюють свою церкву, в Православну Церкву України не переходять, хоч це було б зробити легше ніж якусь ще одну "окрему" московську церкву в Україні.