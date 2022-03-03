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У будь-яких перемовинах є сенс, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У будь-яких перемовинах є сенс, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський бачить сенс в українсько-російських переговорах, що відбуваються у Білорусі.

Про це він заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово важливіше за постріл. Якщо можеш спочатку сказати, а потім вистрілити – роби так. Я живу такими принципами", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська делегація готова говорити на всі теми, проте "у російської сторони давно сформульовані відповіді на їх запитання".

"Який сенс ставити запитання, якщо ти вже маєш відповідь? І в цьому, мені здається, складність цього діалогу поки що", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що в українсько-російському діалозі є речі, за якими треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди.

"Але є речі, щодо яких немає компромісу. Просто тому, що не можна взяти піти і сказати – так, це ваша країна, Україна – частина Росії. Це ж неможливо! Навіщо пропонувати нам це?" - сказав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Перед переговорами и ,во время их обстрелы ракетами стают более интенсивными - чтобы Зе переговорщики понятливее были. И толк от переговоров- больше жертв мирного населения. В том числе детей, о котторых ты так переживаешь. Зачем-?выслушатьочередные ультиматумы и ПОРУЧКАТЬСЯ (!!!) с убийцами? - это предательство наших воинов.
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03.03.2022 19:47
+9
Та вже наговорились.
Сенсу багато ?
Скільки областей зруйнованих вщент ?
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03.03.2022 19:34
+4
Це все вже не навжливо,буде "партизанщина" та й все,кацапи будуть здихати па любе.
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03.03.2022 19:37
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у вас вже знов зрада почалась? помовчте вже. розберуця шо робити.
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03.03.2022 19:34 Відповісти
та да, вже наприготувалися і нарозбиралися!
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03.03.2022 19:39 Відповісти
І що ти розбзділомя? Знову поїхали, обмінялися пред'явами і роз'їхалися. Так що притоимай жовч до третього раунду.
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Та вже наговорились.
Сенсу багато ?
Скільки областей зруйнованих вщент ?
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03.03.2022 19:34 Відповісти
а что ты предлагешь какие варианты?
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03.03.2022 20:14 Відповісти
просто є черговість, або переговори і не стріляти, або стріляти, давити і вести переговори
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03.03.2022 19:34 Відповісти
с ублюдками кацапами - такое не катит
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03.03.2022 20:15 Відповісти
Це все вже не навжливо,буде "партизанщина" та й все,кацапи будуть здихати па любе.
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03.03.2022 19:37 Відповісти
Ну ось, НАТО і веде з Путіним перемовини!
Замість того що би небо закривати.
Що тобі не подобається?
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03.03.2022 19:37 Відповісти
Тебе не запиталися... війська ідуть як положено і москаля утилізують... а ти в диван бздиш...
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03.03.2022 19:51 Відповісти
это бот ватный разгоняет панику
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Без посередників від США,Британії,Франції та Німеччини рашка кине.Завжди кине.
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03.03.2022 19:44 Відповісти
Військову ситуацію Зеленський не коментує.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Це добре що він ії не знає.
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03.03.2022 19:51 Відповісти
У будь-яких перемовинах є сенс. Навіть зі скаженою собакою. Раптом, собака отямиться та заговорить до мене людською мовою. Вибачиться, посміхнеться та побіжить по своїх справах. Але я знаю заздалегідь відповідь - собака мене покусає. Просто перегризе мені шию.
І в цьому, мені здається, складність цього діалогу поки що...
Будь-яке слово важливіше за постріл у скажену собаку. Якщо можеш спочатку побалакати, а потім вистрілити - роби так. Я живу такими принципами", - сказав Зеленський.
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03.03.2022 19:46 Відповісти
Перед переговорами и ,во время их обстрелы ракетами стают более интенсивными - чтобы Зе переговорщики понятливее были. И толк от переговоров- больше жертв мирного населения. В том числе детей, о котторых ты так переживаешь. Зачем-?выслушатьочередные ультиматумы и ПОРУЧКАТЬСЯ (!!!) с убийцами? - это предательство наших воинов.
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03.03.2022 19:47 Відповісти
да тогда нужно проводить переговоры когда у нас подготовлен ответ на обстрел
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03.03.2022 20:17 Відповісти
УВАГА!!! Підлючі кацапи запустили діпфейк, де, нібито, пяний Зеленський звертається до *****. Максимальний репост. !!!
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03.03.2022 19:49 Відповісти
То не діпфейк. І ніякої зради в тому інтерв'ю немає - все по темі і з українських позицій. Хоча президент Зеленський дійсно виглядав трохи під градусом але це не зіпсувало враження від його влучних і потужних відповідей.
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03.03.2022 20:05 Відповісти
У ціх перемовинах нема ніякого сенсу.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Це якщо припускати що він відстоює інтереси України...
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03.03.2022 20:11 Відповісти
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Тупорылый клоун... С ****** договариваться НЕ О ЧЕМ. Он пошел вабанк и его уже НИКТО не остановит. Он сознательно пошел на разрыв всех отношений с западными элитами, поэтому никакие посредники вроде макрона уже не помогут. Сейчас нужно всем объединится и методично уничтожать живую силу и технику противника. И только когда враг будет выброшен за пределы нашей территории, можно садиться за стол переговоров, чтобы предъявить ему ультиматум.
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03.03.2022 20:00 Відповісти
Подивись то інтерв'ю повністю, там кожна фраза Зеленського розумна, потужна і проукраїнська . І він не клоун (колись я його теж зневажав але тепер змінив свою думку), а справжній президент і особливо в останній час це довів.
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03.03.2022 20:08 Відповісти
З початку війни його слова і справи вважаю правильними.
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03.03.2022 21:12 Відповісти
Ваше право. Чому Ви помиляєтесь я написав вище.
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Помиляюсь я чи ні може показати тільки час.
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Багатьом людям дійсно потрібен час, щоб переконатися у помилковості їхніх поглядів. Чекайте...
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03.03.2022 21:41 Відповісти
Не знаю, але ворожка каже що путіну скоро пиз.. ць 👍

https://youtu.be/li-Xo_N5gxI
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03.03.2022 20:44 Відповісти
 
 