У будь-яких перемовинах є сенс, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський бачить сенс в українсько-російських переговорах, що відбуваються у Білорусі.

Про це він заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово важливіше за постріл. Якщо можеш спочатку сказати, а потім вистрілити – роби так. Я живу такими принципами", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська делегація готова говорити на всі теми, проте "у російської сторони давно сформульовані відповіді на їх запитання".

"Який сенс ставити запитання, якщо ти вже маєш відповідь? І в цьому, мені здається, складність цього діалогу поки що", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що в українсько-російському діалозі є речі, за якими треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди.

"Але є речі, щодо яких немає компромісу. Просто тому, що не можна взяти піти і сказати – так, це ваша країна, Україна – частина Росії. Це ж неможливо! Навіщо пропонувати нам це?" - сказав Зеленський.