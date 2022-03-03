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Сумська область (2215) ТЕЦ (99) бомбардування (265)

Вся Сумська область зараз – територія пекла, - голова ВЦА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вся Сумська область зараз – територія пекла, - голова ВЦА Живицький

В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада".

"Зараз йде бомбардування пригорода міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська".

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За його словами, в Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Немає опалення, електроенергії.

"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - сказав Живицький.

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Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення", - сказав голова ВЦА.
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Топ коментарі
+19
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03.03.2022 19:36
+12
АСВАБАДИТЕЛИ мать вашу!!!!
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03.03.2022 19:35
+11
Мир циничен. Где ваши статуты, конвенции, демократия, права человека, европейские ценности и все прочее? Когда в мире научатся защищать правду? Смерти в Украине будут не только на руках путлера, но и на руках трусливых расчетливых политиканов, которые наблюдают из безопасного укрытия нато
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03.03.2022 19:47
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АСВАБАДИТЕЛИ мать вашу!!!!
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03.03.2022 19:35 Відповісти
Вот так должна выглядеть масква гребенная.
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03.03.2022 19:36 Відповісти
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03.03.2022 19:36 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 19:43 Відповісти
Мир циничен. Где ваши статуты, конвенции, демократия, права человека, европейские ценности и все прочее? Когда в мире научатся защищать правду? Смерти в Украине будут не только на руках путлера, но и на руках трусливых расчетливых политиканов, которые наблюдают из безопасного укрытия нато
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03.03.2022 19:47 Відповісти
Послушайте вот этого блогера,может по другому посмотрите на проблему: https://www.youtube.com/watch?v=9E9fLbEDfUA
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Господи! Треба вивозити людей!
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03.03.2022 19:48 Відповісти
УВАГА!!! Підлючі кацапи запустили діпфейк, де, нібито, пяний Зеленський звертається до *****. Максимальний репост. !!!
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
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03.03.2022 19:53 Відповісти
А почему дипфейк? Он же вроде вью давал...
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03.03.2022 20:04 Відповісти
Ну от і показують "брати " своє обличчя,. Усе по Чеченському сценарію
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03.03.2022 20:00 Відповісти
 
 