СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві
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Служба безпеки України затримала зрадника, який надав ворогам інформацію про київську телевежу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ у Telegram.
За даними спецслужби, зрадник надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.
"У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу, - йдеться в повідомленні. - Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний!Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам".
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⚡️ Обсудили сотрудничество и конкретные шаги по трем направлениям:
1. Борьба с дезинформацией и закрытие пропагандистских телеканалов.
2. Поставка в Украине дополнительного технического оборудования.
3. Бойкот российских ИТ-компаний, наложение дополнительных санкций, замораживание активов и разрыв контрактов.
Ожидаю от наших партнеров быстрых шагов и результатов против оккупантов. В оперативной связи с ними, - Федоров.
2. Не видно решения не только о закрытии неба, но даже о поставках нам современных систем ПРО.
******Сійятро заявив, що буде блокувати транспортування зброї для України територією Угорщини.
НА КОЛ!!!
И НИКАКИХ 15 ЛЕТ, НИКАКИХ ПОЖИЗНЕННЫХ.
Люди только и живут сейчас новостями, хватаются за них, в конце концов - слышат Гимн своей страны!
спроба втекти після допиту
Було б кого застрелити ...