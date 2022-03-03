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СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві

Служба безпеки України затримала зрадника, який надав ворогам інформацію про київську телевежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ у Telegram.

За даними спецслужби, зрадник надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

"У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу, - йдеться в повідомленні. - Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний!Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам".

Також дивіться: Момент влучання російської ракети в Київську телевежу. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Ну так шлепните при попытке к бегству да и все.
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03.03.2022 19:43
+33
от на ній його і повісте.
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03.03.2022 19:43
+32
Таких гнид сразу в расход
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03.03.2022 19:43
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буде колясочником?
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03.03.2022 19:43 Відповісти
...у чортів вагонетки з смолою підвозити
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03.03.2022 19:45 Відповісти
хотелось бы узнать причины его поступка на аудио он говорит по украински очень странно - может больной на голову
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Думаю що йому вже Амінь.
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Ну так шлепните при попытке к бегству да и все.
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03.03.2022 19:43 Відповісти
Таких гнид сразу в расход
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03.03.2022 19:43 Відповісти
от на ній його і повісте.
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03.03.2022 19:43 Відповісти
За яйця.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
людям видайте
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03.03.2022 19:44 Відповісти
Взагалі, за законом воєнного часу - розстріл.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Что то я не понимаю. Российские пускатели ракет послушали какого то жлоба?
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03.03.2022 19:45 Відповісти
...з розпачу й за ману юродивого вхопляться, еге
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03.03.2022 19:57 Відповісти
⚡️ Только завершил видео-звонок с цифровыми министрами Европейских стран - Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Италия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Черногория, Франция. Европейские партнеры единогласно осудили агрессию РФ и готовы поддерживать Украину не на словах, а на деле! - сообщил вице-премьер Федоров.

⚡️ Обсудили сотрудничество и конкретные шаги по трем направлениям:
1. Борьба с дезинформацией и закрытие пропагандистских телеканалов.
2. Поставка в Украине дополнительного технического оборудования.
3. Бойкот российских ИТ-компаний, наложение дополнительных санкций, замораживание активов и разрыв контрактов.

Ожидаю от наших партнеров быстрых шагов и результатов против оккупантов. В оперативной связи с ними, - Федоров.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
1. Среди перечисленных стран не вижу Венгрии.
2. Не видно решения не только о закрытии неба, но даже о поставках нам современных систем ПРО.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
на х..й венгров потом с иудами разберемся
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Федоров глава Минцифры, а не МО, потому работает в своем секторе ответственности - IT, на другое у него полномочий элементарно нет.
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Вчора ****** Сійятро заявив, що буде блокувати транспортування зброї для України територією Угорщини.
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03.03.2022 19:59 Відповісти
Напрасно слово закресилил. Це слово перестало бути власним ім'ям, а стало чимось, що визначає певну групу осіб Щось подібне було зі словом "титушка" - власне ім'я стало назвою групи осіб.
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03.03.2022 20:01 Відповісти
НА КОЛ СУКУ!
НА КОЛ!!!
И НИКАКИХ 15 ЛЕТ, НИКАКИХ ПОЖИЗНЕННЫХ.
Люди только и живут сейчас новостями, хватаются за них, в конце концов - слышат Гимн своей страны!
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03.03.2022 19:48 Відповісти
Завести в сортир і замочити!
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03.03.2022 19:51 Відповісти
на ньому 10 трупів
спроба втекти після допиту
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03.03.2022 19:51 Відповісти
говорили только 5-ть погибших
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03.03.2022 19:55 Відповісти
На палю!
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Чого ж вони усі такі "відважні" , що без спротиву здаються й потім верещать , що не знали , що "нАс абманулі" ...

Було б кого застрелити ...
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Такі новини мають звучати так: "Затриманого зрадника що навів на телевежу розстріляли при затриманні за законом військового часу!" І не інакше!
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Терміново треба відкривати партизанську війну. Влада має негайно почати збирати партизанські загони та коректувати разом з ЗСУ. Смерть цапам!
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Чув перехоплення розмови цього зрадника в якій він просто вимагав знищити нашу телевежу і він (увага !) виявився україномовним !
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03.03.2022 19:58 Відповісти
Дізнайтесь що то за маячки і як вони працюють. Знаючи роботу цих приладів можна такого начудити, наприклад підкинути в колону ворожої техніки
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03.03.2022 20:01 Відповісти
Посадити його на телевежу голою дупою
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03.03.2022 20:04 Відповісти
Більше на піар СБУ похоже.
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03.03.2022 20:36 Відповісти
валить на ***
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03.03.2022 20:40 Відповісти
Знаходьте на карті Києва Edemus та видаляйте. Це мітки для ракетних обстрілів.
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03.03.2022 20:49 Відповісти
Ну так Інтер же не закрили, а це 99,9% сепарня і агентура.
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03.03.2022 21:40 Відповісти
 
 