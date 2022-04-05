Російські окупанти намагатимуться прорватися у Миколаїв, - мер Сєнкевич

Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 лютого, намагатимуться прорватися до Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, якого цитує видання Nikvesti

Міський голова сподівається, що цього все ж не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.

Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з Теробороною.

Сєнкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються ворожі інженерні війська, які зводять понтони, можливо, вони хочуть переправитися через річку.

У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка забезпечення.

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