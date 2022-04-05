Російські окупанти намагатимуться прорватися у Миколаїв, - мер Сєнкевич
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Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 лютого, намагатимуться прорватися до Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, якого цитує видання Nikvesti
Міський голова сподівається, що цього все ж не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.
Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з Теробороною.
Сєнкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються ворожі інженерні війська, які зводять понтони, можливо, вони хочуть переправитися через річку.
У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка забезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
https://gur.gov.ua/content/5-den-prodolzhaetsia-putynskaia-voina-protyv-ukrayn.html
В так называемых «сми» Новороссии появились сообщения о том, что якобы украинская власть в Бердянске запретила ввоз продуктов в город, а мирные жители ждут не дождутся гуманитарный конвой из России. Сообщается, что горожане ищут продукты на центральном рынке.
Такой информационный вброс, возможно, рассчитан на то, чтобы склонить местное население на свою сторону.
Бердянцы же прекрасно знают, что рынок открылся только 2 марта по инициативе местной власти, а подвоз продовольствия в город затруднен его оккупацией и боями, которые идут в соседних городах.
Никто в Бердянске не ждет помощи от России, а только желают, чтобы оккупанты отправились побыстрее вслед за «российским военным кораблем». Тем более, с 2014 года все хорошо помнят, как под видом гумконвоев на Донбасс завозилась техника и боеприпасы.
и американское добро прибыло,зашкварим не мало
в районе Воскресенскав районе Вознесенска