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Російські окупанти намагатимуться прорватися у Миколаїв, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти намагатимуться прорватися у Миколаїв, - мер Сєнкевич

Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 лютого, намагатимуться прорватися до Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, якого цитує видання Nikvesti

Міський голова сподівається, що цього все ж не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.

Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з Теробороною.

Сєнкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються ворожі інженерні війська, які зводять понтони, можливо, вони хочуть переправитися через річку.

У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спеціальне звернення поліції Миколаєва і голови місцевої ОДА до окупантів: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Хер им в рот ,чтобы голова не качалась а ни Николаев !
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03.03.2022 22:22
+2
Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 лютого
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03.03.2022 22:22
+2
Джавелінами спалять...
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03.03.2022 22:22
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Хер им в рот ,чтобы голова не качалась а ни Николаев !
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 лютого
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03.03.2022 22:22 Відповісти
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Джавелінами спалять...
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Виправте на 4 березня будь ласка
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Что то я не пойму их же вчера около 800 единиц попалили.Откуда там ещё 1000 взялась
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03.03.2022 22:23 Відповісти
С Крыма везут
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03.03.2022 22:47 Відповісти
Вбиті та захоплені окупанти.

https://gur.gov.ua/content/5-den-prodolzhaetsia-putynskaia-voina-protyv-ukrayn.html
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03.03.2022 22:27 Відповісти
В Бердянске оккупанты «рисуют» гуманитарную катастрофу

В так называемых «сми» Новороссии появились сообщения о том, что якобы украинская власть в Бердянске запретила ввоз продуктов в город, а мирные жители ждут не дождутся гуманитарный конвой из России. Сообщается, что горожане ищут продукты на центральном рынке.
Такой информационный вброс, возможно, рассчитан на то, чтобы склонить местное население на свою сторону.
Бердянцы же прекрасно знают, что рынок открылся только 2 марта по инициативе местной власти, а подвоз продовольствия в город затруднен его оккупацией и боями, которые идут в соседних городах.
Никто в Бердянске не ждет помощи от России, а только желают, чтобы оккупанты отправились побыстрее вслед за «российским военным кораблем». Тем более, с 2014 года все хорошо помнят, как под видом гумконвоев на Донбасс завозилась техника и боеприпасы.
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03.03.2022 22:29 Відповісти
мы ,благодаря Херсону, к встрече подготовились
и американское добро прибыло,зашкварим не мало
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03.03.2022 22:37 Відповісти
прямо сейчас идет оккупация Энергодара... в городе стрельба. они зашли (
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03.03.2022 22:37 Відповісти
В сети пишут, что бои намного севернее - в районе Воскресенска, где 2-й после Николаева мост через Бук. Если они захватят мост, то будет очень хреново - выйдут на Одессу с севера.
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03.03.2022 22:40 Відповісти
в районе Воскресенска
в районе Вознесенска
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03.03.2022 22:44 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 22:45 Відповісти
 
 