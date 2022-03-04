Станції Starlink можуть стати цілями військ Росії, - Маск
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Засновник SpaceX, що розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями російських військ на території України
Цензор.НЕТ цитує повідомлення Ілона Маска у Twitter: "Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно". Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги". Адже віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну. Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компаніявирішила проблему.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499427239703764993
https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1499378504898650112
Ххх
Жулик, потом тьі или отдашь их назад, или заплатишь. Просто сейчас тебе дали бесплатно попользоваться.
Разве что просто для интернета и пока все як на мене
К примеру у нас IP телефония популярна в войсках, дешево, безопасно и эффективно. Да я сейчас миллион применений нарисую, собственно, TCP/IP давно стал стандартом де-факто в качестве универсального транспорта для передачи чего угодно. У дорогих военных радиостанций Harris всегда есть разьем RJ-45 с езернетом и в нем TCP/IP. Вовсе не для того, чтобы на PornHub заходить
А "дешево, безопасно и ефективно" - ето незащищенная связь, толку от которой чуть меньше, чем "ничего"