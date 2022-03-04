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Станції Starlink можуть стати цілями військ Росії, - Маск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Станції Starlink можуть стати цілями військ Росії, - Маск

Засновник SpaceX, що розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями російських військ на території України

Цензор.НЕТ цитує повідомлення Ілона Маска у Twitter:  "Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно". Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги". Адже віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну. Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компаніявирішила проблему.

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Топ коментарі
+7
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04.03.2022 01:18
+2
Не пагіб а здох, як фашист-окупант.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499427239703764993
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04.03.2022 01:16
+2
Вот эту бумагу нужно тыкать в эблет той русне,которая говорит,что они на учениях и не знали,что едут воевать в Украину.

https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1499378504898650112

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04.03.2022 01:20
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Не пагіб а здох, як фашист-окупант.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499427239703764993
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04.03.2022 01:16 Відповісти
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04.03.2022 01:18 Відповісти
Вот эту бумагу нужно тыкать в эблет той русне,которая говорит,что они на учениях и не знали,что едут воевать в Украину.

https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1499378504898650112

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04.03.2022 01:20 Відповісти
Папірець то не все, за кадром залишаються профілактично-роз'яснювальні розмови з підтвердженням убивати все живе!
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04.03.2022 01:22 Відповісти
свинець їм в ***** тикати а не папірці твої
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04.03.2022 01:35 Відповісти
Кто-нибудь разбирается, что нам даст Старлинк?
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04.03.2022 01:37 Відповісти
Надежный высокоскоростной канал связи, не требующий никакой дополнительной инфраструктуры. Например на случай, если существующая система связи будет выведена из строя.
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04.03.2022 01:52 Відповісти
Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги". Джерело: https://censor.net/ua/n3321263
Ххх

Жулик, потом тьі или отдашь их назад, или заплатишь. Просто сейчас тебе дали бесплатно попользоваться.
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04.03.2022 03:03 Відповісти
Не надо выдумок, это подарок. Маск это прямо говорил. Останутся в войсках и после победы, там всегда для них найдется применение И, кстати, похоже Маск тестирует свои станции у условиях войны с РФ, что резко повышает привлекательность Старлинка в глазах американских военных. Так что выгода обоюдная.
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04.03.2022 03:31 Відповісти
И старлинк уже применяют? Есть свидетельства применения?
Разве что просто для интернета и пока все як на мене
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04.03.2022 03:55 Відповісти
Старлинк действительно можно использовать только "просто для интернета". В смысле, в любых случаях, когда TCP/IP используется как транспорт. А это гораздо шире, чем просто веб браузинг.

К примеру у нас IP телефония популярна в войсках, дешево, безопасно и эффективно. Да я сейчас миллион применений нарисую, собственно, TCP/IP давно стал стандартом де-факто в качестве универсального транспорта для передачи чего угодно. У дорогих военных радиостанций Harris всегда есть разьем RJ-45 с езернетом и в нем TCP/IP. Вовсе не для того, чтобы на PornHub заходить
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04.03.2022 04:21 Відповісти
Войска IP телефонию применяют с рядом изделий, которьіе все еще надо заточить под старлинк.
А "дешево, безопасно и ефективно" - ето незащищенная связь, толку от которой чуть меньше, чем "ничего"
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04.03.2022 05:08 Відповісти
Ничего никуда не надо "затачивать". Универсальный протокол тем и хорош, что он универсальный, максимум что нужно - медиаконвертор, если где-то нет стандартного эзернета. Всё будет работать "из коробки".
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04.03.2022 09:10 Відповісти
 
 