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Війська РФ з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєверодонецька, - Гайдай
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Російсько-окупаційні війська обстріляли з "Градів" житлові будинки Сєвєродонецька.
Про це заявив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєверодонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - сказав він.
За словами Гайдая, наразі невідомо чи є загиблі та поранені внаслідок обстрілу російськими окупантами.
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они ставят грады под городом и обстреливают жилые дома.
они так делали в Грозном.