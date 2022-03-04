Війська РФ з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєверодонецька, - Гайдай

Російсько-окупаційні війська обстріляли з "Градів" житлові будинки Сєвєродонецька.

Про це заявив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєверодонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - сказав він.

За словами Гайдая, наразі невідомо чи є загиблі та поранені внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Також читайте: Внаслідок обстрілу військами РФ Попасної загинуло двоє місцевих жителів, шестеро поранені, - Гайдай. ФОТО