УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16685 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 299 2
війна (56671) обстріл (21193) Сєверодонецьк (475) Гайдай_ЛОГА (905)

Війська РФ з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєверодонецька, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ з

Російсько-окупаційні війська обстріляли з "Градів" житлові будинки Сєвєродонецька.

Про це заявив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєверодонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - сказав він.

За словами Гайдая, наразі невідомо чи є загиблі та поранені внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Також читайте: Внаслідок обстрілу військами РФ Попасної загинуло двоє місцевих жителів, шестеро поранені, - Гайдай. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это подлые войска.

они ставят грады под городом и обстреливают жилые дома.

они так делали в Грозном.
показати весь коментар
04.03.2022 01:24 Відповісти
Ну ёмаё есть же байкайтары ну равняйте с землёй колоны градов и остальную залпувую.Они самое больше наносят урон мирным людям.Америкосы карты онлайн предоставляют мы что розчехлиться не можем?Видно же все их передвижения.Понимаю трудно не везде успеваем ну есть тероборона и т.д.За градами и залповой в первую очередь охоту нада начинать.
показати весь коментар
04.03.2022 01:28 Відповісти
 
 