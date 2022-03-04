Байден: Ми додаємо десятки імен до санкційного переліку російських олігархів

Президент США Джо Байден аявив, що вводить до санкційних списків ще

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Президент США Джо Байден: "Сьогодні я оголошую, що ми додаємо десятки імен до (санкційного) переліку, включаючи одного із найбагатших мільярдерів Росії, я забороняю подорожі до Америки для понад 50 російських олігархів, їхніх родичів і посібників"

Також читайте: США планують ввести нові великі санкції проти російської "еліти" і друзів Путіна