Байден: Ми додаємо десятки імен до санкційного переліку російських олігархів
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Президент США Джо Байден аявив, що вводить до санкційних списків ще
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
Президент США Джо Байден: "Сьогодні я оголошую, що ми додаємо десятки імен до (санкційного) переліку, включаючи одного із найбагатших мільярдерів Росії, я забороняю подорожі до Америки для понад 50 російських олігархів, їхніх родичів і посібників"
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Обращаюсь к высшему разуму, галактике, к космосу, молю Вас, остановить это, и принять меры. Одна надежда на Вас. Заранее благодарен.