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Байден: Ми додаємо десятки імен до санкційного переліку російських олігархів

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Байден: Ми додаємо десятки імен до санкційного переліку російських олігархів

Президент США Джо Байден аявив, що вводить до санкційних списків ще

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Президент США Джо Байден: "Сьогодні я оголошую, що ми додаємо десятки імен до (санкційного) переліку, включаючи одного із найбагатших мільярдерів Росії, я забороняю подорожі до Америки для понад 50 російських олігархів, їхніх родичів і посібників"

Також читайте: США планують ввести нові великі санкції проти російської "еліти" і друзів Путіна

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Байда, дай самолеты, а не дебильные санкции
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04.03.2022 01:50
+13
Да в жопу засуньте эти имена.Небо закрывайте задолбали своим балабольством.Проснулись они с санкциями когда на было ещё в 2014 их давить
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04.03.2022 01:50
+12
Які нахрен списки?! треба по паспорту РФ банити тварюк!!
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04.03.2022 01:49
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Які нахрен списки?! треба по паспорту РФ банити тварюк!!
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04.03.2022 01:49 Відповісти
Байда, дай самолеты, а не дебильные санкции
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04.03.2022 01:50 Відповісти
На тех которые есть у Байдена наши пилоты летать не умеют. Нужные есть у бывшиих стран социализма - Польша, Венгрия... Поляки вроде дали - остальные зажали.
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04.03.2022 01:55 Відповісти
вміють на F-16
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04.03.2022 01:58 Відповісти
Байден наложил вето на эти 70 самолетов
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04.03.2022 09:40 Відповісти
Да в жопу засуньте эти имена.Небо закрывайте задолбали своим балабольством.Проснулись они с санкциями когда на было ещё в 2014 их давить
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04.03.2022 01:50 Відповісти
Небо над Україною закрийте, дітей українських збережіть від звіра
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04.03.2022 01:51 Відповісти
Там это АЭС штурмуют. Если там что то сейчас не так пойдет, то через несколько месяцев никого не останется
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04.03.2022 01:52 Відповісти
она уже горит
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04.03.2022 01:57 Відповісти
Який ти крутий Байден! Заборонив подорожі до Америки. Тепер кацапам капець. Головне, що ти сам собі подобаєшся поки українці б'ються, а їхні міста руйнує московська сарана.
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04.03.2022 01:53 Відповісти
таке враження що сша лише з олігархами хочуть воювати ...
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04.03.2022 01:53 Відповісти
В сраку твои санкции. Тут по АЭС кацапье добит. Закрывай небо или хоть самолеты давай. Запад от страха перед парашинской мразью вообще рехнулся или обосрался.
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04.03.2022 01:54 Відповісти
Импотент мля...
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04.03.2022 01:55 Відповісти
Гроші,зброя і наркотики правлять світом
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04.03.2022 01:56 Відповісти
Сразу бы сказал сколько стоит одна фамилия. 100, 500, 1000 убитых украинцев. Дипломат ****
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04.03.2022 01:58 Відповісти
Кацапские олигархи испугаются,скинутся деньгами и завалят *****. На это надежда?
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04.03.2022 02:17 Відповісти
Там атомна електростанція горить, найбільша в Європі. Санкції тепер до голої жопи. Якщо так далі піде всі будемо жити красиво но недовго.
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04.03.2022 02:39 Відповісти
По-ходу пьесы, старый гном и его такая же старая маразматическая свита не дают нормально жить всем людям планеты. И с другой стороны, такие же не могут повлиять на ситуацию, которая реально грозит исчезновением планеты Земля.
Обращаюсь к высшему разуму, галактике, к космосу, молю Вас, остановить это, и принять меры. Одна надежда на Вас. Заранее благодарен.
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04.03.2022 04:03 Відповісти
 
 