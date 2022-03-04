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"Віддавати російських солдат їхнім матерям не можна", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Як показує досвід Чечні, цих звільнених знову відправляють служити в армію

Головний редактор Цензор.НЕТ вважає, що табори російських полонених треба розміщувати у містах російських ракетних ударів.

"Полонені окупанти мають відчувати те, що відчувають мирні українці, яких вони приїхали вбивати, - пише Бутусов. - Російські матері мають приїжджати та жити з ними у тих самих містах, які бомбить російська авіація, ховатись від повітряних атак. І телефонувати у Росію про свої враження. А якщо віддавати солдат та офіцерів, то як показує досвід Чечні, росіяни потім знов їх направляють служити в армію, і крім того, вони передають противнику цінну розвідувальну інформацію про обставини боїв, про обстановку в Україні.

Тому прошу, ніяких російських військових до моменту виводу військ не віддавати, це гуманізм, який буде дуже дорого коштувати".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наши бомбят по мирному населению": Полонений російський окупант розповів мамі про звірства військ РФ в Україні. ВIДЕО
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Топ коментарі
+82
Згоден з Бутусовим!
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04.03.2022 02:53
+51
Якісь усі бандерівці із "Стокгольмським синдромом" - кацапи готувались пів-року до вторгнення, усі записували відео як будуть мочіть "салоїдів і бендєр", а ви їх чайком бідненьких поїте і мамашам в Ростов неушкодженими відправляєте - сюр повний.
З таким підходом, всі будуть здаватись в полон - повертатись на паРашу, перегруповуватись і розстрілювати вже Рівне, Тернопіль, Львів, знаючи, що їх якщо знову відловлять - знову неушкодженими до мамаші відправлять.
Хоч колінні чашечки прострілюйте і віддавайте мамашам - хай паРаша на їх пожиттєве утримання бабло тратить!!!
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04.03.2022 03:02
+27
для них есть работенка уже - тушить Запорожскую АЭС
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04.03.2022 02:57
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Згоден з Бутусовим!
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04.03.2022 02:53 Відповісти
абсолютли
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04.03.2022 02:53 Відповісти
Саме так.Вони ж на контракті і знову приїдуть.
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04.03.2022 02:56 Відповісти
для них есть работенка уже - тушить Запорожскую АЭС
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04.03.2022 02:57 Відповісти
100%. Респект за раціональний підхід до проблеми.
Ми будемо розміщувати полонених в найбезпечнішому, як стверджують орки, місці.
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04.03.2022 02:57 Відповісти
да и вообще .. их матерей еще нужно будет в лесах словить ... я даже не знаю, шакалы стаями живут или по одному ?
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04.03.2022 03:00 Відповісти
Каждый из них преступник по умолчанию, который уже убил / мог убить / убьет в будущем наших граждан. Их отпускать - НЕЛЬЗЯ!!!
Возможно менять на наших, а так - вариант Юрия, а после войны - гнет и уголовная ответственность на нашей территории и восстановительные работы, потому что там, в рашке, им всё сойдёт с рук, где-нибудь у себя в глубинке (читай: жопе мира) они будут героями и при любом удобном случае пойдут воевать опять, и в кого стрелять - им реально *****.
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04.03.2022 03:01 Відповісти
Менять их не вьійдет, путлеру на них насрать, мамки еще нарожают. Снимать на видео обгорельіх и нашинкованньіх и слать на телеграм в парашу, нехай посмотрят заранее что с ними будет.
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04.03.2022 03:32 Відповісти
Якісь усі бандерівці із "Стокгольмським синдромом" - кацапи готувались пів-року до вторгнення, усі записували відео як будуть мочіть "салоїдів і бендєр", а ви їх чайком бідненьких поїте і мамашам в Ростов неушкодженими відправляєте - сюр повний.
З таким підходом, всі будуть здаватись в полон - повертатись на паРашу, перегруповуватись і розстрілювати вже Рівне, Тернопіль, Львів, знаючи, що їх якщо знову відловлять - знову неушкодженими до мамаші відправлять.
Хоч колінні чашечки прострілюйте і віддавайте мамашам - хай паРаша на їх пожиттєве утримання бабло тратить!!!
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04.03.2022 03:02 Відповісти
100%
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04.03.2022 03:05 Відповісти
День Вам добрый.
Есть вариант ещё проще...
На группу , желающих домой выдаётся 1 секатор, обычный, садовый....
"Помоги товарищю" и по домам, ну а указательные пальцы в формалине, типа сувенир с собою, нам от них ничего не надо......
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Ці тварини разом зі своїми свиноматками повинні відбудовувати українські міста після перемоги України
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04.03.2022 03:03 Відповісти
Які всі гуманні за чужий рахунок.Віддавати полонених?Та ****, жодного підараса живим залишати неможна.
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04.03.2022 03:06 Відповісти
Хороша ідея.... Але на жаль вона не буде працювати.... Це ЗАЧУХАНІ ЗАМКАДИШІ, які в Росії нікому не потрібні.... Інша справа, якби це були МОСКВИЧІ....

Власне як виник феномен КАДИРОВА та РОСІЯ ПЛАТИТЬ ДАНЬ ЧЕЧНІ?
Коли чеченці зрозуміли, що найбільш ефективні теракти у Москві... Тоді вся Москва молила Путіна, щоб щось зробив з цими вибухами у метро, в поїздах, під час мюзіклів.....І Путін нічого кращого не вигадав, як завалити дотаціями Чечню...переманити на свій бік сімейку Кадирових
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04.03.2022 03:08 Відповісти
Дома взрывала банда путина а не чеченцы.
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04.03.2022 03:26 Відповісти
Будинки - це інша історія....Будинки взривало ФСБ, щоб зігнати росіян на Другу чеченську компанію...
Але були ще вибухи в метро, як акти ПІМСТИ за знищений Грозний....які здійснювали чеченці, навіть по закінченню 2 чеченської....
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04.03.2022 04:02 Відповісти
100% Бутусов прав
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04.03.2022 03:08 Відповісти
В чем? В своем бреде? Сегодня орки обстреливают Харьков, а завтра Изюм или Чернигов.
200(или сколько их там есть) пленньіх ето не один dementia praecex - сегодня селфится на фоне битой САУ в одном месте, завтра на фоне битого танка в другом
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04.03.2022 03:35 Відповісти
Пообрубуйте їм руки ...
Су..***** хай за ними доглядає.
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04.03.2022 03:09 Відповісти
а це класна ідея. здаю свої два раба на корисну справу
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04.03.2022 03:10 Відповісти
В конце концов , Юрий не обещал Юлии Латыниной сохранять жизни российским солдатам . А то получается парадокс: пленные россияне останутся живы, а защитники Украины, которые взяли их в плен- погибнут от авиаударов .

Юлию Латынину я тоже уважаю за ее борьбу с путинским режимом, которую она начала как минимум 15 лет назад.
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04.03.2022 03:11 Відповісти
НЕХАЙ ЗАБИРАЮТЬ ЗВІДСИ ТРУПИ СВОЇХ ОРКІВ З РУССЬКАВА МІРА. ЦЕ БУДЕ ГУМАННО. ІНШІ ПОВИННІ СКУПИТИ ВИНУ ПЕРЕД УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ - ВІДБУДОВУВАТИ ВСЕ, ЩО ЗРУЙНУВАЛИ.
Слава нації - смерть ворогам! Вічна пам'ять українським героям, що загинули. захищаючи свою країну!
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04.03.2022 03:11 Відповісти
Сразу видно логику боевого добробата который нюхал порох и терял друзей. А не жиробасов политиков типа Геращенко и Арестовича....
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04.03.2022 03:13 Відповісти
Согласен и после победы держать заставить работать за еду как немцев после 2ММ.
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04.03.2022 03:22 Відповісти
Agreed.
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04.03.2022 03:23 Відповісти
Никакие ни гуманные, ни благородные подходы к тому, как поступать с пленными или со здавшимися в плен "солдатами" армии именно этой "страны" ,не будут работать так как предполагается. Потому как у всего населения этого недогосударства уже на генетическом(как мне кажется) уровне присутствует врождённый некроз участков мозга,отвечающих за то,что отличает человека от животного. Другими словами, проводить тест на IQ особям, населяющим эту территорию, не имеет смысла. Сходство их с человеком(в полном смысле этого слова или же общепринятом) минимально . Пусть они просто здохнут, в конце концов.😡
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04.03.2022 03:24 Відповісти
Зараз не час гратися в гуманізм. Валимо окупантів. Їх реально нікуди дівати.
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04.03.2022 03:44 Відповісти
У нас є психологічна проблема. Як убити людину. Ось так просто, на вулиці підійти ззаду до окупанта і всадити йому ніж в шию. Через цю проблему загине ще багато-багато українців. У кацапів таких проблем нема. Вони будуть нас убивати "вєсєло і бєз зазрєнія совєсті".
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04.03.2022 04:13 Відповісти
Именно! ******* наше украинское милосердие уже, нам же потом боком вылазит!
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04.03.2022 03:50 Відповісти
Держите их в в/ч, военных училищах и т.д. которые обстреливают рашенцы
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04.03.2022 04:01 Відповісти
Там де цапам різали горло та знімали шкуру, туди вони більше не йдуть.Чечня та Афганістан найкращий приклад.На нелюдів закони війни не діють.
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04.03.2022 04:04 Відповісти
Цілком згоден з Бутусовим. Нехай не тільки полоненні а і їх батьки будуть під бомбовим та ракетним "" захистом РФ"" - і таким чином достукатися до цивільних росіян
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04.03.2022 05:18 Відповісти
Нащо нам тут їхні мамки? Їхні ******** дорослі, хай самі справляються. А з усім іншим цілком згодна. Пс Юрію, дякую вам і най вам Бог береже
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04.03.2022 05:53 Відповісти
Як виживуть, то будуть відбудовати зруйновані міста, як німці після війни.
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04.03.2022 06:03 Відповісти
А шо вони вміють робить?? У них пальці заточені під цигарку і стакан!
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04.03.2022 08:34 Відповісти
Так, нехай живуть з нами і розбирають завали і розбомблені міста.
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04.03.2022 06:38 Відповісти
Отдавать только после окончания войны. Их сейчас отдать, Пуйло их опять погонит воевать. Пусть сидят в клетках
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04.03.2022 07:05 Відповісти
Годувати відходами, доки мамки з папками не приїдуть.
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04.03.2022 07:16 Відповісти
Потім що віддати? Ні в якому разі не відпускати до Кацапстану, вони разом з батьками можуть розбирати завали, гасити пожежі, та дуже багато роботи знайдеться для орків
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04.03.2022 08:12 Відповісти
Не віддавати орків. Хай розбирають пошкоджені будівлі.
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04.03.2022 07:25 Відповісти
підтримую. ніяких до мами до хати. зараз копати окопи ,після війни відбудовувати все що знищили.Давайте закінчувати це лагідне до них ставлення ,ви подивіться ,що вони зробили з нашою країною ,тварюки .НЕ ЗНАЛИ ВОНИ КУДИ ЙШЛИ ??? -З НАЛИ !!!! сльози вони ллють ,каяться -не вірю не одному їх слову . Ще хочете їх відпустити ? так завтра знову вони будуть вбивати наших дітей.нищити нашу країну .
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04.03.2022 07:37 Відповісти
Нарешті вже починають розуміти що окупант навіть якщо він молодий та дурний, відпускати не можна. Всіх прорашистів (всі журналісти каналу "НАШ", ОПЗЖ, всіх хто за реефію, які кричали "внешнее управление, росея наш брат и сосед" ну й зрадників теж) полонених треба в ланцюги та на вулиці поставити по всіх українських населених пунктах де є обстріли з артилерії та авіації. 👉 Звичайно що годувати... нехай живуть на вулиці під обстрілом
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04.03.2022 08:09 Відповісти
*** а не отдавать мамашам. Пошли ***** . Только военный трибунал
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04.03.2022 08:32 Відповісти
Кому вони треба!!!! Сайт про полонений кацапня заблокувала! Орки возять крематорії на колесах! Спалили і нема! А потім скажуть - пропал бєз вєсті.. посмєртно...

Цих венеричних недоносків по тихому стрілять і кидать в ями.
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04.03.2022 08:36 Відповісти
Перестаньте гратись в гуманість ворог цього не розуміє, вони прийшли вбивати украінців ,знищити Украіну , як би вони розуміли то вийшлиб мільйони на вулиці ,а так це бидло яке підтримує нациський режим ,це краіна терорист.
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04.03.2022 08:45 Відповісти
Так і треба діяти, не варто гратися в гуманізм коли рашисти знищують усе живе на нашій землі. Ворог має адекватно нести відповідальність.
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04.03.2022 08:57 Відповісти
У Бутусова абсолютно хибна, емоційна пропозиція
(емоції зрозумілі, але емоційні рішення частіше всього хибні).
1) Рашистів зовсім не цікавить доля та життя своєї бидломаси, невже не зрозуміло?
2) Охорона полонених виродків буде ускладнена в інтенсивно обстрілюваних містах,
на охорону треба бути відволікати при наймі сили тероборони, для яких є більш важлива робота.

Відпускати звісно не можна, треба використовувати в більш безпечних областях на самих важких роботах на будівництві, відновлення зруйнованної інфраструктури, збирання та поховання рашистських трупаків, а після перемоги ще і на розмінуванні (за досвідом Данії після ДСВ).
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04.03.2022 09:14 Відповісти
Davajte ih ne vidpuskaty, bo vony povynni vidbudovuvaty UKRAINU!!!
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04.03.2022 09:34 Відповісти
Резать пленным кацапам глотки на камеру. Сработало в Чечне, сработает и у нас
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04.03.2022 09:36 Відповісти
Что делать с пленными - не вашего ума дело. Вероятнее всего - их будут использовать в пропагандистских целях, а вот как - специалистам виднее.
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04.03.2022 09:38 Відповісти
Треба зробити табори для полонених москалів на Майдані в Києві, на пл.Свободи в Харкові, в центрі Чернигіва, і там їх тримати поки що.
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04.03.2022 10:33 Відповісти
 
 