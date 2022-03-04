"Віддавати російських солдат їхнім матерям не можна", - Бутусов
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Як показує досвід Чечні, цих звільнених знову відправляють служити в армію
Головний редактор Цензор.НЕТ вважає, що табори російських полонених треба розміщувати у містах російських ракетних ударів.
"Полонені окупанти мають відчувати те, що відчувають мирні українці, яких вони приїхали вбивати, - пише Бутусов. - Російські матері мають приїжджати та жити з ними у тих самих містах, які бомбить російська авіація, ховатись від повітряних атак. І телефонувати у Росію про свої враження. А якщо віддавати солдат та офіцерів, то як показує досвід Чечні, росіяни потім знов їх направляють служити в армію, і крім того, вони передають противнику цінну розвідувальну інформацію про обставини боїв, про обстановку в Україні.
Тому прошу, ніяких російських військових до моменту виводу військ не віддавати, це гуманізм, який буде дуже дорого коштувати".
Будь ласка, зачекайте...
Ми будемо розміщувати полонених в найбезпечнішому, як стверджують орки, місці.
Возможно менять на наших, а так - вариант Юрия, а после войны - гнет и уголовная ответственность на нашей территории и восстановительные работы, потому что там, в рашке, им всё сойдёт с рук, где-нибудь у себя в глубинке (читай: жопе мира) они будут героями и при любом удобном случае пойдут воевать опять, и в кого стрелять - им реально *****.
З таким підходом, всі будуть здаватись в полон - повертатись на паРашу, перегруповуватись і розстрілювати вже Рівне, Тернопіль, Львів, знаючи, що їх якщо знову відловлять - знову неушкодженими до мамаші відправлять.
Хоч колінні чашечки прострілюйте і віддавайте мамашам - хай паРаша на їх пожиттєве утримання бабло тратить!!!
Есть вариант ещё проще...
На группу , желающих домой выдаётся 1 секатор, обычный, садовый....
"Помоги товарищю" и по домам, ну а указательные пальцы в формалине, типа сувенир с собою, нам от них ничего не надо......
Власне як виник феномен КАДИРОВА та РОСІЯ ПЛАТИТЬ ДАНЬ ЧЕЧНІ?
Коли чеченці зрозуміли, що найбільш ефективні теракти у Москві... Тоді вся Москва молила Путіна, щоб щось зробив з цими вибухами у метро, в поїздах, під час мюзіклів.....І Путін нічого кращого не вигадав, як завалити дотаціями Чечню...переманити на свій бік сімейку Кадирових
Але були ще вибухи в метро, як акти ПІМСТИ за знищений Грозний....які здійснювали чеченці, навіть по закінченню 2 чеченської....
200(или сколько их там есть) пленньіх ето не один dementia praecex - сегодня селфится на фоне битой САУ в одном месте, завтра на фоне битого танка в другом
Су..***** хай за ними доглядає.
Юлию Латынину я тоже уважаю за ее борьбу с путинским режимом, которую она начала как минимум 15 лет назад.
Слава нації - смерть ворогам! Вічна пам'ять українським героям, що загинули. захищаючи свою країну!
Цих венеричних недоносків по тихому стрілять і кидать в ями.
(емоції зрозумілі, але емоційні рішення частіше всього хибні).
1) Рашистів зовсім не цікавить доля та життя своєї бидломаси, невже не зрозуміло?
2) Охорона полонених виродків буде ускладнена в інтенсивно обстрілюваних містах,
на охорону треба бути відволікати при наймі сили тероборони, для яких є більш важлива робота.
Відпускати звісно не можна, треба використовувати в більш безпечних областях на самих важких роботах на будівництві, відновлення зруйнованної інфраструктури, збирання та поховання рашистських трупаків, а після перемоги ще і на розмінуванні (за досвідом Данії після ДСВ).