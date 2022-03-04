"Віддавати російських солдат їхнім матерям не можна", - Бутусов

Як показує досвід Чечні, цих звільнених знову відправляють служити в армію

Головний редактор Цензор.НЕТ вважає, що табори російських полонених треба розміщувати у містах російських ракетних ударів.

"Полонені окупанти мають відчувати те, що відчувають мирні українці, яких вони приїхали вбивати, - пише Бутусов. - Російські матері мають приїжджати та жити з ними у тих самих містах, які бомбить російська авіація, ховатись від повітряних атак. І телефонувати у Росію про свої враження. А якщо віддавати солдат та офіцерів, то як показує досвід Чечні, росіяни потім знов їх направляють служити в армію, і крім того, вони передають противнику цінну розвідувальну інформацію про обставини боїв, про обстановку в Україні.

Тому прошу, ніяких російських військових до моменту виводу військ не віддавати, це гуманізм, який буде дуже дорого коштувати".

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