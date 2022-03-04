У Вашингтоні біля посольства України заарештували двох чоловіків зі зброєю

Офіцери вилучили у них два пістолети й один екземпляр довгоствольної зброї

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFP, Washington Post, офіцери Секретної служби США, які зокрема відповідальні за охорону посольств, помітилидвох чоловіків приблизно о дев’ятій ранку, а за київським часом - 16.00, в четвер 3 березня. Ті стояли біля своєї автівки за три квартали від посольства України, але їхня поведінка викликала занепокоєння офіцерів.

Заарештовані сказали, що вони хотіли долучитися до Інтернаціонального легіону в Україні, аби допомогти українцям боротися з російськими окупантами. Як повідомляють журналісти, чоловіки приїхали зі штату Індіани. У Секретній службі не розголошують їхніх імен та даних.

Офіцери вилучили у них два пістолети й один екземпляр довгоствольної зброї.

У поліції їм висунули звинувачення щодо порушення правил користування та носіння вогнепальної зброї.

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