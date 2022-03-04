УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 701 3

Airbnb призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Airbnb призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Американський сервіс оренди житла Airbnb призупинив діяльність в Росії та Білорусі.

Про це головний виконавчий директор Airbnb Браян Ческі написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Airbnb призупиняє всі операції в Росії і Білорусі", - написав Ческі в соцмережі.

Зазначається, що серед компаній-гігантів, які вийшли і виходять з Росії, такі: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.

Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

Також в Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують ввести нові великі санкції проти російської "еліти" і друзів Путіна

Автор: 

Білорусь (7923) росія (64923) Airbnb (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власти Чехии из-за наплыва беженцев из Украины ввели в стране режим ЧС.

Он продлится 30 дней с возможностью дальнейшего продолжения. https://t.me/charter97_org/64791 https://t.me/charter97_org/64791

показати весь коментар
04.03.2022 08:47 Відповісти
Не знаю откуда такая информация, беженцев сравнительно не так много, очередь в отделение полиции в Праге около 500 человек в сутки, простоять нужно 4 часа и получить визу
показати весь коментар
04.03.2022 08:53 Відповісти
Я теж не бачу ніякого колапсу у Польщі і ну чую про надзвичайний стан. Так, біженці є, але все досить спокійно. Дуже багато підтримки України, в кожному польському мобільному додатку яким я користуюся є кнопка "Допомогти"
показати весь коментар
04.03.2022 08:56 Відповісти
 
 