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Новини Війна
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Через наплив біженців з України у Чехії запроваджено надзвичайний стан

Через наплив біженців з України у Чехії запроваджено надзвичайний стан

Чехія з опівночі запровадила на 30 днів надзвичайний стан у зв’язку з прибуттям тисяч людей, які тікають від війни в Україні.

Про це з посиланням на "Європейську правду" повідомляє Цензор.НЕТ.

В обґрунтуванні своєї постанови Кабмін пояснив необхідність запровадження надзвичайного стану істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею.

"Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії ", - заявили в уряді.

За словами міністрів, щодня до Чехії приїжджає приблизно 5 тис. українських біженців, і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.

Як зазначається, жодних додаткових обмежень для чеських громадян надзвичайний стан не створить.

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Автор: 

біженці (1858) Чехія (1607)


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чушь не городи. мужчин призывного возраста не выпускают из страны.
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04.03.2022 09:14 Відповісти
 
 