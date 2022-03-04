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Новини Війна
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Ніч на Харківщині минула відносно спокійно, - Нацполіція

Ніч на Харківщині минула відносно спокійно, - Нацполіція

Ніч на Харківщині минула відносно спокійно. Російські вбивці продовжили бомбардувати райцентри області і передмістя. Весь особовий склад харківської поліції виконував свої службові обов’язки за місцями дислокацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

"Працівники служб та підрозділів ГУНП в Харківській області готові до виконання службових завдань. Пріоритетами минулої доби для правоохоронців стала допомога населенню в розв’язанні нагальних питань: допомога в евакуації, супровід автомобілів з дітьми, надання гуманітарної допомоги, вирішення соціальних проблем, оперативне реагування на повідомлення про випадки мародерства та інші правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Поліція попереджає, що в умовах постійних обстрілів громадянам необхідно подбати про свою безпеку. У разі повітряної тривоги потрібно відразу сховатися в укритті або залишатися у власній оселі і обов’язково відійти від вікон. У вечірній час та протягом комендантської години не потрібно вмикати світло в приміщеннях, щоб не привертати уваги ворожої артилерії та авіації. Головне не панікувати, постійно тримати про собі документи, цінні речі, предмети першої необхідності.

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Автор: 

армія рф (17196) обстріл (28212) Нацполіція (15132) Харківщина (6054)


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московитсько_фашистські_окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.
московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 10-00 годин, 04.03.2022 року, близько 9166 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.

Україна переможе !!!
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04.03.2022 10:22 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 10:40 Відповісти
 
 