Ніч на Харківщині минула відносно спокійно, - Нацполіція

Ніч на Харківщині минула відносно спокійно. Російські вбивці продовжили бомбардувати райцентри області і передмістя. Весь особовий склад харківської поліції виконував свої службові обов’язки за місцями дислокацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Працівники служб та підрозділів ГУНП в Харківській області готові до виконання службових завдань. Пріоритетами минулої доби для правоохоронців стала допомога населенню в розв’язанні нагальних питань: допомога в евакуації, супровід автомобілів з дітьми, надання гуманітарної допомоги, вирішення соціальних проблем, оперативне реагування на повідомлення про випадки мародерства та інші правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Поліція попереджає, що в умовах постійних обстрілів громадянам необхідно подбати про свою безпеку. У разі повітряної тривоги потрібно відразу сховатися в укритті або залишатися у власній оселі і обов’язково відійти від вікон. У вечірній час та протягом комендантської години не потрібно вмикати світло в приміщеннях, щоб не привертати уваги ворожої артилерії та авіації. Головне не панікувати, постійно тримати про собі документи, цінні речі, предмети першої необхідності.

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