3308 17
Справу проти Росії почнуть розглядати в Гаазі в понеділок
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі почне розглядати звинувачення України проти Росії в геноциді в понеділок, 7 березня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У понеділок – вівторок суд проведе публічні слухання "Звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)".
Слухання розпочнуться у понеділок о 10.00 (за місцевим часом, об 11.00 за Києвом. – Ред.) та триватимуть до 13.00, час слухань на вівторок аналогічний.
Топ коментарі
+9 Jan Kilmister
показати весь коментар04.03.2022 10:51
+7 Михаил Дужик
показати весь коментар04.03.2022 10:51
+4 Cinichny Bandera
показати весь коментар04.03.2022 10:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мирон Опанасович (дістає з тваринного куточку кацапа). Діти, хто це?
Піонер Миша. Це кацап.
Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в кацапа, ріже його і розповідає.)
Кацап, діти, - це ворог всього світу. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний.
(Показує, те, що вийняв з кацапа.) Один кацап за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому кацапів треба знищувати.
І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки кацапів, скільки важить сам.
Носенко, скільки кацапів буде знищено за рік?
Другорічник Носенко. Триста шістдесят п'ять самольотів з кацапами, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. І знов двійка, Носенко. Хто ж це знищує самольоти? Це ж наша гордість...
"Когда мы в декабре 1979 года вошли в Афганистан, душманов там не было. Так сказал бывший командующий 40-й армии, служивший в Афганистане более 5 лет, генерал-полковник Борис Громов. Выходит, что душманов «родили» мы. Война в Афганистане унесла 15 тысяч жизней наших солдат и офицеров…
Когда мы в конце 1994 года вошли в Чечню с наведением «конституционного порядка», там не было боевиков. Президентом этой республики был советский генерал Дудаев. Боевики появились с нашим «наведением порядка».
Теперь вот истребляем националистов на Украине. Но у нас в России националистов больше.
Десятки тысяч советских украинцев прошли через Афганистан. Как правило, это отличные солдаты и офицеры. Мой командир в Афганистане подполковник (а впоследствии и полковник) Советской армии Иван Иванович Номеровский - из Одессы. У него три сына, а сейчас уже внуки призывного возраста.
После Номеровского командиром отдельного батальона в Афганистане стал подполковник Ярослав Осипович Турлай. Он - с Западной Украины. Я был его заместителем. Служили и жили с ним полтора года как братья. Турлай погиб в Афганистане в октябре 1987 года. У него осталось двое детей. Тогда они были младшими школьниками. Сейчас у них уже взрослые дети.
Мне что, воевать с его детьми и внуками?..
Лучшим командиром роты в батальоне был украинец из Киева Володя Ивашенко. Он был дважды ранен в Афганистане. Несколько лет назад был у меня в «Новой газете». Мы обнялись как родные. У Володи две взрослые дочери, внуки…
Кто я теперь для них?"
- Где вы были, когда недозревший вовочка вместе со своими подельниками подрывал ваших же граждан в пятиэтажках чтобы дорваться д овласти? Хорошо ели, крепко спали?
- Где вы были когда вовочка стирал с лица земли Грозный и убивал женщин и детей? Хорошо ели, крепко спали?
- Где вы были когда зрелый вовочка напал на Грузию только за то, что грузины захотели жить, как они хотят? Хорошо ели, крепко спали?
- А теперь, когда озверевший маньяк напал на Украину и весь мир начал считать вас изгоями и недочеловеками, когда пошли камазы трупов (скоро готовят ешелоны), вы проснулись???
Доброе утро! Но... поздно пить боржоми.
Вы для нас враги и нелюди на десяток поколений вперед.
Наступне слухання буде про злочини Росії в Молдові!
Путлер за ціну ,,не постоит,,!
https://youtu.be/wWAqOLz6ufI