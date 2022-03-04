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Партії, що пропагують війну, можна буде закрити за рішенням суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партії, що пропагують війну, можна буде закрити за рішенням суду

В Україні за рішенням суду можна буде припинити діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які займаються пропагандою війни.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили закони №5101 та №5102 про боротьбу з дезінформацією. В результаті, після рішення суду можуть припинити діяльність релігійних організацій, політичних партій та громадських організацій, які займаються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора", - сказав він.

Крім того, парламентарі підтримали ухвалення законопроекту №7118 про невідворотне покарання для тих, хто перебуває під вартою, а також для тих, хто вчинив окремі злочини (диверсії, шпигунство, терористичні акти) вже в умовах воєнного стану.

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Топ коментарі
+23
Колаборантов нужно не закрывать, а уничтожать - выжигать напалмом
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04.03.2022 11:11
+14
ОПЗЖ, РПЦ МП. Результат почне наступати зразу.
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04.03.2022 11:14
+10
Який ще суд потрібен у час воєнного стану. Згадайте що пизділи когорти рабіновичів новінських шуфричів і сотні інших підхуйловців. Ми багато говорили, і я в тому числі, що у випадку війни вони будуть висіти як мінімум на київських каштанах. Але щось не бачу. І знов планують багаторічні суди.Дайте мені зброю. І я хоч своїх місцевих засуджу і виконаю вирок. Бо мені вже похуй на законодавство.
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04.03.2022 11:15
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Колаборантов нужно не закрывать, а уничтожать - выжигать напалмом
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04.03.2022 11:11 Відповісти
Класний закон!!!
Тепер на законодавчому рівні ми можемо судити таких як опзжопири!
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04.03.2022 11:12 Відповісти
signwork.com.ua сепарский сайт, начальство полностью поддерживает путина и его действия. Сотрудников всех кинули по зарплате с момента боевых действий! Помогите хакнуть ублюдков, просто так не заходите на сайт.
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04.03.2022 11:13 Відповісти
ОПЗЖ, РПЦ МП. Результат почне наступати зразу.
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04.03.2022 11:14 Відповісти
Пропаганда війни??? WTF???

Залиште тільки виправдання дій країни-агресора...
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04.03.2022 11:14 Відповісти
Ну очень вовремя.
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04.03.2022 11:14 Відповісти
Який ще суд потрібен у час воєнного стану. Згадайте що ******* когорти рабіновичів новінських шуфричів і сотні інших ************. Ми багато говорили, і я в тому числі, що у випадку війни вони будуть висіти як мінімум на київських каштанах. Але щось не бачу. І знов планують багаторічні суди.Дайте мені зброю. І я хоч своїх місцевих засуджу і виконаю вирок. Бо мені вже ***** на законодавство.
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04.03.2022 11:15 Відповісти
Ловимо прорашистів, кайдани, ланцюг та до стовба, обов'язково фото та відео, нехай зупиняють війну таким чином . Жарт жартом але це може дійсно допомогти у збереженні інфраструктури. Кожен з колаборантів має зв'язок з Кацапстаном, може дійсно не будуть стріляти у своїх маріонеток
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04.03.2022 12:35 Відповісти
Чому партії а не членів партії судити як зрадників Батьківщини.Згадайте партію регіонів яка щезла але її члени які розпочалися по іншим партіям або просто змінили назву партії так продовжили і продовжують працювати на розвал економіки та на розпад України.
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04.03.2022 11:16 Відповісти
Туди ж Шарікових з їх ідейним пропогандоном педафілом Шарієм!
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04.03.2022 11:18 Відповісти
Какой суд? По закону военного положения!
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04.03.2022 11:19 Відповісти
не закрыть, а по закону военного времени расстрелять, а их наворованное имущество миллиардеров бойко и прочих - конфисковать в пользу потерпевших от бомбежек граждан Украины , тех, кто потерял все свое имущество результате оккупации и авиаударов путинских фашистов..
поселить беженцев, потерявших жилье после бомбежек - в дворцы бойко, шуфрича, колесника, кивы, мертвечука..
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04.03.2022 11:20 Відповісти
Зараз тільки погодитись на прийняття вимог Россії, "що стали не такими вимогливими", ще й санкції відразу знімуть..А як же -війна закінчилася..А хто і коли за це відповість? Будуть ловити як ми Яника, роками, чи як?А хто буде відбудовувати?
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04.03.2022 11:22 Відповісти
Я думаю, что высеров хозяина жомовой ямы Кивы, члена жопоблока, хватит, чтобы разогнать банду этих бывших рыгоаналов.
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04.03.2022 11:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Пецині судді будуть гадити до останнього.
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04.03.2022 11:26 Відповісти
Пішов *****, гнида.
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Тю... От вже гешефтні юрісти! Виходить якщо партія любить ***** і боготворить кацапів бо "повинні ми любити всіх підарасів, злодіїв, убивць бо кожен з них НАРОД - всі богоносці" то виходить що така партія і надалі може вільно діяти в Україні. Рабіновіч, Бойко, Мураєв, шуфрич і навіть Ківа в Барселоні вже натягують білосніжні шати...
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04.03.2022 11:28 Відповісти
Мураєв, Червоненко, Бойко, Шуфрич, Рабинович, Медведчук та інші. Поки Україна бореться за свою свободу - тремтіть. Коли Україна звільниться від іга окупантів роССії, ви ніколи не ступите на цю святу землю. Хіба що лише ваші трупи сюди завезуть і вивісять на славетному Хрещатику.
Слава Україні!
Смерть її ворогам!
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04.03.2022 11:30 Відповісти
Такі суди які були до війни можуть і Путіна виправдати, чому Шуфрич зі зграєю зрадників не просто сиділи в Україні, а вони грбували український народ.
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04.03.2022 11:37 Відповісти
Шухрича знов відкиздять?
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04.03.2022 11:42 Відповісти
 
 