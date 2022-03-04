Воїни 54-і механізованої бригади збили винищувач РФ, - Бутусов
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Судячи із залишків літака, це - "Сухой".
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні воїни 54-і механізованої бригади на донецькому напрямку збили російський винищувач, судячи з залишків кіля, це - Сухой", - написав він.
Бутусов зауважив, що російський літак наносив удари по цивільних об‘єктах. Його пілот не очікував майстерних дій української протиповітряної оборони.
"Російські літаки - це терористи, які знищують украінські міста, вбивають та тероризують мирних громадян", - додав Бутусов.
"Сьогодні, в небі над ВОЛНОВАХОЮ підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки", - пізніше зазначив пресцентр штабу ООС.
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Героические защитники станции обезвредили один танк противника со всем экипажем.
Персонал станции не пострадал. - Энергоатом
Адже кожний другий кадировець є спецом з атомної енергетики...)
"крупный" спец по реакторам?
Для "специалиста", прямо сейчас работает только блок №4, блок №1 на ремонте,
а блоки №№2,3,5,6 расхолаживают, т.е. то, что тут называют "глушат".
Именно такая хрень вышла на Фукусиме. Цунами вырубило всё, реактор расплавился и вытек в подвал.
Спасибо украинским Воинам!
А также он не знал, что и он, и его самолёт тяжелее воздуха.