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Воїни 54-і механізованої бригади збили винищувач РФ, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Судячи із залишків літака, це - "Сухой".

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні воїни 54-і механізованої бригади на донецькому напрямку збили російський винищувач, судячи з залишків кіля, це - Сухой", - написав він.

Бутусов зауважив, що російський літак наносив удари по цивільних об‘єктах. Його пілот не очікував майстерних дій української протиповітряної оборони.

"Російські літаки - це терористи, які знищують украінські міста, вбивають та тероризують мирних громадян", - додав Бутусов.

Воїни 54-і механізованої бригади збили винищувач РФ, - Бутусов 01

Воїни 54-і механізованої бригади збили винищувач РФ, - Бутусов 02

"Сьогодні, в небі над ВОЛНОВАХОЮ підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки", - пізніше зазначив пресцентр штабу ООС.

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Топ коментарі
+34
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНіСТЬ ВСЕБІЧНА ПіДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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04.03.2022 11:21
+13
⚡️Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших - 3, раненых - 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии.

Героические защитники станции обезвредили один танк противника со всем экипажем.

Персонал станции не пострадал. - Энергоатом
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04.03.2022 11:22
+13
Пєлот накрився пЄлоткою.
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04.03.2022 11:23
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ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНіСТЬ ВСЕБІЧНА ПіДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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04.03.2022 11:21 Відповісти
Прекрасно!
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04.03.2022 11:22 Відповісти
Добре синки,добре! А шо с пЕлотом?
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04.03.2022 11:22 Відповісти
Пєлот накрився пЄлоткою.
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04.03.2022 11:23 Відповісти
дай Бог, так і повинно бути.
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04.03.2022 11:48 Відповісти
наверное, поднял лапки, попал в плен к нашим Воинам и звонит своей мамке, плачет, что он думал , что это "учение" и он не хотел никого убивать..
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04.03.2022 11:27 Відповісти
⚡️Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших - 3, раненых - 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии.

Героические защитники станции обезвредили один танк противника со всем экипажем.

Персонал станции не пострадал. - Энергоатом
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04.03.2022 11:22 Відповісти
Персоналу треба було під час оборони АЕС глушити блоки, а потім відійти зі станції разом з Нацгвардією.
Адже кожний другий кадировець є спецом з атомної енергетики...)
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04.03.2022 11:27 Відповісти
Глушити? Це все одно шо на розплавлене олово в руках дути
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04.03.2022 11:33 Відповісти
Не демонстрируй свою тупость. Кадмиевые стержни удерживаются элекромагнитами. Время пролета около секунды, после этого цепная реакция будет полностью остановлена.
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04.03.2022 11:50 Відповісти
Bob Fayn,
"крупный" спец по реакторам?
Для "специалиста", прямо сейчас работает только блок №4, блок №1 на ремонте,
а блоки №№2,3,5,6 расхолаживают, т.е. то, что тут называют "глушат".
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04.03.2022 12:24 Відповісти
Всю станцию глушить нельзя. Если она останется без электричества, то реакторы расплавятся без охлаждающей воды, которую качают насосы.

Именно такая хрень вышла на Фукусиме. Цунами вырубило всё, реактор расплавился и вытек в подвал.
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Я Якраз мав це на увазі...що не так просто...це не рубильник світла вимкнути
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04.03.2022 13:08 Відповісти
так гааарно горить, бо "сухой"...
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04.03.2022 11:22 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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04.03.2022 11:23 Відповісти
Су-25
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04.03.2022 11:24 Відповісти
В Миколаїв влізла важка колона. Іде бійня.
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04.03.2022 11:24 Відповісти
зароют как этих
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04.03.2022 11:26 Відповісти
Непорядок, депутат государственной заявил что российское правительство одобрило захоронение в братских могилах от 100-500 в одной могиле, а эти элита что ли? Пусть ждут пока другие присоединятся.
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Запхайте їм в кишені зерна плодові!
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04.03.2022 11:41 Відповісти
Эти доплатили за двухместный номер.
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04.03.2022 11:44 Відповісти
Рузкий должен быть холодный, безымянный и на глубине 2 метра
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04.03.2022 12:08 Відповісти
похоже на су 25 мля это им не Сирия
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Это не истребитель, а штурмовик. Сухой, модификация: Су-25СМ3, бортовой номер: RF-93026.
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04.03.2022 11:25 Відповісти
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04.03.2022 11:34 Відповісти
Судя по номеру, 368-й шап, Будённовск, Ставропольского края. Отлетался.
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04.03.2022 11:34 Відповісти
Был сухой, стал мокрый - замочили.
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04.03.2022 11:37 Відповісти
Ось він ще живий - https://www.airplane-pictures.net/photo/1300548/08-russia-air-force-sukhoi-su-25sm3/
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04.03.2022 11:43 Відповісти
хорошо, но мало.. а так - очень красиво!
Спасибо украинским Воинам!
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Отлично ,так держать ..
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04.03.2022 11:26 Відповісти
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04.03.2022 11:27 Відповісти
"Його пілот не очікував майстерних дій української протиповітряної оборони."
А также он не знал, что и он, и его самолёт тяжелее воздуха.
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04.03.2022 11:28 Відповісти
Пилот издох?
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04.03.2022 11:29 Відповісти
Это штурмовик. Летел низко. Обычно сразу фарш, который еще и прожаривается.
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04.03.2022 12:03 Відповісти
Спасибо !
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04.03.2022 11:30 Відповісти
Так це ж ще один.
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04.03.2022 11:34 Відповісти
Почти 3 млрд. рублей!!! (порядка 12 мил. дол. новый) Опять скажут это не наше, потерь нет и ваще!!!
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Су-25СМ3 приблизна ціна 25 500 000 доларів
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04.03.2022 11:38 Відповісти
Семья будет выплачивать
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04.03.2022 12:03 Відповісти
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04.03.2022 12:26 Відповісти
 
 