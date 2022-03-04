Воїни 54-і механізованої бригади збили винищувач РФ, - Бутусов

Судячи із залишків літака, це - "Сухой".

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні воїни 54-і механізованої бригади на донецькому напрямку збили російський винищувач, судячи з залишків кіля, це - Сухой", - написав він.

Бутусов зауважив, що російський літак наносив удари по цивільних об‘єктах. Його пілот не очікував майстерних дій української протиповітряної оборони.

"Російські літаки - це терористи, які знищують украінські міста, вбивають та тероризують мирних громадян", - додав Бутусов.

"Сьогодні, в небі над ВОЛНОВАХОЮ підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки", - пізніше зазначив пресцентр штабу ООС.