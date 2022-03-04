Окупанти можуть перебувати у Херсоні лише тимчасово, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Херсона "дати знати окупантам, що перебувати в Херсоні вони можуть лише тимчасово".

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами президента, в Херсоні найближчим часом може бути розіграно виставу з мітингом "за Росію".

"Для цього вони відвезли до міста чужинців. Шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку - начебто Херсон уже не український. З цього вони починали так звані "ДНР" і "ЛНР". Ви розумієте, що з ними згодом сталося. Це потрібно зупинити. Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ви можете зупинити будь-який план окупантів", - сказав Зеленський.

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Він також закликав херсонців "позбутися будь-якого відчаю".

"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю. Який переважає нас кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність", - сказав президент.

"Покажіть це. Наш національний прапор. Наш національний гімн. Наш національний дух. Обов'язково дайте знати окупантам, що перебувати у Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти Херсоном. Як і будь-яким іншим містом України", - переконаний Зеленський.

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