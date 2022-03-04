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Окупанти можуть перебувати у Херсоні лише тимчасово, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти можуть перебувати у Херсоні лише тимчасово, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Херсона "дати знати окупантам, що перебувати в Херсоні вони можуть лише тимчасово".

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами президента, в Херсоні найближчим часом може бути розіграно виставу з мітингом "за Росію".

"Для цього вони відвезли до міста чужинців. Шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку - начебто Херсон уже не український. З цього вони починали так звані "ДНР" і "ЛНР". Ви розумієте, що з ними згодом сталося. Це потрібно зупинити. Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ви можете зупинити будь-який план окупантів", - сказав Зеленський.

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Він також закликав херсонців "позбутися будь-якого відчаю".

"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю. Який переважає нас кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність", - сказав президент.

"Покажіть це. Наш національний прапор. Наш національний гімн. Наш національний дух. Обов'язково дайте знати окупантам, що перебувати у Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти Херсоном. Як і будь-яким іншим містом України", - переконаний Зеленський.

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⚡️Российские военные оцепили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем - городской совет Мелитополя
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04.03.2022 11:39 Відповісти
не тимчасово, а назавжди, если конечно их останки не заберут назад на мордор их родственники..
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04.03.2022 11:40 Відповісти
то для )(уйла в бункері показати відео..
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04.03.2022 11:40 Відповісти
российские фашисты такие борзые, потому, что уверены, что у них то войны точно не будет, и их города никто бомбить не будет..
капитуляция мордора должна быть подписана на кремле, готовьтесь орки вонючие..
наша разведка должна знать, где на мордоре стратегические объекты - телестанции, заводы, ангары самолётов, дворцы Шойгу и тд..
а если раше-быдлу вырубить телевидение, на мордоре начнется хаос и паника..
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04.03.2022 11:47 Відповісти
А зря они такие уверенные. Их еще в начали войны прокляли так хорошо, и главное, что это проклятье прицепилось. Так что мы еще посмотрим кино с бойней на их территории.
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04.03.2022 11:53 Відповісти
Ты че, предлагаеш простым людям лезть под автоматы!?!
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04.03.2022 12:05 Відповісти
Так кацапські безславні ублюдки кажуть, що по мирних не стріляють???
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04.03.2022 13:27 Відповісти
А ты, зелень, почему три года армию не укреплял-теперь пускай люди с голыми руками на танки прут ?!
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04.03.2022 12:28 Відповісти
 
 