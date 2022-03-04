Сильний вибух в Енергодарі, - "Енергоатом"

В Енергодарі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє у телеграмі Національна енергетична компанія "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух! Подробиці з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.