Сильний вибух в Енергодарі, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Події
В Енергодарі пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє у телеграмі Національна енергетична компанія "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух! Подробиці з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+37 Павло ШОвте
показати весь коментар04.03.2022 12:24
+35 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар04.03.2022 12:23
+16 сатаниэль лорд
показати весь коментар04.03.2022 12:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
______________________
Для меня как для атомщика безопасность наших текущих АЭС очевидна
Но люди спрашивают, так что будем писать )
Это очень базовые знания по физике и структуре АЭС, это не слив информации врагу - не волнуйтесь.
Итак, из чего же состоит система безопасности наших АЭС. полностью https://www.facebook.com/andrii.bratsiuk/posts/5079227385442063
вітер північно-західний, все осяде в ростовській області і краснодарському краї__________ скорее в Крыму...