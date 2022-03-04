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Сильний вибух в Енергодарі, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Події

Сильний вибух в Енергодарі, - "Енергоатом"

В Енергодарі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє у телеграмі Національна енергетична компанія "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух! Подробиці з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+37
Бомбя и обстреливая Запорожскую Атомную Станцию Путин фактически сбил снова Боинг МН-17, только пассажирами там были вся Европа и Мир. Остановите безумца. Он взорвет Мир.
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04.03.2022 12:24
+35
зараз ніфіга не смішно
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04.03.2022 12:23
+16
они овцам под хвост засадить с первого разу не могут,куда им до высоких технологий
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04.03.2022 12:23
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Кадирівці вчаться керувати ядерним реактором?)
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04.03.2022 12:22 Відповісти
зараз ніфіга не смішно
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04.03.2022 12:23 Відповісти
вітер північно-західний, все осяде в ростовській області і краснодарському краї
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04.03.2022 12:30 Відповісти
мало одної зони відчуження? тоді аварія зжерла прорву ресурсів що аж совдепія загнулася
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Тільки? А Дніпро, Маріуполь ні?
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Дніпро - ні, Маріуполь може накрити.
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04.03.2022 12:57 Відповісти
а своему населению скажу - то укропы подорвали.
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04.03.2022 12:43 Відповісти
Північно-західний -. Ростов?
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04.03.2022 12:53 Відповісти
https://www.ventusky.com/?p=47.34;36.61;7&l=temperature-950hpa
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04.03.2022 13:16 Відповісти
Тут вже не до жартів
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04.03.2022 12:51 Відповісти
они овцам под хвост засадить с первого разу не могут,куда им до высоких технологий
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04.03.2022 12:23 Відповісти
Бомбя и обстреливая Запорожскую Атомную Станцию Путин фактически сбил снова Боинг МН-17, только пассажирами там были вся Европа и Мир. Остановите безумца. Он взорвет Мир.
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04.03.2022 12:24 Відповісти
"НАТО-неявляется стороной конфликта"©. Похоже,они и стороной конфликта с радиацией не будут себя считать🤦
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04.03.2022 12:41 Відповісти
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04.03.2022 12:26 Відповісти
Почему об этом сообщает Энергоатом
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Європа разом з НАТО обісралися,та поховалися у своїх щурячих норах.
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Зручно вмостилися, сцикуни...
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04.03.2022 13:08 Відповісти
Вітер з Енергодара зараз у напрямку мокши - таганрог, ростов на дону, краснодар.
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Родственники друзей оттуда говорят что фэйк.
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04.03.2022 12:32 Відповісти
я местный. взрыв действительно был. но непонятно где. со стороны аэс дыма, огня, нет.
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04.03.2022 12:46 Відповісти
может их "сосиску" подбили?
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Суки кацапские!!!
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04.03.2022 12:33 Відповісти
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04.03.2022 12:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
Знаете, я конечно знаю что так ужасно говорить, но в какой-то мере мне даже хочется чтобы там все взорвануло - может тогда кто останется в НАТО или где там хоть что-то поймут и перестанут ссать
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04.03.2022 12:34 Відповісти
Сцать после лучевой болезни они смогут исключительно через катеттер.
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04.03.2022 12:44 Відповісти
Эта АЭС стоит в таком месте что куполом ее уже не накрыть как чернобыльскую
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04.03.2022 12:34 Відповісти
https://www.facebook.com/andrii.bratsiuk/posts/5079227385442063
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04.03.2022 12:40 Відповісти
АЭС и война
______________________

Для меня как для атомщика безопасность наших текущих АЭС очевидна
Но люди спрашивают, так что будем писать )

Это очень базовые знания по физике и структуре АЭС, это не слив информации врагу - не волнуйтесь.

Итак, из чего же состоит система безопасности наших АЭС. полностью https://www.facebook.com/andrii.bratsiuk/posts/5079227385442063
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Большое спасибо за объяснение. Немного успокоили.
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04.03.2022 12:51 Відповісти
Serg Koshserg

вітер північно-західний, все осяде в ростовській області і краснодарському краї__________ скорее в Крыму...
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04.03.2022 13:20 Відповісти
 
 