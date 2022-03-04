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Гарячим залишається Південний напрямок, окупанти концентрують ресурси для спроб оточення Одеси, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гарячим залишається Південний напрямок, окупанти концентрують ресурси для спроб оточення Одеси, - Данілов

Московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Українські військові і сили ТРО на сьогоднішній день перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних "Z", "V", "A" та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно. Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах", - зауважує Данілов.

Він нагадав, що сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Російськи терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС - внаслідок чого зайнялася пожежа, і тільки завдячуючи героїчним діям загону ГУ ДСНС України в Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку.

"Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування путіним методів неприховано терористичних. Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення, насамперед, російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл", - додає він.

Тому для всієї російської верхівки Гаага наближається все швидше й невідворотно.

"Гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не знаходився! Слава Україні! Смерть ворогам!", - резюмував секретар РНБО.

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Ну шо, Адєса!
Встрєчай руССкій мір !
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04.03.2022 12:53 Відповісти
Румуни також думали про квіти при зустрічі!
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04.03.2022 12:57 Відповісти
с одной стороны город вроде как у моря и типа слабость и сила одновременно.. да есть опасные участки но они уже отработаны сделаны все меры на противостояние десанту какие писать не будут в это ли суть с севера город окружен лиманами что также есть достоинство нежели недостаток с запада река Днестр Лиман ы опять же... да опасность есть.. я говорю о авианалётах ракетных атаках но вот корабли как ни странно слабы да они могут нанести ураганный и разрушительный удар ракетами артами НО запасы то тю тю надо в Севастополь плестись.. а также и наши смотреть молча не будут арта ПВО ракеты и просто оборона... и основной состав бувшие украинцы как граждане предавшие Украину в 2014 году им то ка кто стремно помирать РАДИ ЧЕГО они то думали усе сдались и заживем а теперь им Х..ло предлагает погибнуть ради его психического отклонения и вавки в бошке??? а они на такое не пописывались Путин дебил если кидает набор сброда с ОРЛДО и Крыма к нам.. они не озлобились они трусливые шакалы и шавки они скорее поднимут бунты захватят корабли поднимут белый флаг и сдадутся в наших портах и на рейде..
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04.03.2022 13:29 Відповісти
Двічі місто-герой Одеса вже зустрічала узький мир у 2014. Шашликі по-одеськи пам'ятають всі. Зустріне і зараз.
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04.03.2022 13:49 Відповісти
Тут уже все готово, все ждут, бычку сейчас надо активно кормиться.
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04.03.2022 14:57 Відповісти
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04.03.2022 12:56 Відповісти
Уничтожать всех чтобы в плен не успели задаться
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04.03.2022 13:10 Відповісти
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04.03.2022 17:40 Відповісти
 
 