Окупанти захопили відділ поліції на Чернігівщині та застрелили беззбройного жителя

В прикордонному селищі Ріпки на Чернігівщині загарбники захопили місцевий відділ поліції, застреливши при в'їзді в населений пункт беззбройного місцевого жителя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Терор і мародерство - в прикордонні Чернігівщини загарбник нав'язує окупаційний режим. В прикордонному селищі Ріпки загарбники захопили місцевий відділ поліції, застреливши при в'їзді в населений пункт беззбройного місцевого жителя", - наголошується у дописі.

Прикордонники зазначають, що ворожі солдати вже відібрали у місцевих жителів трактор та вантажівку "Камаз", а також розграбували два продовольчі магазини. Вночі техніка агресора їздила вулицями та прожекторами засліплювала вікна жителів.

Також дивіться: "Во всем виновата Россия": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з підбитого судна HELT. АУДIО+ВІДЕО

"За наявною інформацією, на загальний збір містян, який відбувся біля Ріпкинської Свято-Миколаївської церкви, прибула колона військової техніки з позначкою "О". Представник загарбників, який назвався полковником поліції, почав диктувати людям свої порядки. У разі непокори погрожував застосувати силу, аж до розстрілу селища артилерією. Вимагав віддати усю вантажну техніку та проголосив комендантську годину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, представник загарбників заборонив місцевим збиратися, знімати військову техніку, наближатися до поліцейського відділку.

"Містяни на пропозиції загарбників не приставали, співали гімн і виказували свою патріотичну позицію. Вони показували зайдам фото та відео з мережі, як ворога зустрічає українське військо. На це інтервенти заперечували, що втрати в них значно менші", - розповіли у ДПСУ.

Також дивіться: Розбита техніка окупанта на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Зазначається також, що особа, яка назвалася полковником поліції, сказала, що доповість керівництву про несприйняття місцевим населенням окупації.

"Натомість почав перемовини з жителем міста, який до 2010 року був начальником поліції Ріпок. Містяни вказаній особі жодних владних чи переговорних повноважень не делегували", - йдеться у повідомленні.