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Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовці запасу м. Москва мають до 20 ківітня з’явитися до мобілізаційних відділів.

Відповідний наказ опублікував у фейсбуці російський бізнесмен Михайло Ходорковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна прийшла до Москви", - написав він.

Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.

Наказ датований 24 січня 2022 року.

Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви 01
Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви 02

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Топ коментарі
+47
Про москвичей еще в советской армии говорили что это хуесосы. Вряд ли что то поменялось.
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04.03.2022 13:15
+41
ЧМОшники,
в совке в армии москвичей называли ЧМО, человек московской области
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04.03.2022 13:18
+39
О, прям москалі-москалі
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04.03.2022 13:15
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О, прям москалі-москалі
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04.03.2022 13:15 Відповісти
ЧМОшники,
в совке в армии москвичей называли ЧМО, человек московской области
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Точно так. Я просився, що б мене відправили як надалі, а москаль влаштувався в Севастополі.
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04.03.2022 13:36 Відповісти
У нас тоже, с языка снял
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Мабуть буряти з кадирівцями закінчилися вже...
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Про москвичей еще в советской армии говорили что это *******. Вряд ли что то поменялось.
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04.03.2022 13:15 Відповісти
ЧМОшники
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04.03.2022 13:19 Відповісти
Скорее-усугУбилось!
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04.03.2022 13:28 Відповісти
кажете втрат нема
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04.03.2022 13:15 Відповісти
Забросать мясом пытается.
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04.03.2022 13:16 Відповісти
А потом гитлерюгенд.
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04.03.2022 13:17 Відповісти
Що ж вони дарма гроші на "Юнармію" викидали і рядили своїх личинок на 9 травня у форму дєдов? Буде треба, кинуть в горнило війни і їх. Кацапи - не люди.
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04.03.2022 15:22 Відповісти
так москвичи поменяют свою сытую, теплую жизнь на войну
они не дураки
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04.03.2022 13:20 Відповісти
А коли вони інакше воювали? Тільки так і можуть...
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04.03.2022 13:32 Відповісти
За неделю нужно всех их здесь урыть ... Подкреплений пока не будет --- уничтожать . пленных не брать
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04.03.2022 13:16 Відповісти
Мамкам взад не отдавать.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Так ніби казали, що віддаватимуть мамкам на руки, якщо ті приїдуть за ними до Київа.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Більшої гнилі,ніж мАсквАчі, я у рад. армії не бачив.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
До речі, на відміну від ленінградців
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04.03.2022 14:28 Відповісти
Чого так довго! Прийшли б раніше , раніше б в пакетики поскладали москаликів
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Добре, добре. Паркєтниє ваіска!!!
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Последний резерв путлера - в бой идут паркетные войска.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
мАсквичам особый прием, гламурненький, с огоньком-огнеметом. Хорошо бы с демонстрацией он-лайн на всю педоросию
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Представляю, как сейчас мАсквичи заёрзали.
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04.03.2022 13:19 Відповісти
Это хорошо. Московские трупы просто так не скроеш.
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04.03.2022 13:19 Відповісти
Из Москвы просто хотят убрать молодежь, как самую ненадежную для Путина часть населения города.
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04.03.2022 13:20 Відповісти
та ні. молодь просто призвали б. а так с запасу тягнуть.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Найменш мотивована до війн частина РФ, з відносно нормальними ЗП і взагалі гарно влаштовані у житті. Мордор точно €банувся…
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Да, москвичи ще ті воїни! Бачили, знаємо!
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Кадырки не оправдали ожиданий. Приходится доставать то, что осталось.
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Мясцо то не бесконечное. Приходится подвозить кацапов прямо из столицы свинарника.
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04.03.2022 13:21 Відповісти
А що ху-о хоче ще в квітні по Україні гуляти
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Ще путлерюгент буде...
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04.03.2022 13:24 Відповісти
Сама сильная армія.........................................
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04.03.2022 13:26 Відповісти
Едет элитный фарш.
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04.03.2022 13:27 Відповісти
"Війна прийшла до Москви" (с). Ні, війна прийшла з Москви
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04.03.2022 13:27 Відповісти
Тупо м"ясо на убой!
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04.03.2022 13:28 Відповісти
то наши на моцкву на заработки ездили , теперь кацапы - заробитчане ... приезжайте москвичи , ваши семьи станут богаче
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04.03.2022 13:28 Відповісти
Этих мацковских в 80х говенью считали и гнобили как чмырей. Воины, ***
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04.03.2022 13:30 Відповісти
Свіжий шашличок! Нехай мангали не забудуть!
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04.03.2022 13:31 Відповісти
Шо, гламурні війська вирішили кинути на поталу ВСУ?
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04.03.2022 13:31 Відповісти
Оно решило утилизировать фсю масковию
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Теперь и там сафари на кацапов началось....прям русофобия сплошная !
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04.03.2022 13:34 Відповісти
Це ще не кінець..отих пацанів було кинуто на першу фазу вторгнення..на мясо..На півдні вже воює регулярна армія підорації..Я ще був здивувався ..шо то за такі танки,як кроробки...а не більш потужніші..так шо війна йде на затягування
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04.03.2022 13:35 Відповісти
Вважаю...що пропаганда рашки буде набирати нових "салдат",пропагувати отцов отомстіть біндеровцам за їх синовей.. Сумніваюсь що )(уйло міг обітись тільки тими контрактниками.Але надіюсь на краще-шо до них дойде шо таке -груз 200
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04.03.2022 13:51 Відповісти
МАцква по ком звонят твои колокола?
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04.03.2022 13:35 Відповісти
А та же их дохренища, где хоронить будем?
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04.03.2022 13:38 Відповісти
звірку провести до 20-го квітня. Шкода. Треба, не звіряючись, вже зараз набрати й кинути до нас... А ми, тут, вже розпечені й люті, їх зустрінемо у свої смертельні обійми.
Ласкаво просимо, ССуки.
Слава Україні!
Смерть ******!
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Смажити маАасквічєй нашим захисникам буде дуже приємно.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
а де кадрові військові, контрактники скінчились?
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Може и гіркин буде, його давно чорті на тому світі чекають.
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04.03.2022 13:54 Відповісти
шоб сторицею Боженька віддячив кожному на рахє... і тому хто вбивав і тому хто брехав і тому хто мовчав або звинувачував наших вбитих жінок і дітей в бажанні напасти на *****....

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04.03.2022 13:57 Відповісти
Сподіваюсь, Молдова використає цей момент правильно.
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04.03.2022 14:05 Відповісти
Возьмите лучших из худших!
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04.03.2022 14:19 Відповісти
Москвичи все ссыкуны Я служил с ними в армии.При первом же пердеже разбегутся кто куда .
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04.03.2022 15:10 Відповісти
..-читаем внимательно..- это медики...- тоже вполне ясно зачем...)))
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04.03.2022 22:29 Відповісти
 
 