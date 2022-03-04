УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52608 відвідувачів онлайн
Новини Події
6626 6
війна (7123) Росія (26948) санкції (2577) Анналена Бербок (97)

У МЗС Німеччини анонсували нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Події

У МЗС Німеччини анонсували нові санкції проти Росії

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала подальші каральні заходи проти Росії.

Про це вона сказала в п'ятницю на полях спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на видання Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Крім трьох жорстких пакетів санкцій, які ми вже ухвалили, ми вживатимемо подальших заходів, спрямованих на центр путінської влади", - сказала вона.

Бербок не надала подальших подробиць майбутніх санкцій.

Вже запроваджені санкції ЄС проти Росії передбачають жорсткі економічні та фінансові санкції. Крім того, деякі олігархи, пов’язані з президентом Росії Путіним, вже потрапили до санкційного списку ЄС.

Серед іншого, санкції заморожують їхні активи в ЄС та обмежують їхню свободу пересування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Син Пєскова Дені розважається в Парижі: персональні санкції проти кремлівських чиновників мають поширюватися і на їхні сім'ї, - журналіст Мокрик. ФОТО

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Три пакета санкций, некоторые олигархи, часть русских активов. Курва крашеная, почему не 133 пакета, не ВСЕ граждане кацапии, не ВСЕ ихние активы?
показати весь коментар
04.03.2022 13:22 Відповісти
Скоро стане відомо, до чого домовилися міністри країн Нато. Незабаром пресконференція.
показати весь коментар
04.03.2022 13:24 Відповісти
Чергове "ну-ну-ну!".
показати весь коментар
04.03.2022 13:24 Відповісти
Немцы,вы козлики,забирайте свой Калининград, время пришло!!!!
показати весь коментар
04.03.2022 13:30 Відповісти
А стурбованість де?
показати весь коментар
04.03.2022 13:34 Відповісти
Фігня це все. а не санкції! Ця імпотентна мастурбація тільки заоохочує путлєра, бо той бічить, що геноцид українців фактично зходить йому з рук! Історія Захід нічому не вчить, блд!
От би кацапську орду Бог перемістив десь на Рейн, або Ла-Манш...
показати весь коментар
04.03.2022 14:38 Відповісти
 
 