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Окупанти відключили на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти відключили на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар, - ОВА

Наразі працює лише WiFi.

Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi", - написав він.

Лагута додав, що наразі ситуацію з’ясовують.

Окупанти відключили на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар, - ОВА 01

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Топ коментарі
+5
Пора окупантів відключати в Херсоні. Їх мережа і так слабка.
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04.03.2022 13:23
+5
связи нет, интернет пока работет, я з Херсонщины
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04.03.2022 13:29
+5
Все они одинаковые. Просто север и северо-восток Украины были больше защищены, так как потеря Киева или Харькова гораздо большая проблема, чем потеря некоторых южных городов, как бы цинично это не звучало.
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04.03.2022 13:30
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Пора окупантів відключати в Херсоні. Їх мережа і так слабка.
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Солдаты РФ:
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04.03.2022 13:24 Відповісти
Очень одухотворенные лица.
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04.03.2022 13:26 Відповісти
руссколіциє...
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04.03.2022 13:31 Відповісти
Активация плана новососсия от *****. То, ради чего нападение и было устроено.
На юг ******** кинули свои самые обученные войска
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04.03.2022 13:25 Відповісти
Все они одинаковые. Просто север и северо-восток Украины были больше защищены, так как потеря Киева или Харькова гораздо большая проблема, чем потеря некоторых южных городов, как бы цинично это не звучало.
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04.03.2022 13:30 Відповісти
А откуда вайфай берется?
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04.03.2022 13:26 Відповісти
связи нет, интернет пока работет, я з Херсонщины
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04.03.2022 13:29 Відповісти
А лайф? Працює?
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04.03.2022 13:29 Відповісти
І шо херсонці змирилися поховалися
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Нет, не покорно. Много не знаете.
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04.03.2022 13:38 Відповісти
херсонці покірно прийняли оператора Фєнікс...
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04.03.2022 13:34 Відповісти
 
 