Окупанти відключили на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар, - ОВА
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Наразі працює лише WiFi.
Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi", - написав він.
Лагута додав, що наразі ситуацію з’ясовують.
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