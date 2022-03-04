Окупанти відключили на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар, - ОВА

Наразі працює лише WiFi.

Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi", - написав він.

Лагута додав, що наразі ситуацію з’ясовують.