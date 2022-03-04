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"Coca-Cola" та "Райффайзен банк" відмовилися піти з Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Coca-Cola" та "Райффайзен банк" відмовилися піти з Росії

Ці компанії не готові позбутися російського ринку на фоні міжнародних санкцій проти РФ через напад на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Coca-Cola заявила, що продовжує роботу. "Всі операційні, виробничі та логістичні потужності Coca-Cola в Росії працюють. Ми несемо повну відповідальність перед партнерами, суспільством та тисячами наших співробітників у Росії", - повідомили в компанії.

"Раффайзен банк" спростував інформацію про те, що йде з російського ринку. "Росія - ключовий ринок для групи RBI. Раффайзен Банк будує успішний ринок на російському ринку вже 25 років", - повідомили у компанії.

Банк пообіцяв забезпечити повну й безперебійну доступність фінансових послуг для своїх російських клієнтів.

"Разом з клієнтами ми пройшли кризи попередніх років - впораємося і цього разу", - зазначили в банку.

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Топ коментарі
+121
Значить ми маємо позбавити їх ринку в Україні. Тотальний байкот!
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04.03.2022 13:49
+62
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04.03.2022 13:52
+59
Райфайзен нахуй и пейте пепси!
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04.03.2022 13:51
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Кола в 100раз хуже чем Пепси.А вот Австрийский банк Райф ищет себе на жопу приключений .
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04.03.2022 15:08 Відповісти
Я всегда пил Пепси. Как чувствовал. Кока-Колу пил только когда Пепси нет, и в МакДональдсе. Теперь не буду.
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04.03.2022 15:41 Відповісти
Пепси молча, без заявлений лишних - продолжает работать в России. Друганы, что сказать, одна горечь. Никаких тотальных санкций...
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04.03.2022 18:22 Відповісти
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