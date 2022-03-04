"Coca-Cola" та "Райффайзен банк" відмовилися піти з Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ці компанії не готові позбутися російського ринку на фоні міжнародних санкцій проти РФ через напад на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Coca-Cola заявила, що продовжує роботу. "Всі операційні, виробничі та логістичні потужності Coca-Cola в Росії працюють. Ми несемо повну відповідальність перед партнерами, суспільством та тисячами наших співробітників у Росії", - повідомили в компанії.
"Раффайзен банк" спростував інформацію про те, що йде з російського ринку. "Росія - ключовий ринок для групи RBI. Раффайзен Банк будує успішний ринок на російському ринку вже 25 років", - повідомили у компанії.
Банк пообіцяв забезпечити повну й безперебійну доступність фінансових послуг для своїх російських клієнтів.
"Разом з клієнтами ми пройшли кризи попередніх років - впораємося і цього разу", - зазначили в банку.
Будь ласка, зачекайте...