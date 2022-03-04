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Зять Шойгу закликає до миру та хвалиться новими кросівками

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зять Шойгу закликає до миру та хвалиться новими кросівками

Чоловік молодшої доньки міністра оборони росії Сергія Шойгу, Ксенії, фітнес-блогер Олексій Столяров вихваляється подарунком на день народження.

Відповідні дописи й відео він розмішує в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 3 березня зять Шойгу радів початку переговорів України з Росією і просив "домовитися про мир".

Зять Шойгу закликає до миру та хвалиться новими кросівками 01

А наступного дня вихвалявся подарунком на день народження - новими кросівками.

Зять Шойгу закликає до миру та хвалиться новими кросівками 02

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Топ коментарі
+17
У белих тапках, щось нагадуєю
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04.03.2022 14:47
+13
этим шойгам нужен не мир, а снятие санкций..
не для того они тонны долларов перевезли на запад, чтобы их там на западе заблокировали...
что значит мир? а кто будет восстанавливать города и села Украины, а кто вернёт к жизни жертвы российских бомбежек?
не будет долларов, не будет эту страшилу любить этот альфонс, найдет помоложе и посимпатичнее..
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04.03.2022 14:52
+11
как мило, давайте вместе за него порадуемся...
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04.03.2022 14:46
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как мило, давайте вместе за него порадуемся...
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04.03.2022 14:46 Відповісти
не злорадствуйте, а возрадуйтесь за мышебрата своего:

теперь этот чертенок, зять черта будет до конца жизни в чертовых лаптях бегать, если, конечно, черт-хуйло не спалит его в радиоактивный пепел и не отпавит к чертям досрочно
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04.03.2022 15:29 Відповісти
У белих тапках, щось нагадуєю
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04.03.2022 14:47 Відповісти
Труни невистачає))
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04.03.2022 14:53 Відповісти
У МЕНЯ СОМНЕНИЯ ЧТО ДЕФОЧКА ДОЧА ШОЙГУ СКОРЕЕ ПО ЧАСТИ ИДИОТИИ ЗАТЕК СКОРЕЕ СЫНОК ВНЕБРАЧНЫЙ ШОЙГУ И АЙ АЙ АЙ КАК МОЖНО ИНЦЕСТ ТО КУЖЕГЕТОВИЧ....
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04.03.2022 15:04 Відповісти
красивая пара:
мокшанин и тывынка, а дети будут русские
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04.03.2022 15:31 Відповісти
ТЕЖ ГІБРИД ОЛЕНЯ З БУРЯТОМ?
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04.03.2022 14:48 Відповісти
цікаво, хто був папой а хто мамой прі зачатіі.
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04.03.2022 14:49 Відповісти
Самець-олень та самка-бурятка!
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04.03.2022 14:52 Відповісти
зато детки будут русские
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04.03.2022 15:33 Відповісти
*** с солью кушать не готовица, не?... ничо про это в енстаграме не пишет?
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04.03.2022 14:48 Відповісти
этим шойгам нужен не мир, а снятие санкций..
не для того они тонны долларов перевезли на запад, чтобы их там на западе заблокировали...
что значит мир? а кто будет восстанавливать города и села Украины, а кто вернёт к жизни жертвы российских бомбежек?
не будет долларов, не будет эту страшилу любить этот альфонс, найдет помоложе и посимпатичнее..
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04.03.2022 14:52 Відповісти
Бережи їх падло, бо через місяць чи два ви цапи лапті плести будете
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04.03.2022 14:52 Відповісти
Мерзота. Кончена мерзота.
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04.03.2022 14:54 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 14:54 Відповісти
Вся суть рузкаго вонючего мирка.
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Дебильный кацап скрещенный с оленеводкой - страшная сила!!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 14:57 Відповісти
имбецил
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04.03.2022 14:58 Відповісти
ЯКЕ Ж ВОНО КОНЧЄНЕ!!!
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04.03.2022 14:59 Відповісти
а шо?? тесть берцы не выдает?
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04.03.2022 14:59 Відповісти
На кой хрен нам это надо? Не забивайте ленту мусором.
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04.03.2022 14:59 Відповісти
Рак мозга
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04.03.2022 15:03 Відповісти
Красивые белые тапки.
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04.03.2022 15:03 Відповісти
"А наступного дня вихвалявся подарунком на день народження - новими кросівками".
Оптимист он, однако. Я бы на его месте не особо радовался, в последущие дни рождения он в подарок будет получать только скрепные лапти и исконные косоворотки.
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04.03.2022 15:09 Відповісти
Надо срочно создать наш Украинский Моссад.
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04.03.2022 15:11 Відповісти
У олєнєвода зять-нєхуйвзять, ще навіть не уявляє, що на нього очікує у найближчому майбутньому.

Здохни ти та твоя олєнєводка у страшних муках захлинувшись власною кровью та лайном!
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04.03.2022 15:20 Відповісти
Як довели своєю кров"ю наші діди-"Хороший москаль- мертвий москаль". А в капцях він, чи босий- то як йому зручніше прибути до цвинтаря.
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04.03.2022 16:04 Відповісти
Якщо воно блогер,то хіба не знає що витворив його тесть? А піти і зарізати в прямій трансляції,а потім ще й викласти поряд з кросівками,"слабо"? Оце був би блогер,а так ************ і сикун...
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Нехай останній раз порадіє. Далі тільки лапті і береста.
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04.03.2022 16:20 Відповісти
хороший подарок *****
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04.03.2022 16:25 Відповісти
 
 