Зять Шойгу закликає до миру та хвалиться новими кросівками

Чоловік молодшої доньки міністра оборони росії Сергія Шойгу, Ксенії, фітнес-блогер Олексій Столяров вихваляється подарунком на день народження.

Відповідні дописи й відео він розмішує в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 3 березня зять Шойгу радів початку переговорів України з Росією і просив "домовитися про мир".

А наступного дня вихвалявся подарунком на день народження - новими кросівками.