25861 31
Зять Шойгу закликає до миру та хвалиться новими кросівками
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чоловік молодшої доньки міністра оборони росії Сергія Шойгу, Ксенії, фітнес-блогер Олексій Столяров вихваляється подарунком на день народження.
Відповідні дописи й відео він розмішує в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, 3 березня зять Шойгу радів початку переговорів України з Росією і просив "домовитися про мир".
А наступного дня вихвалявся подарунком на день народження - новими кросівками.
Топ коментарі
+17 Владимир Курза
показати весь коментар04.03.2022 14:47
+13 atv1204 atv
показати весь коментар04.03.2022 14:52
+11 Hanka Panyanka
показати весь коментар04.03.2022 14:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
теперь этот чертенок, зять черта будет до конца жизни в чертовых лаптях бегать, если, конечно, черт-хуйло не спалит его в радиоактивный пепел и не отпавит к чертям досрочно
мокшанин и тывынка, а дети будут русские
не для того они тонны долларов перевезли на запад, чтобы их там на западе заблокировали...
что значит мир? а кто будет восстанавливать города и села Украины, а кто вернёт к жизни жертвы российских бомбежек?
не будет долларов, не будет эту страшилу любить этот альфонс, найдет помоложе и посимпатичнее..
Оптимист он, однако. Я бы на его месте не особо радовался, в последущие дни рождения он в подарок будет получать только скрепные лапти и исконные косоворотки.
Здохни ти та твоя олєнєводка у страшних муках захлинувшись власною кровью та лайном!