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РФ вводить в Україну важче озброєння та продовжує свої атаки, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ вводить в Україну важче озброєння та продовжує свої атаки, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступні дні в Україні, ймовірно, будуть важчими, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння та продовжують свої атаки у всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

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Топ коментарі
+58
НАТО отказалось защищать небо Украины. Трусость Запада и пособничество Русне привело к разрушению и оккупации Чечни хотя их предупреждали Кремль на этом не остановится. Трусость привела к захвату части Молдовы, Грузии и Украины. Очередная трусость Запада приведет к войне в Европе
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04.03.2022 16:11
+44
В такому разі "мальчіков" в полон не брати.
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04.03.2022 16:09
+43
"ПАРТНЕРИ", ЗАКРИЙТЕ НЕБО!!!
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04.03.2022 16:10
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Сподіваюсь, це остання дурниця в його безтямному житті.
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04.03.2022 17:45 Відповісти
А чого пика не "розквітчена"?
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04.03.2022 18:16 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
1 ч



Третьей мировой они боятся. Она уже идёт. И она не имеет ничего общего с границами и государствами. Варварство пытается навязать всему миру "новый мировой порядок", основанный на ядерном шантаже и тотальном пренебрежении к принципам гуманизма.
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04.03.2022 17:27 Відповісти
Русскій Міръ називається.
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04.03.2022 19:21 Відповісти
Яке ще важке озброэння а це шо зараз
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04.03.2022 17:38 Відповісти
видно боятся що ЗСУ буде самою сильною армыэю на Европейскому континенти
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04.03.2022 17:40 Відповісти
Йура Чучундренко!

Падло! Якою мовою ти тут гавкаєш проти наших союзників?!
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04.03.2022 17:46 Відповісти
Воно, болєзноє, жодної не знає . Як і решта свинособак.
Сьогодні набігло їх, ніби тут медом намазано .
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Вони прийшли мачіть хахлов та НАТО.
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04.03.2022 18:07 Відповісти
А, но-так. От як мочать! Аж штанці мокрі. У саменьких.
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04.03.2022 18:10 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 17:52 Відповісти
Я впевнений, що Столтенберг приїжджав в москву, щоб запевнити недопалка, що НАТО не втрутиться у війну.
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04.03.2022 17:55 Відповісти
походу он имел в виду вакуумные бомбы.Разрущений нет но все живое вымирает
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Нема часу на довгі розмови, скажу так: якщо після нашої Перемоги мене спитають - чи не хочете ви в нато, я скажу - ***** КОМУ ПОТРІБНЕ ТАКЕ БЕЗПОРАДНЕ ЗБІГОВИСЬКО сцикливих підарасів!!! Нам потрібні тільки локальні оборонні альянси з тими хто готовий стати з нами поряд - і воювати пліч опліч! А серливі в'***** що нездатні навіть свого обісцяного хвоста підняти проти ***** - ІДУТЬ *****!!! 🖕 І це все попри РЕАЛЬНУ ЗАГРОЗУ глобальної ядерної катастрофи внаслідок бомбардувань та обстрілів наших АЕС!😡🤬🤬
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Чому тоді путін не напав на жодну країну НАТО? а хотіти того, чого нема, шкідливо для психіки.
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04.03.2022 19:25 Відповісти
Чому ****** й досі ше не напав на жодну з країн східного флангу НАТО? Так ше не вечір! Де там збитий кацападлами румунський міг21-ий ще й з пошуковим гвинтокрилом? Усі мовчки "соплять у дві дірочки" - бо визнавши факт збиття своїх апаратів румуни повинні задіяти 5-ту статтю Статуту альянсу... А вони зроблять вигляд - шо то був якийсь "випадковий прикрий інцидент"! Отака ***** -малята...
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04.03.2022 19:51 Відповісти
А что ещё важсе , чем калибр, Искандер, которых и так мы насмотрелись в действии ??? тополь? Так он и им прилетит. Т е высокопоставленный чин НАТО вслед за микроном просто цинично констатирует, шо на писта?
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки чи бульбашів, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок.
Ото й усе. Вдачі вам!
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04.03.2022 18:21 Відповісти
Молодець. ******** та й пішов по своїм справам. Вирішили Україну таки залишити на одинці з ******** на всю голову сусідом?
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04.03.2022 18:56 Відповісти
Ми самі себе залишили на одинці з ******** на всю голову сусідом, коли вибирали у владу тих, хто був проти вступу України до НАТО. І більшість населення України не хотіли того вступу.
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04.03.2022 19:29 Відповісти
Боремся дальше! Назад дороги нет...
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04.03.2022 19:36 Відповісти
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