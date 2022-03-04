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РФ вводить в Україну важче озброєння та продовжує свої атаки, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступні дні в Україні, ймовірно, будуть важчими, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння та продовжують свої атаки у всій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.
Топ коментарі
+58 Павло ШОвте
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+44 экзорцист
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+43 Павло ШОвте
показати весь коментар04.03.2022 16:10
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@pan_dok
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1 ч
Третьей мировой они боятся. Она уже идёт. И она не имеет ничего общего с границами и государствами. Варварство пытается навязать всему миру "новый мировой порядок", основанный на ядерном шантаже и тотальном пренебрежении к принципам гуманизма.
Падло! Якою мовою ти тут гавкаєш проти наших союзників?!
Сьогодні набігло їх, ніби тут медом намазано .
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок.
Ото й усе. Вдачі вам!