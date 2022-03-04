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Наступні дні для України будуть, імовірно, ще гіршими, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наступні дні для України будуть, імовірно, ще гіршими, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує подальшу ескалацію в Україні внаслідок агресивних дій РФ.

Про це Столтенберг заявив після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнаям на "Європейську правду".

Столтенберг заявив, що війна Росії в Україні - це найгірша військова агресія в Європі за десятки років, з обстрілами житлових будинків та безрозсудними діями на ЗАЕС.

"Найближчі дні, імовірно, будуть гіршими. З більшою кількістю смертей, страждань та руйнувань. Російська авіація застосовує все важчу зброю і продовжує атаки по всій країні", - заявив Столтенберг.

"Ми закликаємо президента Путіна негайно зупинити війну та вивести всі війська з України без висунення умов", - сказав генсек НАТО.

Він звернувся до Путіна з закликом перейти до переговорів.

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Топ коментарі
+86
Оракул ебаный!((((
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04.03.2022 16:22
+60
Уебаны ну так дайте хоть ПРО чтоб хоть от ракет защитились , самолёты и так сбиваем потихоньку. Сука уроды сыкливые ,нахуй теперь нам не нужно в НАТО там пидары которые бояться всего .
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04.03.2022 16:23
+37
то мы мля не знаем- капитан очевидность
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04.03.2022 16:23
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Щиро дякуємо! Відразу легше стало...
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04.03.2022 16:54 Відповісти
обьявить войну нато... разбомбить базы ... пусть наступают
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Не кипятитесь.Если б не хотели ничего предпринимать,не стали бы собираться экстренно.Может им и начхать на нас,когда их задницы в безопасности.Но сейчас и для них угроза.А они привыкли жить сыто и мирно,им второго Чернобыля не нужно.Что будет...но не для прессы это.Как раньше много раз громко заявляли,чтоб Оно услышало-НАТО не придет воевать сюда,сами...мы только оружием.А потом начали ехать добровольцы и отпускники с разных стран НАТО помогать нам...
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Для справки, США имеет 483 установки ЗРК «Пэтриот» , это только одной модификации, есть еще много чего. Почему до сих пор штук 20- 30 таких установок не поставлены нам? А самолёты? Может мы не всё знаем?
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04.03.2022 16:56 Відповісти
Уся справа у цих перемовинах. Не хотіли вони щоб ми домовлялись з агресором до виведення військ.
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04.03.2022 21:02 Відповісти
Народ, зрозумійте -- Столтенберг нічого не вирішує! Все вирішує адміністрація пердуна байдена.
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04.03.2022 16:56 Відповісти
"Война миров Z"

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04.03.2022 16:56 Відповісти
Сейчас лаптеногих пережарим - нам то НАТО и не надо будет. Оружием только обеспечивайте ВСУ в нужном объеме.
Но если запоребрик нападет на НАТО - мы не впишемся, а будем выражать озабоченность. Душевную, от всего сердца!
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04.03.2022 17:04 Відповісти
з Британії жаритимеш?
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Оце *** новина
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04.03.2022 17:05 Відповісти
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04.03.2022 17:09 Відповісти
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04.03.2022 17:10 Відповісти
Когда в Югославии начало гибнуть мирное население, то НАТО закрыло небо и бомбило военные объекты в Сербии.
И никто не говорил, что НАТО не имеет права.
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04.03.2022 17:11 Відповісти
у ***** бомба
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04.03.2022 17:50 Відповісти
а у Байдена что...бимба?
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04.03.2022 20:19 Відповісти
спроси у него, вы же за него "голосовали"
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05.03.2022 01:33 Відповісти
Спасибо, утешил.
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Машингвер романтичного альтруїзму@peremoga28·1 ч⚡️«Замість закриття неба, НАТО обіцяє Україні виставити в Інстаграмі сторіс з хештегом #StopRussia», - Столтенберг
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04.03.2022 17:26 Відповісти
А ты, падло, будешь наблюдать?
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04.03.2022 17:30 Відповісти
сцыкливые скунсы в той нате
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04.03.2022 17:36 Відповісти
а "населення", що регулярно голосує за кучмів, комуняк, опзж та шарійобів- що?
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04.03.2022 20:14 Відповісти
Важчими для кого, для *****?
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04.03.2022 17:41 Відповісти
Этому Столтенбергу не стыдно тысячный раза "призывая путина уйти",вместо одного хорошего шага по принуждению это сделать...Столтенберг такая же "тухлая консерва".какая есть и была Меркель
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04.03.2022 17:46 Відповісти
**
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
А сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931 Александр Олесь
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04.03.2022 17:47 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 17:55 Відповісти
абсолютно у всех страховок боевые действия прописаны как форс -мажор, не тратьте деньги в пустую т.к. выплат не будет 100%. Я наоборот все страховки пока отключил из-за бесполезности, только взносы в пустую платить.
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04.03.2022 18:50 Відповісти
********* ссыкливые там в нато
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04.03.2022 18:10 Відповісти
Пішов ти на..., продажна ****.
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04.03.2022 18:35 Відповісти
А он оказывается ещё и пророк ,который только кричит …Если для Украины наступят ещё более тяжелые дни…,то чем будет заниматься НАТО..сидеть ,выжидать ,подводить итоги,возможно ужасаться и даже плакать..,взывать к небу и «пу»,но в это же время идти и спокойно спать в теплоте и сытости…Не знаю,как его лично совесть ,даёт ему возможность открывать рот ,для красивых речей ,но так отказывать Украине в жизненно важных вещах…Может не нужно пророчить ,а просто закрыть небо над Украиной …то возможно и «тяжелого»в разы уменьшилось бы и много жизнейбы сохранилось…
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04.03.2022 18:40 Відповісти
А ви, ****, продовжуєте вмивати руки..
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04.03.2022 19:23 Відповісти
Зграя смердючих покидьків в дорогих смокінгах,готових висмикнути подушку з-під голови помираючої матері щоб тут же вигідно її продати\вибачте за плагіат\
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04.03.2022 19:33 Відповісти
Вместе с озабоченностью давайте больше оружия и ПВО
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Так і планували до перемовин
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04.03.2022 21:05 Відповісти
Ага, а потім данину рашці платити будете, бо у них кнопка. А потім нашийник на шию і СССР у всьому світі - бо кнопка!
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Лучше бы он пасть закрыл, только констатирует факты, а небо закрыть - сцут кипятком от страха …
Ехидненько так - вам завтра ещё хреновей будет!, но мы только наблюдаем как убивают ваших воинов, детей, женщин !
Капец в каком мы продажном , без морали и нравственности мире мы живем ..
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04.03.2022 20:35 Відповісти
Ти розумієш, чому не закривають небо? Бачу, що ніт, тому поясню.

Якщо закриють небо - це означає, що як тільки будь яка ракета чи літак перетнуть наше небо - НАТО забовязано надати відповідь у бік агресора. І одразу розпочинається Третя світова. Ми - не є членами НАТО, бо наша клята вата робила все, щоб нас не сприймали серьозно, як партнерів по альянсу. Наша клята вата обирала рускій мір та голосувала за Лехайм. Ми не члени НАТО - нас ніхто не буде захищати, навіть якщо нас зрівняють з землею.
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04.03.2022 20:53 Відповісти
Америку не открыла ..
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04.03.2022 21:04 Відповісти
Сиди там у своїй Португалії та не вякай.
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04.03.2022 21:15 Відповісти
Интеллекта - ноль.
Позиционируешь здесь себясамой умной, а флага флаг Испании не знаешь , иди подучись , двоечница.
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04.03.2022 21:37 Відповісти
А ти там з Кивою в Іспанії засмагаєш, курва?

Це поки ми по підвалах ховаємось від ракет ти наших союзників обсираєш? Так, падлюка?
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Ти теж не правильно розумієш. Ніколи вони не обіцяли закрити небо, бо тоді довелося б безпосередньо брати участь у конфлікті із загрозою 3-ї світової, і зараз не хочуть. Однак, давали зброю, 70 літаків уже відправили, ппо, важку арту обіцяли допоки наші не пішли на ці перемовини від яких вони були проти. На кого тепер нарікати, лише на себе.
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04.03.2022 21:12 Відповісти
Де я казала, що НАТО обіцяло закрити небо? Воно не обіцяло, тому і пояснюю зебілці, що це неможливо.

Зая це лайно до влади привела, у неї і запитуй.
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04.03.2022 21:18 Відповісти
Получается ЗЕшобла и тут подосрала и делает всё, чтоб мы сдались *****
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Представил картину: одним прекрасным утром, завтра например, каким-то чудом всю территорию Украины перенесло куда-нибудь к Англии. И остались все озабоченные вдруг рыло к рылу с кацапами
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04.03.2022 21:34 Відповісти
Шуфрича піймали на шпигунстві, з великою сумою грошей, та з незаконною зброєю.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-04/poymannomu-za-shpionajem-nardepu-shufrichu-prigrozili-rasstrelom/261435

Зверніть увагу на вираз ненависті на морді Шуфрича кінці ролика:
https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/488699222723546/?t=24

Секретар СНБО О.Данилов на інцидент із Шуфричем сказав: "Хотів би звернутися до депутатів ОПЗЖ. Якщо будете шлятися по блок-постах - розстрілюватимемо на місці".

PS: Недавно пан Бутусов трохи провчив цього любителя "руського міра", але не допомогло. Видно горбатого тільки могила виправить.
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04.03.2022 22:05 Відповісти

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04.03.2022 22:32 Відповісти
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