Наступні дні для України будуть, імовірно, ще гіршими, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує подальшу ескалацію в Україні внаслідок агресивних дій РФ.
Про це Столтенберг заявив після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнаям на "Європейську правду".
Столтенберг заявив, що війна Росії в Україні - це найгірша військова агресія в Європі за десятки років, з обстрілами житлових будинків та безрозсудними діями на ЗАЕС.
"Найближчі дні, імовірно, будуть гіршими. З більшою кількістю смертей, страждань та руйнувань. Російська авіація застосовує все важчу зброю і продовжує атаки по всій країні", - заявив Столтенберг.
"Ми закликаємо президента Путіна негайно зупинити війну та вивести всі війська з України без висунення умов", - сказав генсек НАТО.
Він звернувся до Путіна з закликом перейти до переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Но если запоребрик нападет на НАТО - мы не впишемся, а будем выражать озабоченность. Душевную, от всего сердца!
И никто не говорил, что НАТО не имеет права.
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
А сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931 Александр Олесь
Ехидненько так - вам завтра ещё хреновей будет!, но мы только наблюдаем как убивают ваших воинов, детей, женщин !
Капец в каком мы продажном , без морали и нравственности мире мы живем ..
Якщо закриють небо - це означає, що як тільки будь яка ракета чи літак перетнуть наше небо - НАТО забовязано надати відповідь у бік агресора. І одразу розпочинається Третя світова. Ми - не є членами НАТО, бо наша клята вата робила все, щоб нас не сприймали серьозно, як партнерів по альянсу. Наша клята вата обирала рускій мір та голосувала за Лехайм. Ми не члени НАТО - нас ніхто не буде захищати, навіть якщо нас зрівняють з землею.
Позиционируешь здесь себясамой умной, а флага флаг Испании не знаешь , иди подучись , двоечница.
Це поки ми по підвалах ховаємось від ракет ти наших союзників обсираєш? Так, падлюка?
Зая це лайно до влади привела, у неї і запитуй.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-04/poymannomu-za-shpionajem-nardepu-shufrichu-prigrozili-rasstrelom/261435
Зверніть увагу на вираз ненависті на морді Шуфрича кінці ролика:
https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/488699222723546/?t=24
Секретар СНБО О.Данилов на інцидент із Шуфричем сказав: "Хотів би звернутися до депутатів ОПЗЖ. Якщо будете шлятися по блок-постах - розстрілюватимемо на місці".
PS: Недавно пан Бутусов трохи провчив цього любителя "руського міра", але не допомогло. Видно горбатого тільки могила виправить.