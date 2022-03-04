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Генсек НАТО розповів, які ризики бачить для Молдови, Грузії та Боснії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генсек НАТО розповів, які ризики бачить для Молдови, Грузії та Боснії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс спробує найближчим часом посилити підтримку Грузії та Боснії і Герцеговини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на брифінгу після екстреної зустрічі Північноатлантичної ради, пише "Європейська правда".

Йому поставили уточнювальне запитання про те, які ризики для них вбачають союзники НАТО.

"Це різні країни і у кожної з них свої виклики. Але їх об’єднує те, що з боку Росії були спроби залякувати їх силою, частково втручанням у внутрішню політику, частково військовою силою", - зазначив Єнс Столтенберг.

Він нагадав про те, що Грузія вже зазнала російського вторгнення і частина її території досі під окупацією, так само, російські війська досі залишаються у Придністров’ї, частині Молдови.

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"У БіГ ми бачимо дуже крихку, непередбачувану ситуацію, підбурювальні заклики, і для її єдності є великі загрози. Тож навіть перед вторгненням Росії до України були серйозні виклики… Але тепер ризик збільшився і нам потрібно посилити підтримку і потрібно серйозно обговорити у НАТО, як ми їм можемо допомогти перед російською загрозою", - зазначив генсек НАТО.

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Топ коментарі
+21
Такое НАТО точно никому не угрожает...
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04.03.2022 16:40
+16
Из за того что ДУРАК и трус во главе НАТО вот такое и НАТО.
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04.03.2022 16:38
+12
дайте хоть Украине старые совковые самолёты, сцыкуны..
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04.03.2022 16:39
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Из за того что ДУРАК и трус во главе НАТО вот такое и НАТО.
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04.03.2022 16:38 Відповісти
дайте хоть Украине старые совковые самолёты, сцыкуны..
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04.03.2022 16:39 Відповісти
Самолеты дали бы, да негде их в Украине разместить (если я правильно понял текущую ситуацию).
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04.03.2022 17:17 Відповісти
в Україні десятки аеродромів.. по одному винищувачу на кожен розкидати з ротацією - не було б проблем..
люди місцеві допомогли б будь де полагодити оперативно смугу.. навіть за власний рахунок..
кацапів тепер точно ненавидять по всій Україні..(
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04.03.2022 17:23 Відповісти
Там почему-то речь шла про то, что они должны были с Польши летать. И на это не пошли.
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04.03.2022 17:27 Відповісти
..в Україні кілометри придатних доріг навколо аеродромів, де можна садити тактичну авіацію (було задумане ще при совку), було б бажання - перевірено власними двома колесами..(
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04.03.2022 17:51 Відповісти
Принял к сведению. Тогда я не понимаю, почему они про Польшу рассуждали. Или, может, там какие-то юридические проблемы с передачей самолетов...
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Такое НАТО точно никому не угрожает...
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04.03.2022 16:40 Відповісти
Так, Молдові потрібно починати віджимати у фашиської ********* придністров'я, Грузії повертати абхазію. Зараз слушний час для початку таких подій, ху№ло вже в обісраному ісподньому!
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04.03.2022 16:41 Відповісти
Натовські сцикуни!
Для чого ви його створювали?
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04.03.2022 16:43 Відповісти
самі страшні ризики для Молдавії,Грузії, та Боснії ,як і багатьох інших це повірити в правдиму брехню і фальш,як в натівське брехливе ла ла ла,так і рашистське.Суть одна і таж,
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04.03.2022 16:46 Відповісти
Ну еще недавно, уже после нападения на Украину, немецкие политики заявляли, что их страна защищена статьей договора... Я говорю, вот пример дебилизма: они все еще уверены в том, что они зуйловскому танку бумажку покажут, и он остановится. До них очень медленно доходит, что придется драться, но все-таки потихоньку начинает доходить. Но медленно.
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04.03.2022 17:30 Відповісти
"потрібно серйозно обговорити у НАТО, як ми їм можемо допомогти перед російською загрозою", - зазначив генсек НАТО"
Неужелии введением санкций против пескова?
Как жестоко!
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04.03.2022 16:47 Відповісти
Не, санкции против виськова вводить нельзя - путен обидится, может напасть!
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04.03.2022 17:31 Відповісти
Посилити підтримку - це протягом тижня чи навіть цілих двох тижнів виголошувати крайню занепокоєність? Не повезло Україні, що ми народилися й живемо в часи, коли західна цивілізація фактично рулиться ссикливими політичними імпотентами і старими пердунцями, які вважають за норму тупо кидати партнерів напризволяще (афганістан). Черчиль, мабудь, зараз в могилі вертиться, як вентилятор... Ну, то отримаєте те, на що заслуговуєте, раз історія вас так нічому і не навчила.
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Это, похоже, на то, как амбал-ураган насилует по-очереди женщин и детей, а вооруженный до зубов мужик стоит рядом, горестно вздыхает и предлагает подбросить смазки, чтобы не так больно было. И говорит, кто будет следующий.
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04.03.2022 16:50 Відповісти
А когда нападут на одну из стран НАТО, скажет что там лишь местный конфликт кого-то с кем-то. Короче гражданская война и НАТО не будет охранять члена НАТО.
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04.03.2022 16:53 Відповісти
НАТО не вмешивается во внутренние дела и гражданские конфликты.
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04.03.2022 17:18 Відповісти
a chto eti ****** sdelali dlya gruzii kogda te okkupirovali chast gruzii, chem eti ublydki pomogli armeniy kogda v 2020 godu rossiya vmeste azerbaijancami okkupirovali armyanskie zemli? do six por sidyat vnutri armenii
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Вот ******* эта ******* научилась гладко.
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04.03.2022 16:56 Відповісти
хватит уже
вы просто думали что украинцы сразу сдадутся
и выражали бы озабоченность
и просто душили санкциями

а сейчас когда видите что украинцы сопротивляются отчаяно
почему хорошо не поможете?
хватит этот бред про ядерную войну

все шахты уже под прицелом, собьют ракетами
помогите украинцам чтобы их не бомбили и все

фюреру пофиг сколько там подохнет народа своего и не своего
но на понт всегда берет как гопота
вломите 1 раз быстро и все
че ссытесь так

мир то безопаснее будет
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04.03.2022 17:05 Відповісти
Столтенберг словоблуд и сцыкло вместе с НАТО . Американцы такие вояки как с хера свисток они обосрались перед рашен-фашистинг везде начиная от сев Кореи до Сирии везде рашисты их теснят . Засранцы США даже эвакуацию в Афганистане не могли сделать перед талибами которых спонсирует раша. Одним словом НАТО ДЕРЬМО
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04.03.2022 17:05 Відповісти
А ми тіпа вже відбились?
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04.03.2022 17:25 Відповісти
верните Рассмусена!
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04.03.2022 17:32 Відповісти
натовские военачальники сцыкопихота сраная
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04.03.2022 17:34 Відповісти
Украине помогли, теперь помогут Грузии ...?
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04.03.2022 17:39 Відповісти
за воббщую Украину прячутся,а спасать собираются Боснию.которая в сотнях км от войны? ...Похоже,НАТО сторговалось с Путиным..Когда победим,нужно будет пересмотреть .есть ли смысл ставать членом организации,которая своей неповоротливостью просто сложит оружие перед быстрым хищником..Вопрос о НАТО в плане сотрудничества,а не членства нужно будет поднять.Нам НАТО нужно было просто как предохранитель от нападения.нападение произошло и НАТО в стороне...
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04.03.2022 17:41 Відповісти
читай-"воюющую Украину"
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Согласна с вами.
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04.03.2022 17:49 Відповісти
Да, да, да, НАТО поможет. Я уже прям так и вижу, как они все дружной толпой бросаются поддерживать Молдову, Грузию и Боснию. А не, в принципе будут поддерживать, так же как и Украину.
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04.03.2022 17:46 Відповісти
НАТО будет поддерживать эти страны, а Россия их будет захватывать.
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04.03.2022 17:47 Відповісти
 
 