Генсек НАТО розповів, які ризики бачить для Молдови, Грузії та Боснії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс спробує найближчим часом посилити підтримку Грузії та Боснії і Герцеговини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на брифінгу після екстреної зустрічі Північноатлантичної ради, пише "Європейська правда".
Йому поставили уточнювальне запитання про те, які ризики для них вбачають союзники НАТО.
"Це різні країни і у кожної з них свої виклики. Але їх об’єднує те, що з боку Росії були спроби залякувати їх силою, частково втручанням у внутрішню політику, частково військовою силою", - зазначив Єнс Столтенберг.
Він нагадав про те, що Грузія вже зазнала російського вторгнення і частина її території досі під окупацією, так само, російські війська досі залишаються у Придністров’ї, частині Молдови.
"У БіГ ми бачимо дуже крихку, непередбачувану ситуацію, підбурювальні заклики, і для її єдності є великі загрози. Тож навіть перед вторгненням Росії до України були серйозні виклики… Але тепер ризик збільшився і нам потрібно посилити підтримку і потрібно серйозно обговорити у НАТО, як ми їм можемо допомогти перед російською загрозою", - зазначив генсек НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
люди місцеві допомогли б будь де полагодити оперативно смугу.. навіть за власний рахунок..
кацапів тепер точно ненавидять по всій Україні..(
Для чого ви його створювали?
Неужелии введением санкций против пескова?
Как жестоко!
вы просто думали что украинцы сразу сдадутся
и выражали бы озабоченность
и просто душили санкциями
а сейчас когда видите что украинцы сопротивляются отчаяно
почему хорошо не поможете?
хватит этот бред про ядерную войну
все шахты уже под прицелом, собьют ракетами
помогите украинцам чтобы их не бомбили и все
фюреру пофиг сколько там подохнет народа своего и не своего
но на понт всегда берет как гопота
вломите 1 раз быстро и все
че ссытесь так
мир то безопаснее будет