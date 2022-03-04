Загроза вторгнення Білорусі в Україну поки не підтверджена, - Подоляк
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Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не варто перебільшувати ризики, поки немає підтвердження загрози прямого вторгнення і участі Білорусі в бойових діях.
Про це він заявив на пресконференції у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "УНІАН".
За словами Подоляка, не варто перебільшувати ризики з білоруського боку на Волині.
"На сьогоднішній день немає мобілізації в тому обсязі, який достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях... і на сьогодні у нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на боці РФ", - зазначив він.
Радник керівника ОП підтвердив, що Білорусь надала свою територію РФ в рамках союзницьких відносин, але "не більше того".
"Поки на сьогодні загрози з білоруського боку прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію немає", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
У когось ще лишились сумніви, що кацапи підуть до кінця?
Логіка доволі проста, немає народу - не буде кому висунути обвинувачення.
Всі хто залишаться будуть мовчати.
Тей, що радить кут заточування олівців в офісі ?
Бутусов відкрив новий рахунок, треба оновити.
. а самое главное - учитывая тысячи невинных жертв, убитых захватчиками… - сообщил в фейсбуке заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализныця» Валерий Ткачев.
Война еще не окончилась, а репарации уже начались. Более того, сегодня, на фоне "автомобильных" санкций Запада, нагрузка на железные дороги России и Беларуси будет только расти. Так что недооценивать результаты решения украинских железнодорожников не стоит.
Тому і залишають йому шанс "отпетлять" від Гааги.
Пшьол нахєр!
Надайте докази!
На прямо де-жавю.
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок.
Ото й усе. Вдачі вам!