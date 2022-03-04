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Загроза вторгнення Білорусі в Україну поки не підтверджена, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загроза вторгнення Білорусі в Україну поки не підтверджена, - Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не варто перебільшувати ризики, поки немає підтвердження загрози прямого вторгнення і участі Білорусі в бойових діях.

Про це він заявив на пресконференції у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "УНІАН".

За словами Подоляка, не варто перебільшувати ризики з білоруського боку на Волині.

"На сьогоднішній день немає мобілізації в тому обсязі, який достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях... і на сьогодні у нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на боці РФ", - зазначив він.

Радник керівника ОП підтвердив, що Білорусь надала свою територію РФ в рамках союзницьких відносин, але "не більше того".

"Поки на сьогодні загрози з білоруського боку прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію немає", - додав він.

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Топ коментарі
+11
Они нас обстреливают, оттуда летят самолеты. Вчерашний налет убил сорок или сколько людей и много покалечил. Чья это вина? В мирное время это был бы траур на три дня, а тут они даже внимания не обращают.
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04.03.2022 17:18
+8
"4 березня, народного депутата від прокремлівської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали. Про це повідомив військовий і волонтер Андрій Хоманчук у Facebook." ©

Бутусов відкрив новий рахунок, треба оновити.
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04.03.2022 17:21
+6
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04.03.2022 17:17
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Они нас обстреливают, оттуда летят самолеты. Вчерашний налет убил сорок или сколько людей и много покалечил. Чья это вина? В мирное время это был бы траур на три дня, а тут они даже внимания не обращают.
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04.03.2022 17:18 Відповісти
Всі чули що сказала Даля Грібаускайте?
У когось ще лишились сумніви, що кацапи підуть до кінця?
Логіка доволі проста, немає народу - не буде кому висунути обвинувачення.
Всі хто залишаться будуть мовчати.
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04.03.2022 17:19 Відповісти
Как будто мы не знаем.
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04.03.2022 17:24 Відповісти
Хто воно взагалі таке ? Що за посада така - радник, керівника, офісу президента ?!

Тей, що радить кут заточування олівців в офісі ?
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04.03.2022 17:19 Відповісти
Пшьол нахєр фсбшник!
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04.03.2022 17:27 Відповісти
Пишуть заврештували Шуфрича за те, що робив фотографії військових розташувань.
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04.03.2022 17:20 Відповісти
"4 березня, народного депутата від прокремлівської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали. Про це повідомив військовий і волонтер Андрій Хоманчук у Facebook." ©

Бутусов відкрив новий рахунок, треба оновити.
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04.03.2022 17:21 Відповісти
5 березня повісили.
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Як не підтверджено? То що з їхньої території на нас падають бомби і пруть сотні одиниць бронетехніки недостатньо? Ґандони ще ті.
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04.03.2022 17:22 Відповісти
Украина конфискует белорусские и российские вагоны, которые сейчас находятся на территории страны

. а самое главное - учитывая тысячи невинных жертв, убитых захватчиками… - сообщил в фейсбуке заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализныця» Валерий Ткачев.

Война еще не окончилась, а репарации уже начались. Более того, сегодня, на фоне "автомобильных" санкций Запада, нагрузка на железные дороги России и Беларуси будет только расти. Так что недооценивать результаты решения украинских железнодорожников не стоит.
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04.03.2022 17:24 Відповісти
Вы все тоже там в офисе утверждали что ********* не нападет,нас запугивают...и что? А обстрелы ракетами,заезд военной техники и заход войск это что здороваются так или что? Называйте хотя бы вещи своими именами...
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04.03.2022 17:24 Відповісти
У ОП все ще надіються, що Лукашенко зможе сказати Путіну "НЕТ".
Тому і залишають йому шанс "отпетлять" від Гааги.
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04.03.2022 17:25 Відповісти
Десь я це вже чув по відношенню до можливого вторгнення кацапні
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Якби не кроти у Зе-владі, Кремль можливо й не наважився б на масштабну агресію.
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Напуя ти це постиш?
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04.03.2022 17:30 Відповісти
Единственное и самое важно .чтобы наши не сдулись на переговорах.Об этом все говорят и не зря!!
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04.03.2022 17:27 Відповісти
С кацапами договариваться - сотрясать воздух в пустыне. Хотите гуманитарный коридор, вспомните Илловайск. Хотите что-то подписать, вспомните Отто фон Бисмарка. Только тотальное уничтожение кацапов, только ужас сдачи в плен заставит думать, а не чай с бутербродами для убийц.
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04.03.2022 17:29 Відповісти
подібне ,до нападу рашиста на Україну з території Білорусії ,заявляли всякі "зелені" міністри оборони,агрохімії ,та різні подоляки ,а 70 рашистських ракет випущених з території Білорусії по мирних містах України хіба не вторгнення,а війскова навала на Київ ,з території бульбостануу хіба не вторгнення бульбостану ?
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Ти дивись, як ви фсбшні тролі активізувалися!
Пшьол нахєр!
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04.03.2022 17:32 Відповісти
Не сейте панику?
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04.03.2022 17:29 Відповісти
батальйон Порошенка затримав Шуфрича!
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04.03.2022 17:31 Відповісти
я так розумію, у воєнний час, його ******* вже не будуть?
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04.03.2022 17:32 Відповісти
Білоруський кордон - це ***** старої портової курви, через яку відро зі свистом пролітає. Руске відро....
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04.03.2022 17:31 Відповісти
"не варто перебільшувати ризики, поки немає підтвердження загрози прямого вторгнення і участі Білорусі в бойових діях".

Надайте докази!

На прямо де-жавю.
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04.03.2022 17:35 Відповісти
Бульбаши уже в Черниговской области.
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04.03.2022 17:35 Відповісти
лука, не марайся у кацапському лайні.. як хочеш..
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04.03.2022 17:44 Відповісти
Та скільки вже можна гратися з цим російськомовним огризком бєлая-малая-вєлікая...
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04.03.2022 17:50 Відповісти
І так раптом стало нечутно про орди мігрантів на кордоні з Польщею? вони вже всі в Україні?
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки чи бульбашів, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок.
Ото й усе. Вдачі вам!
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04.03.2022 18:24 Відповісти
 
 