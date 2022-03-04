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Під Маріуполем тривають важкі бої з переважаючими силами ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Маріуполем тривають важкі бої з переважаючими силами ворога

Захисники Маріуполя відбивають атаки ворога та знищують бронетехніку. Агресор перегрупувався та поновив атаки на місто.

Про це повідомляє в Telegram-каналі полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь", - розповіли в полку.

Також з міста подій до всіх захисників України та до суспільства звернувся заступник командира полку Азов з позивним Калина. "Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазовʼї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!" - наголосив він.

Також дивіться: "Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО

Нагадаємо, Маріуполь вже дев'ятий день бореться з російською ордою. Постійно тривають важкі бої. Проте захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Полк "Азов", ЗСУ, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ, інші силові структури та мешканці міста не впускають російські колони в місто.

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Топ коментарі
+28
Надо бы как то Марику помочь ...
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04.03.2022 17:45
+16
Украинские защитники выбили оккупантов из Николаева
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04.03.2022 17:52
+14
Боже, Матінко Божа, допоможіть і захистіть наших вояків
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04.03.2022 17:49
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Надо бы как то Марику помочь ...
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04.03.2022 17:45 Відповісти
Надо бы, как то бы, где то бы, когдато
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04.03.2022 23:32 Відповісти
бедный Марик...
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04.03.2022 17:47 Відповісти
Боже, Матінко Божа, допоможіть і захистіть наших вояків
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04.03.2022 17:49 Відповісти
Подоляк: Одеса точно не впаде Миколаїв також не впав. Херсон - інша ситуація, бо там пряма дорога із Криму

Ровная, гладкая, новая
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04.03.2022 17:49 Відповісти
Ложь. Чтобы остановить продвижение из Крыма можно было взорвать мосты и не потеряли бы весь юг. Не успели, ок. Можно было бы взорвать мосты через Днепр - снова прое@али? Да нет, такое впечатление, что специально. Но зачем
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04.03.2022 17:55 Відповісти
Розтягування комунікації і сил
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Інструкція для уникнення служби у військах ворога громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Украинские защитники выбили оккупантов из Николаева
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04.03.2022 17:52 Відповісти
Нород. Спамте пропагандонів. Непокарана брехня росте і з неї народжується війна.

Воно навіть зараз бреше. 100% кацап
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04.03.2022 18:15 Відповісти
Надо спасать, особенно Азов!!
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Почему нельзя взорвать крымский мост с кацапии? Почему нельзя взорвать все переходы с полуострова, чтобы оттуда орда не лезла?
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04.03.2022 18:01 Відповісти
Там ППО їхнє найкраще працює... Сцуть суки. Тільки фахові диверсанти...
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04.03.2022 19:28 Відповісти
Треба помогти Маріку! Їх будуть пресувати жорстко, в т.ч. мирне населення. Надіюсь, наші їх не кинуть
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04.03.2022 18:05 Відповісти
ЗСУ на прорив....
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04.03.2022 18:30 Відповісти
Уся Україна з Вами. Бийте паразитів швидко і розумно. Будьте обачними. Ви на своїй землі. Ми переможемо.
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04.03.2022 18:45 Відповісти
Всім захисникам Маріуполя треба ставити памятники при житті за їхній героїзм.Слава Україні.
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04.03.2022 19:11 Відповісти
 
 