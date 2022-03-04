Під Маріуполем тривають важкі бої з переважаючими силами ворога
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Захисники Маріуполя відбивають атаки ворога та знищують бронетехніку. Агресор перегрупувався та поновив атаки на місто.
Про це повідомляє в Telegram-каналі полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
"Захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь", - розповіли в полку.
Також з міста подій до всіх захисників України та до суспільства звернувся заступник командира полку Азов з позивним Калина. "Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазовʼї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!" - наголосив він.
Нагадаємо, Маріуполь вже дев'ятий день бореться з російською ордою. Постійно тривають важкі бої. Проте захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Полк "Азов", ЗСУ, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ, інші силові структури та мешканці міста не впускають російські колони в місто.
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Ровная, гладкая, новая
Воно навіть зараз бреше. 100% кацап