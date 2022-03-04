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Добовий розмір ВВП України скоротився удвічі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Добовий розмір ВВП України скоротився удвічі

Для відновлення економіки та повернення до нормального життя Україна після війни потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на УНІАН.

Добовий розмір валового внутрішнього продукту України (ВВП) через повномасштабне вторгнення Росії скоротився удвічі.

Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg.

"Ми намагаємося контролювати нашу фінансову систему, але попередні підрахунки показують, що наш добовий ВВП становить лише половину від нормального, який був у мирних умовах", - сказав він.

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Ніколайчук також підкреслив, що для відновлення економіки та повернення до нормального життя Україна після війни потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європейський Союз має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро.

Також дослідники з'ясували, яка інфляція загрожує Росії через напад на Україну.

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Лапти заплатят..
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04.03.2022 17:59 Відповісти
ЗВР рашки джерело фінансування відновлення післявоєнної України
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04.03.2022 18:07 Відповісти
А що дарма рф активи по всьому світу арештовували?
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04.03.2022 18:08 Відповісти
Удивительно что он вообще еще есть. У нас вообще-то война.
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04.03.2022 18:18 Відповісти
 
 