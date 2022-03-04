У Львові ховають скульптури. ФОТО
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Деякі демонтують, а ті, які не можна перевезти в безпечне місце, обмотують будівельним матеріалом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
У Львові вирішили убезпечити статуї і пам'ятники в разі можливого нападу російських окупантів. Ті пам'ятники, які на даний момент фізично можна демонтувати, знімають і забирають у фондосховища.
Ті, які забрати важко – обмотують спеціальним матеріалом з тканини, скловати і фольги.
Фотографії опубліковані в Telegram-акаунті "Репортер". Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади, щоб убезпечити культурну спадщину.
Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
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"Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади"
Прорахувався і в Харькові , і в Херсоні , і.. - хто скаже - де ні ?
Тому воювати Львів він не піде
Але і тих містах , де чекав підтримки , обсрілюють та ******** центр з громадськими будівлями
Тому зі злості - і у Львів може щось поприлітати ...
Нємцов: "Путін - он ********".