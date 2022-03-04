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У Львові ховають скульптури. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Деякі демонтують, а ті, які не можна перевезти в безпечне місце, обмотують будівельним матеріалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

У Львові вирішили убезпечити статуї і пам'ятники в разі можливого нападу російських окупантів. Ті пам'ятники, які на даний момент фізично можна демонтувати, знімають і забирають у фондосховища.

Ті, які забрати важко – обмотують спеціальним матеріалом з тканини, скловати і фольги.

Фотографії опубліковані в Telegram-акаунті "Репортер". Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади, щоб убезпечити культурну спадщину.

У Львові ховають скульптури 01

Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua

У Львові ховають скульптури 02

 Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua

У Львові ховають скульптури 03

Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua

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Топ коментарі
+6
Чому здався, бомбардування ніхто не відміняв.
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04.03.2022 18:33
+6
Краще не тринди. У Харкові, хлопці і дівчата під обстрілами у бомбосховища музейні колекції зносять і убезпечують. Те саме в Академії наук у Києві. І по всій Україні.
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04.03.2022 18:50
+4
Боб! А ти вже всрався?
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04.03.2022 18:41
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Садовий вже здався?
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Чому здався, бомбардування ніхто не відміняв.
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04.03.2022 18:33 Відповісти
бо ви всі неуважно читаєте!
"Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади"
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04.03.2022 19:06 Відповісти
Боб! А ти вже всрався?
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04.03.2022 18:41 Відповісти
З чого такий дебільний висновок?Коли здаються,пам"ятки не убезпечують.І можна було б сказати,що Львів здасться останнім,але він не здасться ніколи.Навіть за совітів тліло,а тепер хрєн загасиш...
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04.03.2022 18:51 Відповісти
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Когда коту нечего делать он лижет яйца. Также и львовяне.
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04.03.2022 18:32 Відповісти
Краще не тринди. У Харкові, хлопці і дівчата під обстрілами у бомбосховища музейні колекції зносять і убезпечують. Те саме в Академії наук у Києві. І по всій Україні.
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04.03.2022 18:50 Відповісти
То , що Путіна не чекають у Львові - він і сам знає..
Прорахувався і в Харькові , і в Херсоні , і.. - хто скаже - де ні ?
Тому воювати Львів він не піде
Але і тих містах , де чекав підтримки , обсрілюють та ******** центр з громадськими будівлями
Тому зі злості - і у Львів може щось поприлітати ...
Нємцов: "Путін - он ********".
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04.03.2022 19:57 Відповісти
Ху(ла давно вже заховали
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04.03.2022 20:38 Відповісти
Маразм, полиэтилен никак не защитит от осколков, зачем им обматывать скульптуры на площади?
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04.03.2022 18:36 Відповісти
А де герой тягнибик? Хтось чув? Чи це не його війна? Схеми не його
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04.03.2022 18:39 Відповісти
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Тягнибок уже в москві. Готовить напад на путіна
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04.03.2022 18:41 Відповісти
Со вчерашнего дня в ВСУ вроде.
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04.03.2022 19:44 Відповісти
Молодці! Треба рятувати нашу культурну спадщину.
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04.03.2022 18:40 Відповісти
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Москалі дружно кивають головами. Поставлять рядом з булавою гетьманів
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04.03.2022 18:44 Відповісти
Лапоть обісраний! Якою мовою гавкаєш?
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04.03.2022 18:47 Відповісти
Во ВМВ обшивали досками ...
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04.03.2022 18:56 Відповісти
доски наверное дорого, и долго ... в принципе как и война, как и дороги вместо армии и распилы вместо планирования и т.п.
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04.03.2022 19:09 Відповісти
Памятник дороже досок все-равно ...
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04.03.2022 19:11 Відповісти
ну вот когда у нас начнут так думать во всем - тогда будет ок
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04.03.2022 19:13 Відповісти
конечно вряд ли сильно помогут такие упаковки, хотя от мелкой шрапнели\осколков - вполне. да и собирать потом наверное легче.
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04.03.2022 19:06 Відповісти
и чем эта упаковка поможет? нужно спрятать в жесткий каркас и потом только обшить его.
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04.03.2022 20:11 Відповісти
 
 