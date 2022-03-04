350 населених пунктів Київщини без світла через бойові дії, - ДТЕК

Майже 350 сіл та містечок Київської області без світла, це близько 90 тисяч людей.

Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук в ефірі телевізійного марафону, інформує Цензор.НЕТ.

Сахарук зазначив, що не всюди компанія може відновлювати енергопостачання, бо на багатьох територіях ідуть активні бойові дії.

4 березня вдалося повернути світло ще у 8 населених пунктів Макарівського району для близько 3 тисяч родин, сказано на сторінці компанії..

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Аварійно-відновлювальні роботи в області продовжуються, щойно бригади отримують можливість їх безпечно виконувати.

У Макарівському районі Київщини вдалося повернути світло 3 тисячам родин у Бишів, Лишню, Чорногородку, Новосілки, Кодру, Макарівську Буду, Соболівку та частково Макарів.

30 ремонтних бригад в області працюють, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх ліній та підстанцій. Щойно вони отримують дозвіл на проведення ремонтних робіт від Тероборони та ЗСУ, вони негайно вирушають на місце пошкоджень та повертають світло в будинки мешканців Київщини, - зазначили в компанії.