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На Луганщині військові РФ обстріляли Рубіжне, пошкоджені будинки та підстанція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині військові РФ обстріляли Рубіжне, пошкоджені будинки та підстанція

На Луганщині російський агресор обстріляв Рубіжне, пошкоджені будинки та електрична підстанція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Рубіжанська міська рада.

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"В результаті обстрілу у місті Рубіжне зазнали пошкоджень 2 житлові будинки та електрична підстанція у районі КТК. Наразі ведуться ремонтні роботи. Подачу світла відновлено. Перебоїв у роботі КП "РВУ ВКГ" немає. Разом з цим, просимо зробити запас питної води на випадок виникнення надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також у міськраді повідомили, що інформація щодо займання на Рубіжнянському казенному хімічному заводі (РКХЗ) "Заря" не відповідає дійсності. Там попросили не поширювати неправдиву інформацію.

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.

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В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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Нужно вносить корректировки в защиту, иначе они все наши города сровняют с землёй как донецкий аеропорт.



Сейчас пока ещё колонны орков на трассах сосредоточены и уязвимы. Чем больше медлить тем они больше из подтянут к городам.



1. Формирование полупартизанских боевых групп по 5 человек, с ПТУРами. Таких групп создать более 1 тыс. Которые будут атаковать хвосты и головы колон.



2. Координация операции с байрактарами и территориальной обороной и авиацией.



3. Массовая атака групп по всем фронтам.
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04.03.2022 19:03 Відповісти
⚡️В Одесской области подорвали мост, соединяющий регион с Приднестровьем
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04.03.2022 19:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
карта боевых действий !
Репостим !!!
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04.03.2022 19:05 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 19:07 Відповісти
ну, да ! Война войною, а бабки по карманам ( у страхувальників).....
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04.03.2022 19:11 Відповісти
Народ, можна не в тему?

Подивіться, як відрізняеться реакція влади та народу грузії!

Тому на майбутнє - ми є народ, влада є тільки нашою обслугою!

https://glavred.info/world/shans-vernut-to-chto-ukrali-rossiyane-gruziny-prizvali-nachat-nastuplenie-na-abhaziyu-10349825.html
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04.03.2022 19:14 Відповісти
О, це саме те, про що я й казав... Цікаво, як там Калінінград, ще не проситься до Польщі...
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04.03.2022 20:19 Відповісти
расскажи это на московии
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04.03.2022 20:24 Відповісти
а ти рахуэш, що я там про це не говорю?

Я обробляю біля 40-80 (я не знаю на якій кількості мене блокують) мил парашинької влади, шість покинули зону мила, декотрі НАВІТЬ ВІДПОВІДАЮТЬ.
Висилають Z у вигляді георгієвської стрічки. Я тварюкам поянюю, що з ними буде (у найблищому майбутньому). Так, я ВИМУШЕНИЙ бути "диванним воїном", але я хоть щось роблю, там де мені дозволяє робота.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
а що зробив ТИ?
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04.03.2022 20:44 Відповісти
 
 