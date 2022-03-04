На Луганщині військові РФ обстріляли Рубіжне, пошкоджені будинки та підстанція
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На Луганщині російський агресор обстріляв Рубіжне, пошкоджені будинки та електрична підстанція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Рубіжанська міська рада.
"В результаті обстрілу у місті Рубіжне зазнали пошкоджень 2 житлові будинки та електрична підстанція у районі КТК. Наразі ведуться ремонтні роботи. Подачу світла відновлено. Перебоїв у роботі КП "РВУ ВКГ" немає. Разом з цим, просимо зробити запас питної води на випадок виникнення надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Також у міськраді повідомили, що інформація щодо займання на Рубіжнянському казенному хімічному заводі (РКХЗ) "Заря" не відповідає дійсності. Там попросили не поширювати неправдиву інформацію.
24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.
В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.
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Сейчас пока ещё колонны орков на трассах сосредоточены и уязвимы. Чем больше медлить тем они больше из подтянут к городам.
1. Формирование полупартизанских боевых групп по 5 человек, с ПТУРами. Таких групп создать более 1 тыс. Которые будут атаковать хвосты и головы колон.
2. Координация операции с байрактарами и территориальной обороной и авиацией.
3. Массовая атака групп по всем фронтам.
карта боевых действий !
Репостим !!!
Подивіться, як відрізняеться реакція влади та народу грузії!
Тому на майбутнє - ми є народ, влада є тільки нашою обслугою!
https://glavred.info/world/shans-vernut-to-chto-ukrali-rossiyane-gruziny-prizvali-nachat-nastuplenie-na-abhaziyu-10349825.html
Я обробляю біля 40-80 (я не знаю на якій кількості мене блокують) мил парашинької влади, шість покинули зону мила, декотрі НАВІТЬ ВІДПОВІДАЮТЬ.
Висилають Z у вигляді георгієвської стрічки. Я тварюкам поянюю, що з ними буде (у найблищому майбутньому). Так, я ВИМУШЕНИЙ бути "диванним воїном", але я хоть щось роблю, там де мені дозволяє робота.