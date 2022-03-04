У боях за Гостомель загинув Герой України десантник Валерій Чибінєєв. ФОТО

У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв.

Про це у фейсбуці повідомив Роман Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

"У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв. Десантник, командував снайперами 79 одшбр. Останні роки уже не служив в ЗСУ, але зараз став на захист країни. Тяжко.

RIP, Валерію. Помстимося", - йдеться у дописі.

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