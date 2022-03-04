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У боях за Гостомель загинув Герой України десантник Валерій Чибінєєв. ФОТО
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У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв.
Про це у фейсбуці повідомив Роман Кулик, інформує Цензор.НЕТ.
"У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв. Десантник, командував снайперами 79 одшбр. Останні роки уже не служив в ЗСУ, але зараз став на захист країни. Тяжко.
RIP, Валерію. Помстимося", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+75 Геннадій
показати весь коментар04.03.2022 20:08
+56 GoodWin
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+54 Саня Рига Латвия
показати весь коментар04.03.2022 20:08
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