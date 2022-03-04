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У боях за Гостомель загинув Герой України десантник Валерій Чибінєєв. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв.

Про це у фейсбуці повідомив Роман Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

У боях за Гостомель загинув Герой України десантник Валерій Чибінєєв 01

"У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв. Десантник, командував снайперами 79 одшбр. Останні роки уже не служив в ЗСУ, але зараз став на захист країни. Тяжко.

RIP, Валерію. Помстимося", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У повітряному бою з російськими окупантами загинув полковник Олександр Оксанченко. Йому присвоєно звання Героя України (посмертно). ФОТО

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Топ коментарі
+75
Вічна слава герою!
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04.03.2022 20:08
+56
Каких людей теряем, элита. Орки, будьте вы прокляты.
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04.03.2022 20:08
+54
Вечная память герою ,…..
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04.03.2022 20:08
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Вічна слава герою!
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04.03.2022 20:08 Відповісти
Вечная память герою ,…..
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04.03.2022 20:08 Відповісти
Каких людей теряем, элита. Орки, будьте вы прокляты.
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04.03.2022 20:08 Відповісти
Само худшее, что может с Украиной произойти - это не потеря каких-то территорий в боях, это предательство и предатели во власти !!! Им нужно уделить особое внимание - иначе все будет дарма..
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04.03.2022 20:09 Відповісти
а що у тебе є якісь причини цю куйню писати?
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04.03.2022 21:13 Відповісти
кацап егор - иди нах !!!
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04.03.2022 21:28 Відповісти
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04.03.2022 20:09 Відповісти
спочивай з миром.
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Слава герою. Тебе Украiна не забуде.
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Запеклі вогню небояться !!!
московітам хана!!
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Вічна пам'ять, Тобі, Герою.
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04.03.2022 20:10 Відповісти
Герої не вмирають! Слава нації!
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04.03.2022 20:11 Відповісти
Украина мать Героев.
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04.03.2022 20:13 Відповісти
Суки! И за это заплатят!
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04.03.2022 20:13 Відповісти
сумно-дуже сумно
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04.03.2022 20:15 Відповісти
нашим воінам та поспати і віддихнути хвилю!!
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Герої не вмирають
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04.03.2022 20:16 Відповісти
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04.03.2022 20:17 Відповісти
Схиляю голову……..
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04.03.2022 20:18 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
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04.03.2022 20:19 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам! Чтоб они все сдохли, мразь!
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04.03.2022 20:19 Відповісти
Любий наш земляк !!! Вічна тобі пам'ять !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Ще одна світла душа полетіла до козацького вирію... Земля пухом українському Лицарю.
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Господи. Скільки ми вже втратили і продовжуємо втрачати неймовірних людей ...

Я дивилася той парад, коли його нагороджували, читала з ним інтерв*ю....

Душа рветься від непоправних втрат ...
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Царство Небесне тобі, герою і вічна память.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
С.У.М.
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04.03.2022 20:46 Відповісти
такой красивый парень, элита Украины.. Вечная Память
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04.03.2022 20:52 Відповісти
Герої не вмирають.!!!!.
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04.03.2022 21:03 Відповісти
79ка отомстит.
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04.03.2022 21:40 Відповісти
 
 