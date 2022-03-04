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Тисячі людей вийшли підтримати Україну у Празі

Новини Цензор.НЕТ Події

Тисячі людей зібралися на Вацлавській площі у Празі, щоб висловити свою підтримку Україні, на яку напала Росія.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.

Учасники акції тримали десятки прапорів України та Європейського Союзу. На транспарантах часто можна було зустріти "Слава Україні", а також критику на адресу президента Росії Путіна, який розв’язав війну.

Через телеміст до людей звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав жителів європейських країн не залишати поза увагою агресію Росії проти України, оскільки "якщо впаде Україна - впаде вся Європа".

"Якщо ми переможемо, і я впевнений, що ми переможемо, це буде перемога всього демократичного світу, це буде перемога свободи, перемога світла над темрявою, свободи над рабством", – сказав Зеленський. Його слова учасники акції зустріли оваціями і вигуками.

За словами Зеленського, усі, хто брав участь у демонстраціях у європейських містах на підтримку України, стали українцями. Він назвав Прагу, Париж, Ліон та Тбілісі.

"Ви всі сьогодні українці, і я дякую вам за це", - сказав український президент, перефразувавши слова президента США Джона Кеннеді під час його візиту до Берліна 1963 року.

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Чому всі відосики іноземців через людський Твіттер лише наші довбні всі користуються ******* додатком ворога? Ну шо ***** з вами не так Українці?
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04.03.2022 21:31 Відповісти
Дякуємо!
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04.03.2022 21:46 Відповісти
 
 