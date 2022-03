Тисячі людей вийшли підтримати Україну у Празі

Тисячі людей зібралися на Вацлавській площі у Празі, щоб висловити свою підтримку Україні, на яку напала Росія.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.

Учасники акції тримали десятки прапорів України та Європейського Союзу. На транспарантах часто можна було зустріти "Слава Україні", а також критику на адресу президента Росії Путіна, який розв’язав війну.

@ZelenskyyUa We are with You! 🇺🇦🇨🇿✌️✌️✌️✌️ pic.twitter.com/S4LmT58qcC