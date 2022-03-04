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Новини Війна в Україні
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літак (843) Чернігів (273) ПЗРК (6)

Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК "Ігла-1" 1985 року випуску. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіцер ЗС України в Чернігові збив російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів США), який напередодні ймовірно бомбардував житлові райони міста та спричинив загибель 47 цивільних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новинарня".

Літак окупантів був знищений удень 4 березня за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

Успішним пуском похвалився в соцмережі капітан Сергій Чижиков, який раніше служив у Західній групі військ в НДР, а тепер уже втретє став до лав ЗСУ (після мобілізації 2014 року).

"Програму ПВЗРККУ виконав. Навчальні стрільби ЗСУ-23-4, ЗУ-23, пуск "Стрела-10" і бойовий пуск по Су-35 із ПЗРК "Игла-1". Спасибі за науку! Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!" – заявив фахівець ППО.

"Збив! Є підтвердження! Сподіваюся, це той п*дор, що вчора бомбив місто", – написав він близько 14-ї години у фейсбуці.

Також читайте: Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Невдовзі він зазначив, що отримано друге підтвердження збиття російського винищувача. Льотчика затримали на Олександрівці.

"Знущаємось, що літуна збили ракетою 1985 року, і це зробив менеджер з роботи з державним сегментом та комунальними підприємствами АТ "Укрпошта", – розповів Чижиков "Новинарні" про свою роботу в мирному житті.

Напередодні Сергій Чижиков емоційно прокоментував фото з фіксацією руйнувань житлових будинків, які російська авіація завдала його рідному Чернігову.

"От виродок "хоробрий путінський сокіл". При нижній кромці хмар до 300 метрів, не бачачи мети бомбометання, тупо скинути бомбу куди попало і відвести свої "портки" подалі від міста. А цей будинок будував мій сусід, а я видавав іпотеку на покупку квартир з Erste Bank. Суки", – написав офіцер у фейсбуці 

Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК Ігла-1 1985 року випуску 01

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Топ коментарі
+75
Красавчик!!!
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04.03.2022 22:10
+55
Гарна новина - особливо в контексті, яка зрада розганялася щодо постачання Германією протермінованих "Стріл"...)))
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04.03.2022 22:10
+55
Таким лахміттям збити, літак, яким москалі дуже пишаються, це взагалі круто.
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04.03.2022 22:11
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Красавчик!!!
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04.03.2022 22:10 Відповісти
Гарна новина - особливо в контексті, яка зрада розганялася щодо постачання Германією протермінованих "Стріл"...)))
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04.03.2022 22:10 Відповісти
ФСБшна ху#ня постійно зраду розгоняє, така "служба" у дирявих. Спамте зразу.
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04.03.2022 22:17 Відповісти
... В Афгані у 1986 році до постачання духам Стінгерів вони дуже ефективно валили наші вертушки та літаки Стрілою-2 1968 року. А тут Ігла... !!! Та вони зберігалися в ідеальних умовах. Це не наші склади..де вітер..дощ..сніг..гнилі ящики ...))))
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04.03.2022 23:56 Відповісти
іглу зробили по типу стінгера, 1 стінгер захопили на каравані, привезли в москву, "ізобретатели по постановлению партии и правительства" почали розбирати, а він взяв та вибухнув. Потім купили другого і справа пішла швидко.... а тепер пригодилось.
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Речь не о пзрк ,а о зрк,разницу пониманте?
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05.03.2022 09:17 Відповісти
Достоин звания Героя
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04.03.2022 22:11 Відповісти
скільки платять за збитий літак?)
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04.03.2022 22:11 Відповісти
Надо к циганам обращаться, они уже всю технику кацапскую просчитали
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04.03.2022 22:20 Відповісти
Ну так аналагав нет
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04.03.2022 22:11 Відповісти
Таким лахміттям збити, літак, яким москалі дуже пишаються, це взагалі круто.
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04.03.2022 22:11 Відповісти
СУ-35 ? ... наче під Черніговом сьгодні збили СУ-25 ??
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04.03.2022 22:12 Відповісти
Сегодня гад Черниговом 2 шт.
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04.03.2022 22:15 Відповісти
Під Черніговом сьогодні збили як мінімум 2 кацапські літаки

Один точно був СУ-25
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04.03.2022 22:16 Відповісти
https://censor.net/ua/photo_news/3321590/dva_litaky_rosiyiskyh_okupantiv_znyscheno_na_chernigivschyni_pilot_odnogo_likvidovanyyi_drugyyi_u_poloni
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04.03.2022 22:17 Відповісти
В новинах йшлося про СУ-25.
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04.03.2022 22:13 Відповісти
Вали их еще.
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04.03.2022 22:14 Відповісти
Кто там гнал на немцев за просроченные "Иглы" возрастом 40+

Это намного лучше чем ничего. Вон какой "супер-пупер" кацалёт вальнули
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04.03.2022 22:14 Відповісти
ТА то може бути як внутрішня Німецька політична боротьба, так і заказна стаття ворога. Вірити журналістським інсайдам в наш час таке собі. От прийдуть, перевіримо тоді будемо *********. Але до уваги взято. Враховуючи "німецькі каски" може бути і правдою. ТА все одно дякуємо. Після війни ще поговоримо.
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04.03.2022 22:18 Відповісти
та паразитка бобороедка ритка встановила для нимчурак таксу в 2 штуки євро за такі статті, вже може по пять. Бо не віриться що у німчурак таке зберігання.
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Німці обіцяли ракети до комплексу "Стріла". "Ігла", то трохи інша річ, їх нема сенсу порівнювати і не варто плутати.
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05.03.2022 08:01 Відповісти
Якщо цією старою "іглою" можна збивати "новітні" російські літаки - то значить і "стріли" від Німеччини теж можуть добре збивати їх авіацію.
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04.03.2022 22:14 Відповісти
Замалюйте обличчя на фото, і заберіть фамілію. Не наражайте воїна на небезпеку. Подумайте про його рідних і нього. Кацапи будуть полювати за ним. Війна в неті також триває - вони моніторять. Слава Україні !!!!
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04.03.2022 22:15 Відповісти
Теж не розумiю. Як дiти.
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04.03.2022 22:16 Відповісти
10000% При тому що Пуйло маніакально любить вбивати засвічених
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05.03.2022 01:24 Відповісти
ну дядя жжет..., достоин восковой фигуры вместе со своей иглой и рядом гордость лапотников винтом летит вниз...,красивый натюрморт
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04.03.2022 22:15 Відповісти
Та в нас є ще стінгери, є ще купа іншого ппо. Москалів ще дуже багато впаде. Тут ніякої Сирії не буде.
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04.03.2022 22:16 Відповісти
..та в Сирії у псячих повна жопа. Сидять у Хеміймі і мовчать як німі. Подейкують , що ***** буде їх звідки в Україну підтягувати. А це не по Сирії нишпорити...знаючи що там ніякого ППО нема.... Знають кацапсячі...що їх чекає....)))
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05.03.2022 00:02 Відповісти
А теперь представьте, что будет, если украинским спецам дать в руки самые последние разработки стран НАТО.
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04.03.2022 22:16 Відповісти
То Нато і боїться це робити, тому що тоді кращої армії як Українська,не буде в світі
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05.03.2022 04:21 Відповісти
це правда шо наші біля одеси накрили кацапський десантний корабель?
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04.03.2022 22:18 Відповісти
тсс...не вспугни.я уже полчаса не могу решиться написать
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04.03.2022 22:22 Відповісти
Интересно МТ-12Р или Нетун предсерийный?
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04.03.2022 22:29 Відповісти
якийсь сюрпрайз, але який - воєна таємниця ))
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05.03.2022 01:26 Відповісти
правда
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04.03.2022 23:18 Відповісти
Красава
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04.03.2022 22:20 Відповісти
Молодець, справжній воїн! Вартий державної нагороди!
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04.03.2022 22:21 Відповісти
Не кожен день працівники укрпошти збивають російсько фашиський літак. Слава ЗСУ
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04.03.2022 22:21 Відповісти
да...хоть НП и молодцы,но и укрпошту рано списывать
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04.03.2022 22:23 Відповісти
у Смелянского от гордости кипяток по ногам потечет
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04.03.2022 22:44 Відповісти
Бляха, приберіть посилання на Фб, і фото замалюйте. Нехай навчить молодняк так стріляти. Не наражайте його на небезпеку.
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04.03.2022 22:23 Відповісти
он сам себя выставил-он не боится!!!!
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04.03.2022 22:53 Відповісти
може тобі ще карти генштаба виложити нові???
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04.03.2022 22:56 Відповісти
Только в этом эпизоде мужик не даром жизнь прожил....МНОГАЯ ЛЕТА !!!!!!
Простите, но хочу кацапов предупредить, ваш Печкин писюк против нашей "Укрпочты", в ней с лёгкостью затеряются 5-6 батальонно-тактических групп.
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04.03.2022 22:25 Відповісти
Герой! Жму руку! Оставайся живым!
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04.03.2022 22:26 Відповісти
Після цього випадку Германія взагалі передумає постачати нам Стріли)
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04.03.2022 22:33 Відповісти
будут у нас Иглы закупать
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04.03.2022 23:01 Відповісти
СЛАВА ВОЇНУ!!!
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04.03.2022 22:37 Відповісти


Не улетай от снайпера, упадёшь уставшим!
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04.03.2022 22:40 Відповісти
ЧЕСТЬ і СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!ВСЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!!
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04.03.2022 22:44 Відповісти
От я завжди знав, що може Укрпошта нормально працювати!!!
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Укрпошта, від сьогодня,стала ще поштовішою як раніше)) Тепер Укрпошта відправляє окупантів за лічені секунді прямо в пекло.
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05.03.2022 04:26 Відповісти
Знімаю сомбреро перед такими челами!
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Якщо б зелені покидьки роздали ПЗР,К та протитанкові ракети нашим захисникам, то майже всі літаки й колони бронетехніки мали б вигляд металобрухту.
Але ці потвори навіть стілецьку зброю людям не видали.
Висновки робіть самі......
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04.03.2022 23:30 Відповісти
не можна всім підряд давати, бо в черзі за такою зброєю буде до третини русдиверсантів
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05.03.2022 01:01 Відповісти
Незважаючи на **********/застарілість технологій - кваліфікація виконавців є вирішальною.
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04.03.2022 23:53 Відповісти
Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Арсенал» в Киеве разработало собственный модернизированный вариант ПЗРК «Игла-1» - «Игла-1М» (изделие «336-24»), выпуск которого осуществляется на производственных мощностях завода «Арсенал», там же осуществляется регламентное обслуживание и ремонт комплексов. Производство ГСН для усовершенствованной головной части ОГС УА-424 налажено Научно-производственным комплексом «Прогресс». НПО «Павлоградский химический завод» производит твёрдое ракетное топливо собственной разработки для снаряжения ракетных двигателей
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05.03.2022 00:15 Відповісти
Потрібно рекламу оновити Укпошти: " Тепер доставка стала ще швидшою, для рашистів доставка в пекло миттєва і безкоштовна"
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05.03.2022 04:33 Відповісти
А ЧЕГО ТАК САМОЛЕТ ПУТИНА НЕ СБИЛИ РАНЬШЕ !?
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05.03.2022 08:55 Відповісти
Лише пенсіонери можуть за таку зарплатню працювати на Укрпошта
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05.03.2022 12:55 Відповісти
ця ракета чекала на свій літак.
слава україні.
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05.03.2022 20:19 Відповісти
 
 