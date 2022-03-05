Херсонці не дали себе принизити "гуманітаркою" окупантів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський прокоментував спробу російських окупантів роздати жителям Херсона так звану "гуманітарну допомогу". Глава держави зазначив, що українці не дали себе принизити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Зеленського.
"Наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло. Не дали", - сказав Зеленський.
За його словами, українці показали себе, не дали себе розіграти в дешевому цинічному поданні з подачкою замість "гуманітарної допомоги" і пропагандою замість щирості.
"Російські пропагандисти думали про них (жителів Херсона, - ред.), як про себе, а побачили, що херсонці поважали себе, поважають Україну", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги. Також 4 березня у Херсоні мав відбутися постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали захід окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Вообще то что сделали херсонцы это настоящий подвиг солидарности. Но не Зеленскому их судить.
Володимир Осєчкін
Думки
Новини Росії / Думки
3 хвилини тому
9 хвилин
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/*********-provalivsya-variantiv-peremogti-u-rosii-nemae-mi-po-shiyu-v-gvni-sliv-iz-fsb.htm
Люблю вас.
Але якщо окупанти не будуть допускати постачання продовольства в місто заради пропагандистських сюжетів на рашазомбі ТВ, люди змушені будуть брати "гуманітарку", щоб вижити самим і врятувати своїх дітей.
5 hrs ·
Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію