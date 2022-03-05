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Херсонці не дали себе принизити "гуманітаркою" окупантів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Херсонці не дали себе принизити "гуманітаркою" окупантів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував спробу російських окупантів роздати жителям Херсона так звану "гуманітарну допомогу". Глава держави зазначив, що українці не дали себе принизити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Зеленського.

"Наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло. Не дали", - сказав Зеленський.

За його словами, українці показали себе, не дали себе розіграти в дешевому цинічному поданні з подачкою замість "гуманітарної допомоги" і пропагандою замість щирості.

"Російські пропагандисти думали про них (жителів Херсона, - ред.), як про себе, а побачили, що херсонці поважали себе, поважають Україну", - додав президент.

Також читайте: У Херсоні місцеві жителі не прийняли "гуманітарної допомоги" Росії, вони вийшли на площу з українськими прапорами. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги. Також 4 березня у Херсоні мав відбутися постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали захід окупантів.

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Топ коментарі
+12
Херсонці дуже круті.
Люблю вас.
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04.03.2022 23:40
+9
Ребята, Херсон четвёртые сутки в оккупации, чему Вы радуетесь. Магазины практически пусты, гуманитарку оккупанты не пропустили в город, вместо этого предложили свою, население города отказалось. Вы понимаете, что их сейчас голодом морить начнут. Нужно помочь этим людям, в городе зафиксированы случаи насилия и грабежа. Выбивайте из Херсона эту нечисть, жители своими действиями рискуют жизнями.
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04.03.2022 23:48
+6
Випивший?
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04.03.2022 23:41
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Чуваки сидят в блокаде, рядом орки которые убивают и насилуют. У них, наверное, уже есть какие-то проблемы с едой. А ты из бункера сытого вещаешь.
Вообще то что сделали херсонцы это настоящий подвиг солидарности. Но не Зеленскому их судить.
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04.03.2022 23:38 Відповісти
К чему этот высер. Война идет вообще то
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04.03.2022 23:40 Відповісти
Випивший?
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04.03.2022 23:41 Відповісти
Бліцкриг провалився, варіантів перемогти у Росії немає - ми по шию в г*вні: слив із ФСБ


Володимир Осєчкін
Думки
Новини Росії / Думки
3 хвилини тому
9 хвилин

https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/*********-provalivsya-variantiv-peremogti-u-rosii-nemae-mi-po-shiyu-v-gvni-sliv-iz-fsb.htm
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04.03.2022 23:39 Відповісти
Херсонці дуже круті.
Люблю вас.
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04.03.2022 23:40 Відповісти
А ти їм навіть автоматів не дав!
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04.03.2022 23:42 Відповісти
Сказки не рассказывай. Сегодня Мелитополь был полность сине-желтым
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04.03.2022 23:56 Відповісти
Писали , что это привезённые из Крыма кацапостатисты для картинки ,и привозили их автобусами
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05.03.2022 00:31 Відповісти
Ребята, Херсон четвёртые сутки в оккупации, чему Вы радуетесь. Магазины практически пусты, гуманитарку оккупанты не пропустили в город, вместо этого предложили свою, население города отказалось. Вы понимаете, что их сейчас голодом морить начнут. Нужно помочь этим людям, в городе зафиксированы случаи насилия и грабежа. Выбивайте из Херсона эту нечисть, жители своими действиями рискуют жизнями.
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04.03.2022 23:48 Відповісти
Что ты говоришь) Смотрим сколько в Херсоне пришло за жрачкой аккупанта. Плохо работаете ребятки на информационном поле) https://www.youtube.com/watch?v=95uUlif9riY
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05.03.2022 00:01 Відповісти
Жителі Херсону реально круті.
Але якщо окупанти не будуть допускати постачання продовольства в місто заради пропагандистських сюжетів на рашазомбі ТВ, люди змушені будуть брати "гуманітарку", щоб вижити самим і врятувати своїх дітей.
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Віктор Одиниця

5 hrs ·



Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Оце по ділу. Спасибі. Дуже потрібна інформація
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05.03.2022 01:44 Відповісти
Так херсонцы это ж не голота донецко-луганская, которая всю Украину "кормила", а потом бросилась толкаться за подаянием от барствующих фашистов
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05.03.2022 02:00 Відповісти
 
 