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Зеленський присвоїв Залужному звання генерала-головнокомандувача
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент підписав указ про нагородження 76 військовослужбовців. 37 з них, на жаль, посмертно.
Під час свого звернення президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала-головнокомандувача Валерію Залужному, головнокомандувачу Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ. Також чергові звання отримали ще троє командуючих. Також президент підписав указ про нагородження 76 військовослужбовців. 37 з них, на жаль, посмертно.
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Маск13
показати весь коментар05.03.2022 00:18 Відповісти Мені подобається 0
benni hill b35ffb84
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Вячеслав Петрович a6f600c5
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Yura Chuchudzhenko
показати весь коментар05.03.2022 00:37 Відповісти Мені подобається 0
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