Зеленський присвоїв Залужному звання генерала-головнокомандувача

Президент підписав указ про нагородження 76 військовослужбовців. 37 з них, на жаль, посмертно.

Під час свого звернення президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала-головнокомандувача Валерію Залужному, головнокомандувачу Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ. Також чергові звання отримали ще троє командуючих. Також президент підписав указ про нагородження 76 військовослужбовців. 37 з них, на жаль, посмертно.

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