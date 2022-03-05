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Зеленський присвоїв Залужному звання генерала-головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський присвоїв Залужному звання генерала-головнокомандувача

Президент підписав указ про нагородження 76 військовослужбовців. 37 з них, на жаль, посмертно.

Під час свого звернення президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала-головнокомандувача Валерію Залужному, головнокомандувачу  Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ. Також чергові звання отримали ще троє командуючих. Також президент підписав указ про нагородження 76 військовослужбовців. 37 з них, на жаль, посмертно. 

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???
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05.03.2022 00:18 Відповісти
це шо таке??
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05.03.2022 00:21 Відповісти
чотиризірковий генерал
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05.03.2022 01:08 Відповісти
єгермейстр
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05.03.2022 00:37 Відповісти
 
 