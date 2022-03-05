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В окупованому Криму затримали двох кримськотатарських активістів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Криму затримали двох кримськотатарських активістів

В окупованому Криму затримали кримськотатарських активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва.

В окупованому Криму затримали кримськотатарських активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва, як повідомив Цензор.НЕТ голова правління ГО "Кримськотатарський ресурсний центр"  Ескендер Барієв. 

Жителя Бахчисарая Емірова, за словами його дружини, звинуватили у "державній зраді та зв'язках з українськими агентами". Чоловік працював заступником начальника акціонерного товариства "Кримтелеком".

Другим затриманим виявився 62-річний мешканець Новоолексіївки – кримський татарин Насрулла Сейдалієв, який був затриманий силовиками за звинуваченням в участі у "незаконному" в рф формуванні – батальйоні ім. Номана Челебіджихана.

Сейдалієва затримали у Сімферополі за звинуваченням у частині 2 статті 208 КК РФ ("Участь у незаконному збройному формуванні").

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Держитесь, освободим всех заложников.
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05.03.2022 03:13 Відповісти
 
 