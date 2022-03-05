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Новини За кордоном
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Нігерія (20) добровольці (417)

200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії

Посольство України в Нігерії повідомило про дві сотні добровольців, які бажають воювати на боці України.

Про це повідомляє державне турецьке інформаційне агентство "Анадолу" інформує Цензор.НЕТ. Станом на зараз, приблизно, 200 добровольців звернулися до посольства та їх кількість зростає.

У той же час другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис заявив, що витрати на візи та переліт можуть становити 1000 доларів. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським окупантам.

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Топ коментарі
+34
Их можно одеть в форму НАТО, тогда русские точно обосрутся)))
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05.03.2022 01:00
+22
Нарешті! їх назвуть нічні дияволи, бо у темряві їх практично не видно...а загалом, то треба їм подякувати, між іншим!
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05.03.2022 01:03
+19
Бльо... Соловьов та Скабєєва тупо наванговали. 😁

Врешті решт навіть амазонські пігмеї поїдуть воювати з кацапнею.
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05.03.2022 01:05
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Їх нам не треба. Вони і так воювати не вміють
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05.03.2022 01:00 Відповісти
Не скажи, в них досвід є. Але щось мало. Нігерія за чисельнвстю населення більша за РФію.
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05.03.2022 01:03 Відповісти
Учитывая что много украинцев с опытом АТО записалось , ждут звонка, нет оружия , какой смысл в добровольцах с Нигерии итд ладно профи были бы но выходцы с Африки это так себе бойцы
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05.03.2022 01:03 Відповісти
Смисл? Психологічний.
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05.03.2022 01:06 Відповісти
может это какая-то Нигерия из Канзаса? американцы любят такие шутки. у них и Москва и Санкт-Питербург есть.
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05.03.2022 01:13 Відповісти
капітан очевидність, вголос не озвучуйте
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05.03.2022 01:54 Відповісти
Вже сам факт, що вони за Україну є дуже важливим. Це вже вважай, що найбільша країна Африки союзник України.
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05.03.2022 01:12 Відповісти
они воюют, с луками и копьями! к тому же ночью не видимы для врага.
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05.03.2022 01:15 Відповісти
Не треба...лук це безшумна зброя...для спецоперацій те, що треба.
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05.03.2022 01:32 Відповісти
Помните мем из цивки, где копейшик побеждает танк? Ото ж.
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05.03.2022 01:24 Відповісти
Это если не улыбаются
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05.03.2022 03:29 Відповісти
А знаете как русский сёлдатен удивится когда увидит африканца с оружием.
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05.03.2022 01:19 Відповісти
Их можно одеть в форму НАТО, тогда русские точно обосрутся)))
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05.03.2022 01:00 Відповісти
сбудется их давняя мечта)
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05.03.2022 01:05 Відповісти
Они будут ПОЕДАТЬ ОККУПАНТОВ ЖИВЬЕМ.
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05.03.2022 01:30 Відповісти
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05.03.2022 01:01 Відповісти
Нарешті! їх назвуть нічні дияволи, бо у темряві їх практично не видно...а загалом, то треба їм подякувати, між іншим!
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05.03.2022 01:03 Відповісти
в темряві іх білосніжна посмішка..жах
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05.03.2022 01:12 Відповісти
Нигерия против северной нигерии
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05.03.2022 01:05 Відповісти
Бльо... Соловьов та Скабєєва тупо наванговали. 😁

Врешті решт навіть амазонські пігмеї поїдуть воювати з кацапнею.
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05.03.2022 01:05 Відповісти
що ж ви палите контору, в них спецмісія в бункері куйла,
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05.03.2022 02:01 Відповісти
Афробиндэровцы
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05.03.2022 04:03 Відповісти
Хрен зна, у нас своих навалом и нашим не хватает нормального оружия . Если они в своей екипировке с оружием и то не всех надо брать
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05.03.2022 01:06 Відповісти
Наконец-то начинают сбываться худшие кошмары ихтамнетов - афробандеровцы на танках.
Правда "Абрамсов" пока нет, но то таке... ))
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05.03.2022 01:08 Відповісти
нєгри на бетеерах танцуют!
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05.03.2022 01:22 Відповісти

На танках. ))
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05.03.2022 01:26 Відповісти
ага..ну шо бойові буряти..а у нас є бойові нігерійці
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05.03.2022 01:09 Відповісти
Так. товариш говорив...шо нема не всіх зброї
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05.03.2022 01:10 Відповісти
Всем радать Абрамсы
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05.03.2022 01:13 Відповісти
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05.03.2022 01:13 Відповісти
Треба бути з ними обережніше. Зараз прибудуть в Україну - і розбіжаться хто куди. А якщо їм ще й дати зброю...
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05.03.2022 01:14 Відповісти
васильку, витрати хвилинку та почитай про Нігерію, хоча б для того, щоб бовдуром не бути.
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05.03.2022 01:28 Відповісти
Я живу в Англии часто на работе имею контакт с черными ,скажу так они очень толковые,легко могут выучить язык ,к тому же иметь в союзниках Нигерию совсем неплохо!
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05.03.2022 01:14 Відповісти
Кацапы будут рабами у негров
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05.03.2022 04:05 Відповісти
В разведотряд. Ночью их вообще хрен найдешь. Представляете ужас мокшан? Все страшилки ********** збудутся
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05.03.2022 01:16 Відповісти
Лыбу тянуть перестал,глаза закрыл и все,нетути его.
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05.03.2022 01:44 Відповісти
Гончаренко написав - що в Україну вже прибули колиші спецназівці армії Ізраїлю. Будуть теж гасити русню. Краще набирати таких дійсно підготовлених бійців - аніж незрозумілих типів з Нігерії.
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05.03.2022 01:16 Відповісти
ти расіст?
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05.03.2022 01:20 Відповісти
він бовдур.
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05.03.2022 01:29 Відповісти
Є там такий бувший спецназівець...Якав Кедмі...
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05.03.2022 01:22 Відповісти
Нигерия развитая страна, развитее Украины. Мало того, нигерийцы считаются очень богатой общиной в США. Короче, они никак не вписываются в стереотип ленивого, тупого негра, который так любят расисты.
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05.03.2022 01:58 Відповісти
Там начеление через 20 лет будет 300 млн и по всем эконом прогнозам Нигерия по ВВП будет в топ-10 мира
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05.03.2022 04:06 Відповісти
Ну в Нигерии там далеко не самая слабая армия в Африке и мужики сильные. Пускай приезжают «нацисты)
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05.03.2022 01:31 Відповісти
Щось згадалось про негрів танцюристів з труною...а у труні путін...
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05.03.2022 01:39 Відповісти
Ще капку підняти зарплату зсу і москальня тоже перейде за нас
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05.03.2022 02:07 Відповісти
200 країн по 200 чоловік це вже 40 000
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05.03.2022 02:53 Відповісти
Среди "нигерийцев" будут пилоты F-15 и F-35
и других пэтриотических систем ?
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05.03.2022 07:00 Відповісти
Оооо, те самые "негры на Абрамсах"?! Сбылись мечты идиотов?!
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05.03.2022 07:41 Відповісти
Негры - те, кто послушно сидит на жопе, повинуясь путинским хотелкам.
Негры могут быть и на "Леопардах".
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05.03.2022 09:15 Відповісти
Это цитата из кого-то из ватажков лыдыныры, который докладывал в москву, что за укропов воюет НАТО, и он лично видел негров, пританцовывающих на Абрамсах.

Этот пассаж очень понравился Аркадию Бабченко, и он этих "негров на Абрамсах" иногда вставляет в свои статьи.

Ну, в общем, это уже такой мем. Хотя кому я это всё рассказываю? Собеседнику с родным флагом на аватарке?
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05.03.2022 22:52 Відповісти
Тепер наші справи підуть набагато краще. Коли намагався записатись в київську тероборону мені сказали, що пріоритетність набору наступна: негри, учасники бойових дій, ті хто служив у війську а вже потім решта. Я запитав: а до чого тут негри? Відповідь була вбивчою: Коли кацапи бачать негра в військовому спорядженні і зі зброєю, вони обсираються і повністю втрачають боєздатність.
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05.03.2022 20:01 Відповісти
 
 