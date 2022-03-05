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200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство України в Нігерії повідомило про дві сотні добровольців, які бажають воювати на боці України.
Про це повідомляє державне турецьке інформаційне агентство "Анадолу" інформує Цензор.НЕТ. Станом на зараз, приблизно, 200 добровольців звернулися до посольства та їх кількість зростає.
У той же час другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис заявив, що витрати на візи та переліт можуть становити 1000 доларів.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським окупантам.
Топ коментарі
+34 Ростислав Левченко
показати весь коментар05.03.2022 01:00
+22 віктор федорович 31ee1569
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+19 Герхард
показати весь коментар05.03.2022 01:05
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Будь ласка, зачекайте...
Врешті решт навіть амазонські пігмеї поїдуть воювати з кацапнею.
Правда "Абрамсов" пока нет, но то таке... ))
На танках. ))
и других пэтриотических систем ?
Негры могут быть и на "Леопардах".
Этот пассаж очень понравился Аркадию Бабченко, и он этих "негров на Абрамсах" иногда вставляет в свои статьи.
Ну, в общем, это уже такой мем. Хотя кому я это всё рассказываю? Собеседнику с родным флагом на аватарке?