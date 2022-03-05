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На Волині затримано білоруського десантника: "Перейшов на бік України, бо не хоче воювати"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Волинській області затримано білоруського десантника. Військовослужбовець заявив, що не хоче воювати проти України.
Про це у Facebook повідомив керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.
"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники.... Каже що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні....", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Лилия Стацкая
показати весь коментар05.03.2022 01:57
+19 nav svargi
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+16 nav svargi
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Будь ласка, зачекайте...
Чи мертві ,чи у полоні?Знайшов теж "армію" .
https://www.youtube.com/watch?v=ZnR5j2BMBQA&t=19s