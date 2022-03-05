На Волині затримано білоруського десантника: "Перейшов на бік України, бо не хоче воювати"

У Волинській області затримано білоруського десантника. Військовослужбовець заявив, що не хоче воювати проти України.

Про це у Facebook повідомив керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники.... Каже що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні....", - йдеться в повідомленні.

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