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На Волині затримано білоруського десантника: "Перейшов на бік України, бо не хоче воювати"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Волині затримано білоруського десантника: "Перейшов на бік України, бо не хоче воювати"

У Волинській області затримано білоруського десантника. Військовослужбовець заявив, що не хоче воювати проти України.

Про це у Facebook повідомив керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники.... Каже що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні....", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+22
Тільки призвище не треба називати,чи показувати його, бо бульбофюрер буде переслідувати рідних ,це спонукає інших білоруських військових переходити на наш бік.
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05.03.2022 01:57
+19
pervy poshol....gut!
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05.03.2022 01:51
+16
Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні..
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05.03.2022 01:59
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05.03.2022 01:51 Відповісти
pervy poshol....gut!
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05.03.2022 01:51 Відповісти
А шо вы хотели. У нас не желает зажмуриться, бо драныков больше не увидит.
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05.03.2022 01:55 Відповісти
І шо каже? тоже учєнія
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05.03.2022 01:56 Відповісти
Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні..
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05.03.2022 01:59 Відповісти
ви знаєте, я вже ту мантру про учєнія скільки раз чую..шо прям хочеться повірити
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05.03.2022 02:09 Відповісти
Тільки призвище не треба називати,чи показувати його, бо бульбофюрер буде переслідувати рідних ,це спонукає інших білоруських військових переходити на наш бік.
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05.03.2022 01:57 Відповісти
В армии это легко вычесляется.
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05.03.2022 02:29 Відповісти
Ну то чому кацапські маманьки розшукують своїх "діточок".
Чи мертві ,чи у полоні?Знайшов теж "армію" .
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05.03.2022 02:44 Відповісти
Тому що у московській армії заборона на оприлюднення втрат, білоруська піхота не воює поки в України. Хто в самохіді легко виявляється при перевірці
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05.03.2022 03:02 Відповісти
"Проблема" - наче важко зробить "повірку"! (Хіба що там у них уже з десяток дезертирували і він серед цього списку "загубився" - поки не виловлять усіх будуть сумніваться)
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05.03.2022 03:52 Відповісти
Молодец.
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05.03.2022 02:02 Відповісти
я думаю, що вже і сам хитрожопий Бульбофюрер надумав кинути куйла. )
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05.03.2022 02:03 Відповісти
Бульбо Мусоліні побачив шо санкції то жжжжопаааа
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05.03.2022 02:10 Відповісти
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05.03.2022 02:14 Відповісти
Він вліп по самі помідори. У нього нема вихода, або з пуйлом до кінця до самої ГААГи, або іскандера в жопу від бункерного, або здатися зараз ЗСУ ,можливо чаєм напоять,булочку дадуть))
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05.03.2022 02:22 Відповісти
Гостомель, ЖК "Покровський" російські окупанти розстріляли житловий будинок.

https://www.youtube.com/watch?v=ZnR5j2BMBQA&t=19s
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05.03.2022 02:08 Відповісти
За декілька годин до вторгнення в 1941 теж один німецький солдат перейшов кордон і попередив.
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05.03.2022 02:10 Відповісти
А може не варто було розголошувати, можливо ще хотіли перейти, а так то там гайки прикрутят.
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05.03.2022 02:17 Відповісти
Піар сильніший за логіку
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05.03.2022 02:41 Відповісти
Це точно, лишня болтовня під час війні це злочин. Можливо він прийшов розвідати що буде якщо всі перейдуть.
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05.03.2022 02:51 Відповісти
 
 