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Новини Війна в Україні
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У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська не мають жодного відношення до обстрілу цивільних в Україні.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день (4 березня. - Ред.) більше 840 дітей поранені у цій війні. І коли вони кажуть, сьогодні прозвучали заяви Шойгу, що вони до мирного населення не мають ніякого відношення, в пеклі буде горіти ця тварина", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати", - Данілов - до ОПЗЖ після затримання Шуфрича. ВIДЕО

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Топ коментарі
+26
Горіть у Пеклі тварюки московитські.
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05.03.2022 04:06
+24
Сьогодні нова партія nlaw прийшла. Білорусам сподобається, якщо не проявлять мудрість вчасно здатись в полон.
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05.03.2022 04:06
+19
КОЛИ КАЦАП БРЕШЕ?

КОЛИ В НЬОГО РУХАЮТЬСЯ ГУБИ!
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05.03.2022 04:09
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Спроба перекласти вину на вусатого таргана. Скажуть ракети то він запускав, тай весь світ бачив звідки летіли.
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05.03.2022 04:03 Відповісти
Есть наметки, шо второй фронт - не за горами.
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05.03.2022 04:03 Відповісти
Сьогодні нова партія nlaw прийшла. Білорусам сподобається, якщо не проявлять мудрість вчасно здатись в полон.
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05.03.2022 04:06 Відповісти
Посадити його в такий старенький танк, як вони на нас шлють і жахнути з Nlaw.
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05.03.2022 04:05 Відповісти
Горіть у Пеклі тварюки московитські.
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05.03.2022 04:06 Відповісти
КОЛИ КАЦАП БРЕШЕ?

КОЛИ В НЬОГО РУХАЮТЬСЯ ГУБИ!
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05.03.2022 04:09 Відповісти
і нашо Бога такою тунгуською потворою турбувати як завжди е шанс самім його спіймати, боярою ****** та підпалити.
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05.03.2022 04:12 Відповісти
ЗЫ... От бояры только заржавеет.
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05.03.2022 04:16 Відповісти
Бояра не горит, бо то не наша паленка.
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05.03.2022 04:17 Відповісти
ну не в курсі я
змітить на шось більш горюче - не принципово.
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05.03.2022 04:19 Відповісти
Зайве, бо в кацапських руках навiть лайно iржавiе.
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05.03.2022 04:22 Відповісти
Пане, там новость проскочила, чо кацапы с другими кацапами градово сразились -минимум 10 танков капут.
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05.03.2022 04:24 Відповісти
главное нашим "хакерам" , правильную наколку дать лаптеунтам
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05.03.2022 04:26 Відповісти
такі новини завжди підвищюють настрій і навіть знижають температуру...
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05.03.2022 04:30 Відповісти
Коротко
...
Так і до пекла таку скотину /Шойгу /не пустять.
...

Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 04:25 Відповісти
нужно найти то, что они, твари сами больше всего ценят, и боятся потерять..., и .....
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05.03.2022 04:38 Відповісти
Подобатися мені Данілов, справжній козак
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05.03.2022 04:41 Відповісти
Родился 21 мая 1955 года в небольшом городке Чадане Тувинской автономной области в семье редактора районной газеты Кужугета Серэевича Шойгу (впоследствии - секретарь Тувинского обкома КПСС, первый заместитель председателя Совета министров Тувинской АССР), и зоотехника Александры Яковлевны Шойгу (урожд. Кудрявцевой)[8]. Его родственники по материнской линии - уроженцы Украины.

Был крещён в православие в 1960 году в одном из храмов города Стаханова Луганской области[9]. У этой гниды еще и родня в Украине. Дайте нашей артиллерии координаты храма. Это не святое место.
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05.03.2022 05:21 Відповісти
Це не тварини. Тварини гуманніші за кацпаських паскудей.
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05.03.2022 07:45 Відповісти
хто не знав досі: ось у цьому уся сутність московітів-андрофагів.
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05.03.2022 07:55 Відповісти
Яка тварина , це смердючий тувінець , який тупіший за тварину і тільки
вміє брехати , вбивати і руйнувати !

Шойгу і путлер - пекло чекає на вас 😠
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05.03.2022 07:56 Відповісти
Знаєте, я багато прожив на світі. Бачив різних чучундрів немало. Але кацап це унікальна тварина.
В світі не існує слів, щоб можна було охарактеризувати кацапське бидло. Це згусток найбрутальніших слів всього світу.
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05.03.2022 08:09 Відповісти
Якщо цього підара піймають - віддайте мені, будь ласка. Готовий особисто катувати кожного дня.
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05.03.2022 08:12 Відповісти
вбитий кацап лікує всі хворби, є шанс вилікуватись всім.
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05.03.2022 08:51 Відповісти
СРСР окупувала Туву у 1944 році. Під час русифікації кацапи не дуже переймаючись переплутали батькові прізвище з ім'ям. Фактично цей виродок Сергій Шогувич Кужугет. А мати в нього напевно була така мара, що навіть на Донбасі в неї не було ніяких шансів, а тільки серед вузькооких тувінців.
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05.03.2022 09:07 Відповісти
Всех этих генералов ждёт свой Нюрнберг,
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05.03.2022 09:17 Відповісти
там они все одинаковые, есть особи типа патрушева - их не видно особо, но эти похлеще всяких дьяволов
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05.03.2022 12:12 Відповісти
 
 