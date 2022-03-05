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У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська не мають жодного відношення до обстрілу цивільних в Україні.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день (4 березня. - Ред.) більше 840 дітей поранені у цій війні. І коли вони кажуть, сьогодні прозвучали заяви Шойгу, що вони до мирного населення не мають ніякого відношення, в пеклі буде горіти ця тварина", - сказав він.
Топ коментарі
+26 Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
показати весь коментар05.03.2022 04:06
+24 Ла-ла-ла-ла
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+19 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар05.03.2022 04:09
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КОЛИ В НЬОГО РУХАЮТЬСЯ ГУБИ!
змітить на шось більш горюче - не принципово.
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Так і до пекла таку скотину /Шойгу /не пустять.
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Слава нації
Смерть москалям.
Был крещён в православие в 1960 году в одном из храмов города Стаханова Луганской области[9]. У этой гниды еще и родня в Украине. Дайте нашей артиллерии координаты храма. Это не святое место.
вміє брехати , вбивати і руйнувати !
Шойгу і путлер - пекло чекає на вас 😠
В світі не існує слів, щоб можна було охарактеризувати кацапське бидло. Це згусток найбрутальніших слів всього світу.