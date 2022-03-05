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Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Міжнародна асоціація боксу (IBA) ухвалила рішення відсторонити представників Росії та Білорусі від турнірів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Tribuna.com Це стосується боксерів та офіційних осіб, в тому числі рефері та суддів.

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У випадках, коли неможливо реалізувати рішення за короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам.

Також схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

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Топ коментарі
+5
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05.03.2022 04:14
+4
тепер нехай у себе в подворотнях один одному рило б'ють
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05.03.2022 04:16
+2
ЭТО КАК СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ УЖЕ?

НИГДЕ НЕ БУДУТ ИХ ПРИНИМАТЬ?
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05.03.2022 04:07
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ЭТО КАК СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ УЖЕ?

НИГДЕ НЕ БУДУТ ИХ ПРИНИМАТЬ?
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05.03.2022 04:07 Відповісти
Правильно, бо ці брехливі тварини можуть і ніж з собою на ринг взяти.
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05.03.2022 04:13 Відповісти
К кацапуре, сразу вопрос : "*******", с мягким знаком пишется ?
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05.03.2022 06:37 Відповісти
Я пішов в школу коли ще були уроки расєйської, тому пам'ятаю, що дієслова другої особи однини пишуться з м'якими знаками)
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05.03.2022 12:15 Відповісти
вообще-то шутка-юмора такая, от соседа 5-ть ходок
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05.03.2022 18:02 Відповісти
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05.03.2022 04:14 Відповісти
тепер нехай у себе в подворотнях один одному рило б'ють
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05.03.2022 04:16 Відповісти
нехай самі собі рила чистять, чи одні *********** чи інші переможуть - ідеальна ситуація як на *********!
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05.03.2022 04:34 Відповісти
Интересно а где орки еще остались?
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05.03.2022 08:19 Відповісти
Где-где... Не вынуждайте...
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05.03.2022 09:58 Відповісти
Не понял - в жопе?
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05.03.2022 16:53 Відповісти
И тут удар под дых...
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05.03.2022 10:00 Відповісти
 
 