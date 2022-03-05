Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Міжнародна асоціація боксу (IBA) ухвалила рішення відсторонити представників Росії та Білорусі від турнірів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Tribuna.com Це стосується боксерів та офіційних осіб, в тому числі рефері та суддів.

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У випадках, коли неможливо реалізувати рішення за короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам.

Також схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.