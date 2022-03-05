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Спікер парламенту Австрії Соботка вибачився за свої слова про українських біженців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спікер парламенту Австрії Соботка вибачився за свої слова про українських біженців

Спікер Національної ради (нижня палата парламенту) Австрії Вольфганг Соботка вибачився за свої "недоречні висловлювання" на адресу українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"Вчора в особистій розмові з послом Василем Химинцем президент Національної ради Вольфганг Соботка вибачився "перед усіма багатостраждальними українцями" за свої "недоречні висловлювання". У заяві для ЗМІ він підтвердив, що відмовляється від свого порівняння з ситуацією в Австрії 1945 року - визволення від нацистського режиму", - йдеться у повідомленні.

За словами Соботки, його висловлювання "вводили в оману та були недоречними".

Спікер парламенту Австрії запевнив, що підтримує прийняття Австрією біженців з України, де йде війна.

Раніше Вольфганг Соботка, який є членом владної "Австрійської народної партії", коментуючи питання про те, чи має Австрія приймати зараз біженців з України, заявив в інтерв’ю ЗМІ: "Українці мають залишитися в Україні й захищати свою країну... Що було б, якби всі австрійці втекли після 1945 року?".

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Хто куди б втік!? Він сам заплутався і заплутав нас.
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05.03.2022 04:19 Відповісти
Так ми бажаємо, щоб, тільки дітлахи та жінки були в безпеці . Нас не влаштовуэ російське гасло (баби ещё нарожают)
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05.03.2022 04:25 Відповісти
Політики всюди однакові-спочатку *****…ь якусь відверту глупість, потім публічно вибачається. Одна група людей хвалить, що сказав, друга-що вибачається.
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05.03.2022 04:29 Відповісти
Він правильно висловився, лише треба було сказати, що стосується молодих чоловіків.
А так вийшло що всіх і жінок, і дітей.
Тож вибачення приймається.
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05.03.2022 04:37 Відповісти
Не вижу ничего обидного в словах этого политика - имеет свою точку зрения. всего лишь. Но зато вижу, что Украина один на один с врагом в этой войне, и это обидно. Во второй Мировой войне смогли победить гитлеровскую Германию, лишь объединив усилия советских войск и войск западной коалиции. Получается, что история никого ничему не учит. И это ужасно!
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05.03.2022 04:58 Відповісти
Австрийский *******.
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05.03.2022 06:44 Відповісти
И ЭТО СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА !!!
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05.03.2022 07:15 Відповісти
 
 