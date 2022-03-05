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Ексдепутат Держдуми РФ Пономарьов пішов в тероборону Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ексдепутат Держдуми РФ Пономарьов пішов в тероборону Києва

Колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов, який зараз живе в Україні та має українське громадянство, вступив до загонів територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на ГОРДОН

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"Я записався в тероборону. Я чекав, що буде штурм Києва безпосередньо першого дня, відповідно, я був на позиціях", – сказав Пономарьов.

Але пізніше разом із соратниками він запустив проєкт "Утро февраля" – це сторінка у Facebook та YouTube-канал, – за допомогою якого інформує росіян про те, що відбувається в Україні.

"Чому "Утро февраля"? Лютий – тому що почалася війна, ну ще й тому, що лютим закінчилася Перша світова і повалили самодержавство. Ми дуже сподіваємося, що цим закінчиться і ця війна також", – пояснив Пономарьов.

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Він переконаний, що боротьба на інформаційному фронті – це також складник війни, і президент РФ Володимир Путін часто використовує цей інструмент.

"Мені здається, що [зараз] це буде корисніше... Але якщо ворог перейде далі в наступ, отже, повернемося до такого методу спротиву", – сказав політик.

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"Кандидат в президенты московии"
з українським громадянством.
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05.03.2022 09:20 Відповісти
Восемь из десяти путинских армий здесь.

Российская армия не сильна. Она просто длинная.
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05.03.2022 08:36 Відповісти
Вітаю Пономарьова в теробороні Украіни 👍🏼💪✊
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05.03.2022 08:36 Відповісти
ІЛЛЯ - РЕСПЕКТ І УВАЖУХА!!!
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05.03.2022 10:20 Відповісти
 
 