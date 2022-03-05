Южно-Українська АЕС працює у штатному режимі
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Станом на ранок 5 березня 2022 року Южно-Українська атомна електростанція працює у штатному режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представниця пресслужби АЕС Наталія Карташова у відеозверненні опублікованому у Телеграмі.
"На 8 годину 5 березня об'єкти Южно-Української атомної станції працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання і персоналу немає", - сказала вона.
Карташова додала, що радіаційний фон перебуває у межах природних значень. Ситуація на станції та у місті-супутнику спокійна.
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Десь 5-7 днів тому були такі ж новини про ЗАЄС?
Це робиться для шантажу не тільки України, а й усієї Європи і Світу.
Але ж від божевільних роздратованих покидьків, принижених, можна очікувати все що завгодно.
Тому з нами зараз цю проблему повинен вирішувати весь світ.
Слава нашім воїнам, вони роблять все, що в їх силах.