Южно-Українська АЕС працює у штатному режимі

Станом на ранок 5 березня 2022 року Южно-Українська атомна електростанція працює у штатному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представниця пресслужби АЕС Наталія Карташова у відеозверненні опублікованому у Телеграмі.

"На 8 годину 5 березня об'єкти Южно-Української атомної станції працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання і персоналу немає", - сказала вона.

Карташова додала, що радіаційний фон перебуває у межах природних значень. Ситуація на станції та у місті-супутнику спокійна.